Ce village au bord du fleuve près de Québec vaut le détour cet automne

Entre les pommes, le fromage et les couchers de soleil, tu auras du mal à repartir. 🍁

Une personne au bord de l'eau à Saint-Antoine-de-Tilly. Droite : Saint-Antoine-de-Tilly.

Road trip d'automne au Québec.

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Éditrice Junior

Une cidrerie cachée derrière un verger, une fromagerie reconnue dans toute la province et une crêperie où la bière artisanale coule à flots : il y a des endroits où le road trip d'automne se planifie presque tout seul.

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C'est le cas de Saint-Antoine-de-Tilly, une petite ville nichée dans la MRC de Lotbinière qui a tout d'une carte postale, surtout à la saison des couleurs. Si voyager à travers le Québec cet automne fait partie de tes plans, ce village au bord du fleuve mérite amplement une place sur ta liste.

Le Verger de Tilly est un arrêt obligatoire : en plus des pommes, l'endroit cache une microbrasserie et une cidrerie. Si la cueillette est déjà terminée au moment de ton passage, la petite boutique sur place fait aussi le plein de produits sucrés.

Pour les fringales d'après-midi, la crêperie Du Côté de Chez Swann sert des crêpes sucrées ou salées accompagnées d'une bière artisanale qui réchauffe autant les mains que le cœur. Et avant de reprendre la route, un détour à la Fromagerie Bergeron s'impose pour remplir ton panier de fromages locaux, idéal pour un apéro automnal réussi.

Entre les arrêts gourmands, une promenade à vélo sur les routes bordées de feuillages flamboyants s'impose. Et en fin de journée, installe-toi près du fleuve Saint-Laurent pour admirer un coucher de soleil doré : c'est probablement la plus belle façon de terminer une journée dans le coin.

Que tu aies envie de ralentir le rythme, de vivre un week-end romantique ou simplement de partager les petits plaisirs des villages avec tes ami.e.s, Saint-Antoine-de-Tilly se transforme en refuge idéal pour célébrer l'automne.

Site Internet de Saint-Antoine-de-Tilly

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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