Ce charmant village à moins d’une heure de Montréal est parfait pour un road trip d’automne
Le genre d’escapade qui n’a même pas besoin d’un long week-end.
Si tu commences déjà à magasiner ta prochaine escapade d’automne, tu n’as peut-être pas besoin d’aller très loin. À moins d’une heure de Montréal, en Estrie, se trouve un village qui a été désigné parmi les plus beaux du pays et qui vaut clairement le détour dès que les feuilles commencent à changer de couleur.
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Frelighsburg est membre de l’Association des plus beaux villages du Québec, et a conservé un patrimoine bâti impressionnant : l’hôtel de ville, l’ancienne école anglaise (la Grammar School) et un magasin général bicentenaire s’y côtoient toujours, tout comme un moulin en pierre datant de 1839, construit en bordure de la rivière aux Brochets qui traverse le village.
Niché au pied du Mont Pinacle, l’endroit est aussi taillé sur mesure pour les amateurs et amatrices de plein air. Les personnes qui aiment les randonnées plus longues peuvent s’attaquer au sentier FR1, une boucle d’environ 18 km qui serpente entre le chemin du Diable et des terrains publics et privés, avec plusieurs points de sortie pour raccourcir le trajet au besoin. Pour une sortie plus tranquille, les Sentiers de la Vallée Missisquoi longent plutôt la rivière, tandis que le chemin des Patriotes est tout indiqué pour observer les couleurs à vélo.
Impossible aussi de passer à côté des vergers et cidreries qui font la renommée de la région. Le Verger des Terres Noires, le Verger de la Grenouille et le Vignoble Domaine du Ridge s’ajoutent à l’ancienne ferme de l’ex-premier ministre Adélard Godbout (celui qui a accordé le droit de vote aux femmes au Québec), aujourd’hui exploitée par la famille Levasseur sous le nom d’Au Coeur de la Pomme. On y cultive un verger écologique depuis 1982 et on y produit un vinaigre de cidre vieilli sans agent de conservation, en plus d’offrir l’autocueillette et des pique-niques au bord de la rivière aux Brochets à l’automne.
Si tu préfères repartir avec autre chose que des pommes, un arrêt chez Oneka s’impose. Cette ferme familiale biologique cultive ses propres plantes pour concevoir des soins corporels (shampoings, savons, lotions) fabriqués dans une optique de respect de l’environnement et des écosystèmes aquatiques.
Les samedis, le Marché fermier de Frelighsburg rassemble producteurs et productrices locales autour de fromages, conserves et autres produits frais, dans une ambiance conviviale qui vaut le déplacement à elle seule.
Côté bouche, la terrasse du Beat & Betterave (à la fois café, nano-brasserie et salle de spectacle) offre une vue imprenable sur le Mont Pinacle, tandis que Aux 2 Clochers propose une cuisine saisonnière. Pour une occasion plus spéciale, Les Cocagnes, une ferme collective agroécologique, organise des soupers éphémères à cinq services concoctés par des chef.fe.s invité.e.s de partout au Québec, servis sous une pergola et accompagnés d’un accord mets et vins, cidre ou bière.
Entre le patrimoine, la nature et la table, Frelighsburg a de quoi remplir une journée complète, sinon plus. Reste juste à choisir par quoi commencer.
Site Internet de la municipalité de Frelighsburg
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