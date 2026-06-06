Voici combien tu dois gagner par année pour t'acheter une maison à Montréal en juin 2026
Le marché ralentit, mais les prix restent élevés... 🧐
Tu magasines une maison à vendre à Montréal cet été, mais tu veux d'abord savoir si ton salaire annuel tient la route? Avant de te lancer tête première dans les visites, voici combien il faut gagner pour accéder au marché immobilier montréalais selon les toutes dernières données disponibles.
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Le 4 juin dernier, l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) a publié ses statistiques résidentielles pour le mois de mai 2026, tirées de la base de données provinciale Centris.
Le portrait est celui d'un marché en train de souffler, mais pas encore tout à fait en faveur des acheteurs et des acheteuses.
Ce que disent les chiffres de l'APCIQ
Dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal, 4 623 transactions résidentielles ont été conclues en mai, ce qui représente un recul de 7 % par rapport à mai 2025. Depuis le début de l'année, l'activité reste tout de même proche de sa moyenne sur dix ans.
L'inventaire, lui, continue de grimper pour un dixième mois consécutif : 21 073 inscriptions actives sur Centris, soit une hausse de 14 % sur un an.
Par communiqué, Charles Brant, directeur du Service d'analyse de marché à l'APCIQ, attribue ce ralentissement notamment à la détérioration du marché du travail.
« D'une part, le taux de chômage dans le Grand Montréal a fortement augmenté, passant de 6,3 % en janvier à 7,7 % en avril, soit le niveau le plus élevé depuis l'été 2016 (excluant la pandémie). Cela a probablement contribué à une plus grande prudence des acheteurs », note-t-il.
Du côté des condos, Hélène Bégin, économiste experte à l'APCIQ, souligne pour sa part que l'inventaire disponible « augmente à un rythme particulièrement rapide, notamment sur l'île, la Rive-Nord et la Rive-Sud de Montréal, relâchant ainsi la pression sur les prix ».
Les vendeurs et vendeuses conservent malgré tout l'avantage dans la majorité de la RMR. Seul le marché des copropriétés dans certains quartiers centraux et au centre-ville de Montréal bascule du côté des acheteurs.acheteuses.
Les prix médians dans la RMR de Montréal en mai 2026
Voici les prix médians enregistrés dans l'ensemble de la région métropolitaine :
- Maison unifamiliale : 645 000 $ (+3 % sur un an)
- Copropriété (condo) : 430 000 $ (+1 %)
Les prix médians sur l'île de Montréal en mai 2026
- Maison unifamiliale : 780 000 $ (−3 %)
- Copropriété (condo) : 479 000 $ (−2 %)
Les ventes sur l'île ont reculé de 10 % au total en mai, une baisse plus marquée qu'ailleurs dans la RMR. Les inscriptions actives, elles, ont bondi de 14 %, ce qui explique l'allongement du délai de vente moyen pour les condos, qui atteint 51 jours (+6 jours).
Quel salaire faut-il pour acheter une maison unifamiliale à 780 000 $ sur l'île de Montréal?
Les institutions financières recommandent généralement que l'ensemble de tes coûts de logement (versement hypothécaire, taxes municipales, chauffage et assurance) ne dépasse pas 35 % de ton revenu brut annuel.
En partant d'une mise de fonds minimale et d'un taux hypothécaire de 4,5 % sur 25 ans, voici à quoi ressemble le calcul pour une unifamiliale sur l'île.
Mise de fonds minimale :
- 5 % sur les premiers 500 000 $ = 25 000 $
- 10 % sur les 280 000 $ restants = 28 000 $
- Total : 53 000 $
Montant à financer :
- 780 000 $ − 53 000 $ = 727 000 $
Versement hypothécaire mensuel estimé (4,5 %, 25 ans) :
- Environ 4 030 $ par mois
Revenu brut annuel recommandé :
- Environ 138 171 $ par année
Quel salaire faut-il pour acheter un condo à 479 000 $ sur l'île de Montréal?
Mise de fonds minimale :
- 5 % de 479 000 $ = 23 950 $
Montant à financer :
- 479 000 $ − 23 950 $ = 455 050 $
Versement hypothécaire mensuel estimé (4,5 %, 25 ans) :
- Environ 2 520 $ par mois
Revenu brut annuel recommandé :
- Environ 86 400 $ par année
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