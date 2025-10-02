Cette rando près de Montréal te mène à un rare lac turquoise niché dans une forêt colorée
Juste WOW! 🍁
Quand les feuilles rougissent et que l’air devient plus frais, le Québec se transforme en véritable carte postale. C’est aussi le moment parfait pour découvrir des sentiers de randonnée qui mènent à des paysages spectaculaires. Parmi eux, un endroit près de Montréal cache une surprise de taille : un lac turquoise qui contraste magnifiquement avec les teintes rouges et dorées de la forêt environnante.
En effet, même quand la saison estivale tire sa révérence, le lac Pink, situé dans le parc de la Gatineau, reste un incontournable pour les adeptes de paysages sublimes.
Bien que son nom évoque une étendue d’eau toute rose, ce lac d’une beauté marquante éclate plutôt de tons allant du vert turquoise à l’émeraude, en passant par le jade et même un bleu gris selon la météo. C’est d’ailleurs la présence d’algues microscopiques qui lui donne sa couleur, mais qui le rend aussi très fragile, puisque celles-ci s’approprient l’oxygène du lac et l’étouffent.
Pour le préserver le plus longtemps possible, plusieurs règles sont mises en place pour les visiteuses et visiteurs qui souhaitent admirer ce paysage rare. Par exemple, la baignade y est interdite, tout comme les animaux de compagnie et les embarcations nautiques.
Pour t’y rendre et admirer les feuilles flamboyantes contrastant magnifiquement avec la couleur tropicale du lac, le chemin le plus simple passe par le stationnement du Lac-Pink, accessible via la promenade de la Gatineau. Tu peux aussi choisir des randonnées plus ou moins longues afin de voir une plus large partie du parc de la Gatineau et ses merveilles de la nature.
Cela dit, note que les travaux sont prévus durant tout l'automne. Selon les dates, des détours et des fermetures sont à prendre en compte, alors assure-toi de t'informer avant d'organiser ton escapade dans ce coin féérique de la province.
Le lac Pink à Gatineau
Prix : L'accès aux sentiers de marche et de randonnée est gratuit en tout temps.
Quand : Fermé l’hiver
Adresse : Parc de la Gatineau - Gatineau, QC
Site Internet de la Commission de la capitale nationale
* Cet article a été mis à jour depuis sa publication initiale, datée du 19 septembre 2025.
