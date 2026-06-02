Achat d'une 1re maison au Québec : Voici pourquoi les experts disent de ne pas attendre
Le marché immobilier ralentit et c'est peut-être une bonne nouvelle pour toi! 👀
Si tu attends le moment parfait pour acheter ta première maison au Québec, c'est peut-être le temps de te lancer. Selon la plateforme hypothécaire Nesto, les conditions actuelles du marché créent des ouvertures concrètes pour celles et ceux qui veulent devenir propriétaires.
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En gros, le marché immobilier québécois a légèrement ralenti au début de 2026. Selon les données de l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ), les ventes de propriétés ont reculé de 2 % au premier trimestre par rapport à la même période l'an dernier. En même temps, le nombre de propriétés disponibles a augmenté de 8 %. Concrètement, ça veut dire qu'il y a plus de choix et moins de monde qui se bat pour les mêmes maisons.
Moins de compétition, plus de négociation
Ce contexte joue en faveur des personnes qui achètent pour la première fois. Selon Nesto, il y a moins de surenchères, et les gens qui vendent sont souvent plus ouverts à discuter des conditions, comme inclure une inspection ou se donner plus de temps pour finaliser la transaction. Des échéanciers plus flexibles, ça réduit aussi beaucoup le stress lié à l'achat d'une première propriété, rappellent les spécialistes.
Ces périodes de calme ne durent généralement pas longtemps. Dès que les taux d'intérêt baissent suffisamment, les personnes qui attendaient reviennent en force, ce qui fait remonter la demande et les prix. Il faut donc tirer parti de cette fenêtre de ralentissement avant qu'elle ne se ferme.
Les taux jouent aussi en ta faveur
Les taux hypothécaires ont baissé depuis leur sommet en 2023, ce qui rend les mensualités plus abordables qu'il y a deux ans. Mais attention : si tu attends que d'autres baisses soient confirmées, il sera déjà trop tard.
Les banques ajustent leurs taux avant même qu'ils ne soient officialisés, donc si tu attends l'annonce pour passer à l'action, les bons taux risquent d'être déjà partis.
La mise de fonds : tu as besoin de moins que tu penses
Beaucoup de personnes croient qu'il faut avoir épargné 20 % du prix d'une propriété pour acheter. Ce n'est pas le cas. Au Canada, la mise de fonds minimale est de 5 % pour une propriété de moins de 500 000 $. Donc, pour une maison unifamiliale au prix médian québécois de 400 000 $, ça représente 20 000 $ à avoir de côté, selon Nesto. Et avec les prix qui se stabilisent au Québec en ce moment, c'est justement le genre de propriété qui reste accessible avec une mise de fonds minimale.
Par contre, avec une mise de fonds inférieure à 20 %, tu devras payer une assurance prêt hypothécaire (souvent appelée assurance SCHL). Cette prime s'ajoute au montant de ton prêt et se rembourse avec tes versements mensuels. C'est un coût supplémentaire, mais ça te permet d'entrer sur le marché sans attendre des années d'épargne supplémentaire, ce qui est d'autant plus pertinent dans un contexte où les prix pourraient repartir à la hausse dès que la demande reviendra.
Le test de résistance : pourquoi c'est moins intimidant qu'avant?
Quand tu fais une demande de prêt hypothécaire, la banque ne vérifie pas seulement si tu peux payer tes mensualités au taux actuel. Elle effectue ce qu'on appelle un test de résistance : elle calcule tes paiements comme si les taux étaient 2 % plus élevés, ou à 5,25 %, selon le plus élevé des deux, pour s'assurer que tu pourrais absorber une hausse. Ça peut réduire le montant maximal que tu peux emprunter.
La bonne nouvelle : avec les taux hypothécaires qui ont diminué dans les dernières années, le taux utilisé pour ce calcul est aussi moins élevé qu'il y a deux ans. Concrètement, ça veut dire que tu peux te qualifier pour un montant plus élevé qu'avant, sans que ton salaire ait changé. C'est donc un bon moment pour faire évaluer ta capacité d'emprunt, avec une préapprobation pour bloquer les taux, avant que ceux-ci ne remontent.
Ce qu'il faut retenir
Le marché québécois n'est pas en solde, mais il est plus accessible qu'il y a deux ans. Et selon les spécialistes de Nesto, c'est exactement le genre de contexte où les personnes qui achètent pour la première fois peuvent entrer sur le marché sans se retrouver en guerre de surenchères.
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