Les maisons à Québec coûtent plus cher : Voici le salaire à atteindre pour y arriver en juin
Les prix battent des records dans le 418. 😬
Oui, la grande région de Québec regorge de quartiers prisés, mais devenir propriétaire dans le 418 demande un effort financier de plus en plus considérable, selon les plus récentes données de l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ). On te dévoile le salaire optimal qu'il te faut pour y arriver et ne pas te ruiner.
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Selon les statistiques publiées par l'APCIQ pour le mois de mai 2026, la région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec a enregistré 964 ventes de propriétés résidentielles, soit une hausse de 5 % par rapport à mai 2025, un record pour un mois de mai.
Si l'offre a légèrement progressé (+20 %), l'APCIQ souligne que cela reste nettement insuffisant pour détendre le marché : l'inventaire disponible demeure environ deux fois inférieur à la moyenne historique pour cette période de l'année.
Résultat : les délais de vente sont au plus bas depuis une vingtaine d'années. Unifamiliales et copropriétés ont trouvé leur proprio en seulement 20 jours en moyenne, et près d'une propriété sur trois a fait l'objet d'une surenchère.
« Les ménages qui persévèrent dans leur magasinage ont ainsi plus de chance d'acquérir une propriété qui correspond à leurs besoins. Malgré l'amélioration de l'offre depuis trois mois, la concurrence demeure vive sur le marché et les délais de vente pour un mois de mai sont même au plus bas depuis une vingtaine d'années », note Camille Laberge, directrice adjointe et économiste principale à l'APCIQ.
Selon elle, la pression favorise des prix à la hausse et un sommet a été franchi le mois dernier dans la RMR de Québec.
Narcity Québec a effectué quelques calculs basés sur les conditions hypothécaires standard au pays, en prenant en compte qu'il ne faut pas dépasser 35 % de son revenu brut pour les frais liés au logement, selon le gouvernement fédéral.
Pour une maison unifamiliale de 486 500 $
Dans l'agglomération de Québec, le prix médian d'une unifamiliale atteignait 486 500 $ en mai 2026, soit une hausse de 7 % par rapport à mai 2025.
Mise de fonds :
- 5 % de 486 500 $ = 24 325 $ en mise de fonds
Montant de l'hypothèque :
- 486 500 $ - 24 325 $ = 462 175 $
Paiements hypothécaires mensuels (taux d'intérêt de 5 %, amortissement de 25 ans) :
- Environ 2 701 $ par mois
Revenu brut annuel requis (pour respecter un ratio d'endettement de 35 %) :
- Environ 92 606 $ par année
Un condo à 333 250 $
Dans l'agglomération de Québec, le prix médian d'une copropriété s'établissait à 333 250 $ en mai 2026, en hausse de 6 % par rapport à mai 2025.
Mise de fonds :
- 5 % de 333 250 $ = 16 662,50 $
Montant de l'hypothèque :
- 333 250 $ - 16 662,50 $ = 316 587,50 $
Paiements hypothécaires mensuels :
- Environ 1 850 $ par mois
Revenu brut annuel requis (pour un ratio d'endettement de 35 %) :
- Environ 63 429 $ par année
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