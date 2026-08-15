Ce charmant village à moins d’une heure de Montréal est parfait pour un road trip d’automne

Le genre d’escapade qui n’a même pas besoin d’un long week-end.

Un couple dégustant du cidre dans un verger, avec une grange rouge en arrière-plan. Droite : Vue sur le Mont Pinacle entourée de feuillages d'automne.

La ville de Frelighsburg en pleine saison des couleurs.

@maudechassee | Instagram, @garancehouse | Instagram
Éditrice Junior

Si tu commences déjà à magasiner ta prochaine escapade d’automne, tu n’as peut-être pas besoin d’aller très loin. À moins d’une heure de Montréal, en Estrie, se trouve un village qui a été désigné parmi les plus beaux du pays et qui vaut clairement le détour dès que les feuilles commencent à changer de couleur.

À lire également : Ce village au bord du fleuve près de Québec vaut le détour cet automne

Frelighsburg est membre de l’Association des plus beaux villages du Québec, et a conservé un patrimoine bâti impressionnant : l’hôtel de ville, l’ancienne école anglaise (la Grammar School) et un magasin général bicentenaire s’y côtoient toujours, tout comme un moulin en pierre datant de 1839, construit en bordure de la rivière aux Brochets qui traverse le village.

Niché au pied du Mont Pinacle, l’endroit est aussi taillé sur mesure pour les amateurs et amatrices de plein air. Les personnes qui aiment les randonnées plus longues peuvent s’attaquer au sentier FR1, une boucle d’environ 18 km qui serpente entre le chemin du Diable et des terrains publics et privés, avec plusieurs points de sortie pour raccourcir le trajet au besoin. Pour une sortie plus tranquille, les Sentiers de la Vallée Missisquoi longent plutôt la rivière, tandis que le chemin des Patriotes est tout indiqué pour observer les couleurs à vélo.


Impossible aussi de passer à côté des vergers et cidreries qui font la renommée de la région. Le Verger des Terres Noires, le Verger de la Grenouille et le Vignoble Domaine du Ridge s’ajoutent à l’ancienne ferme de l’ex-premier ministre Adélard Godbout (celui qui a accordé le droit de vote aux femmes au Québec), aujourd’hui exploitée par la famille Levasseur sous le nom d’Au Coeur de la Pomme. On y cultive un verger écologique depuis 1982 et on y produit un vinaigre de cidre vieilli sans agent de conservation, en plus d’offrir l’autocueillette et des pique-niques au bord de la rivière aux Brochets à l’automne.

Si tu préfères repartir avec autre chose que des pommes, un arrêt chez Oneka s’impose. Cette ferme familiale biologique cultive ses propres plantes pour concevoir des soins corporels (shampoings, savons, lotions) fabriqués dans une optique de respect de l’environnement et des écosystèmes aquatiques.

Les samedis, le Marché fermier de Frelighsburg rassemble producteurs et productrices locales autour de fromages, conserves et autres produits frais, dans une ambiance conviviale qui vaut le déplacement à elle seule.

Côté bouche, la terrasse du Beat & Betterave (à la fois café, nano-brasserie et salle de spectacle) offre une vue imprenable sur le Mont Pinacle, tandis que Aux 2 Clochers propose une cuisine saisonnière. Pour une occasion plus spéciale, Les Cocagnes, une ferme collective agroécologique, organise des soupers éphémères à cinq services concoctés par des chef.fe.s invité.e.s de partout au Québec, servis sous une pergola et accompagnés d’un accord mets et vins, cidre ou bière.

Entre le patrimoine, la nature et la table, Frelighsburg a de quoi remplir une journée complète, sinon plus. Reste juste à choisir par quoi commencer.

Site Internet de la municipalité de Frelighsburg

From Your Site Articles
voyage au québec road trip près de montréal automne au québec
Québec Voyage Canada
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

Dollarama vend un contenant à lunch pratique pour 67 % moins cher que sur Amazon

Juste à temps pour la rentrée!

Bijoux Medusa et Julien Duguay poursuivis par Rolex pour contrefaçon : Voici quoi savoir

Une « tentative d’intimidation », selon le créateur de contenu de Québec.

Il n'y aura officiellement pas de tapis rouge à OD Panama : La production s'explique

Le public l'avait pourtant réclamé en grand nombre. 🥺

Action collective sur le tabac : La date limite pour déposer ta réclamation arrive vite

Certaines personnes peuvent réclamer jusqu’à 100 000 $. 💰

Les 14 meilleures trouvailles à dénicher selon les « accros du Costco »

À toi les meilleurs deals!

Rabais de 50 $ sur tes immatriculations : Tout ce que tu dois savoir avant septembre

Tes immatriculations vont te coûter moins cher cette année. 🤑

Frais de garde: Revenu Québec fait un rappel pour t’éviter d’avoir à rembourser de l’argent

Et tu dois le faire avant l'automne. 👀

Tu peux faire une montagne russe de 2 km en nature à 2 h 30 de Montréal

Prépare ta « bucket list »!

La Ville de Saint-Hyacinthe organise un bain libre canin et ça ne passe pas inaperçu

Une initiative qui fait des vagues. 😉

Cartes de récompenses gratuites au Québec : En voici 9 qui te feront économiser gros

Zéro frais, mais plein d'avantages pour ton portefeuille.💸