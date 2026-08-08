Ce village au bord du fleuve près de Québec vaut le détour cet automne
Entre les pommes, le fromage et les couchers de soleil, tu auras du mal à repartir. 🍁
Une cidrerie cachée derrière un verger, une fromagerie reconnue dans toute la province et une crêperie où la bière artisanale coule à flots : il y a des endroits où le road trip d'automne se planifie presque tout seul.
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C'est le cas de Saint-Antoine-de-Tilly, une petite ville nichée dans la MRC de Lotbinière qui a tout d'une carte postale, surtout à la saison des couleurs. Si voyager à travers le Québec cet automne fait partie de tes plans, ce village au bord du fleuve mérite amplement une place sur ta liste.
Le Verger de Tilly est un arrêt obligatoire : en plus des pommes, l'endroit cache une microbrasserie et une cidrerie. Si la cueillette est déjà terminée au moment de ton passage, la petite boutique sur place fait aussi le plein de produits sucrés.
Pour les fringales d'après-midi, la crêperie Du Côté de Chez Swann sert des crêpes sucrées ou salées accompagnées d'une bière artisanale qui réchauffe autant les mains que le cœur. Et avant de reprendre la route, un détour à la Fromagerie Bergeron s'impose pour remplir ton panier de fromages locaux, idéal pour un apéro automnal réussi.
Entre les arrêts gourmands, une promenade à vélo sur les routes bordées de feuillages flamboyants s'impose. Et en fin de journée, installe-toi près du fleuve Saint-Laurent pour admirer un coucher de soleil doré : c'est probablement la plus belle façon de terminer une journée dans le coin.
Que tu aies envie de ralentir le rythme, de vivre un week-end romantique ou simplement de partager les petits plaisirs des villages avec tes ami.e.s, Saint-Antoine-de-Tilly se transforme en refuge idéal pour célébrer l'automne.