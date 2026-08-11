Voici le salaire qu’il te faut pour te payer une maison dans le Grand Montréal en ce moment
Car non, tu n’as pas nécessairement besoin d’être millionnaire pour te le permettre!
Tu rêves de devenir propriétaire dans le Grand Montréal, mais tu te demandes si ton salaire est réellement suffisant pour te lancer dans ce projet? Avant de tomber en amour avec une propriété hors de ta portée, on a fait les calculs pour toi, secteur par secteur, à partir des tout derniers chiffres du marché immobilier.
À lire également : Voici où tu peux acheter une maison avec seulement 19 000 $ de mise de fonds au Québec
Le 6 août dernier, l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) a dévoilé ses données pour juillet 2026 dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal.
Par chance pour plusieurs, le ralentissement du marché immobilier des derniers mois se poursuit. En tout, 3 338 transactions résidentielles ont été conclues dans Centris en juillet, un recul marqué par rapport à l’an dernier et le cinquième mois de baisse consécutif.
En revanche, les acheteurs et acheteuses ont beaucoup plus de choix qu’avant. Les inscriptions actives ont atteint 19 790, une hausse notable sur un an, avec les copropriétés qui affichent la plus forte progression de l’offre.
Malgré ce contexte plus favorable aux personnes qui achètent, les prix médians continuent tout de même de grimper dans toutes les catégories de propriétés.
La méthode de calcul
Pour établir le salaire annuel nécessaire, on est parti des standards généralement utilisés par les institutions financières et le gouvernement : l’ensemble de tes coûts de logement ne devrait pas dépasser 35 % de ton revenu brut annuel.
Les calculs ci-dessous sont basés sur une mise de fonds minimale obligatoire (5 % sur les premiers 500 000 $, 10 % sur le reste), un taux hypothécaire de 4,5 % et un amortissement sur 25 ans.
Ce sont des estimations à titre indicatif seulement; ta situation personnelle peut faire varier ces chiffres.
Île de Montréal
Prix médian d’une maison unifamiliale : 817 500 $
- Mise de fonds minimale : 56 750 $
- Montant à financer : 760 750 $
- Versement hypothécaire mensuel estimé : environ 4 230 $
- Revenu brut annuel recommandé : environ 144 000 $ à 146 000 $
Prix médian d’une copropriété : 480 000 $
- Mise de fonds minimale : 24 000 $
- Montant à financer : 456 000 $
- Versement hypothécaire mensuel estimé : environ 2 535 $
- Revenu brut annuel recommandé : environ 86 000 $ à 88 000 $
Laval
Prix médian d’une maison unifamiliale : 615 625 $
- Mise de fonds minimale : 36 563 $
- Montant à financer : 579 063 $
- Versement hypothécaire mensuel estimé : environ 3 220 $
- Revenu brut annuel recommandé : environ 109 000 $ à 111 000 $
Prix médian d’une copropriété : 435 000 $
- Mise de fonds minimale : 21 750 $
- Montant à financer : 413 250 $
- Versement hypothécaire mensuel estimé : environ 2 296 $
- Revenu brut annuel recommandé : environ 78 000 $ à 80 000 $
Rive-Nord de Montréal
Prix médian d’une maison unifamiliale : 605 000 $
- Mise de fonds minimale : 35 500 $
- Montant à financer : 569 500 $
- Versement hypothécaire mensuel estimé : environ 3 166 $
- Revenu brut annuel recommandé : environ 108 000 $ à 110 000 $
Prix médian d’une copropriété : 366 000 $
- Mise de fonds minimale : 18 300 $
- Montant à financer : 347 700 $
- Versement hypothécaire mensuel estimé : environ 1 933 $
- Revenu brut annuel recommandé : environ 65 000 $ à 67 000 $
Rive-Sud de Montréal
Prix médian d’une maison unifamiliale : 643 000 $
- Mise de fonds minimale : 39 300 $
- Montant à financer : 603 700 $
- Versement hypothécaire mensuel estimé : environ 3 355 $
- Revenu brut annuel recommandé : environ 114 000 $ à 116 000 $
Prix médian d’une copropriété : 410 650 $
- Mise de fonds minimale : 20 533 $
- Montant à financer : 390 118 $
- Versement hypothécaire mensuel estimé : environ 2 168 $
- Revenu brut annuel recommandé : environ 73 000 $ à 75 000 $
Vaudreuil-Soulanges
Prix médian d’une maison unifamiliale : 640 000 $
- Mise de fonds minimale : 39 000 $
- Montant à financer : 601 000 $
- Versement hypothécaire mensuel estimé : environ 3 341 $
- Revenu brut annuel recommandé : environ 113 000 $ à 116 000 $
Prix médian d’une copropriété : 393 000 $
- Mise de fonds minimale : 19 650 $
- Montant à financer : 373 350 $
- Versement hypothécaire mensuel estimé : environ 2 076 $
- Revenu brut annuel recommandé : environ 70 000 $ à 72 000 $
Saint-Jean-sur-Richelieu
Prix médian d’une maison unifamiliale : 595 000 $
- Mise de fonds minimale : 34 500 $
- Montant à financer : 560 500 $
- Versement hypothécaire mensuel estimé : environ 3 116 $
- Revenu brut annuel recommandé : environ 106 000 $ à 108 000 $
Le volume de ventes pour les copropriétés y est trop faible en juillet pour produire une statistique fiable. En se basant plutôt sur le prix médian du cumulatif annuel (378 750 $), le revenu brut annuel recommandé se situerait autour de 68 000 $ à 70 000 $.
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