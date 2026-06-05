Les maisons à Québec coûtent plus cher : Voici le salaire à atteindre pour y arriver en juin

Les prix battent des records dans le 418. 😬

Vue sur le Château Frontenac, à Québec

Les maisons à Québec sont de moins en moins accessibles et le salaire idéal pour y arriver en juin peut faire peur.

Lopolo | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Oui, la grande région de Québec regorge de quartiers prisés, mais devenir propriétaire dans le 418 demande un effort financier de plus en plus considérable, selon les plus récentes données de l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ). On te dévoile le salaire optimal qu'il te faut pour y arriver et ne pas te ruiner.

À lire également : Achat d'une 1re maison au Québec : Voici pourquoi les experts disent de ne pas attendre

Selon les statistiques publiées par l'APCIQ pour le mois de mai 2026, la région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec a enregistré 964 ventes de propriétés résidentielles, soit une hausse de 5 % par rapport à mai 2025, un record pour un mois de mai.

Si l'offre a légèrement progressé (+20 %), l'APCIQ souligne que cela reste nettement insuffisant pour détendre le marché : l'inventaire disponible demeure environ deux fois inférieur à la moyenne historique pour cette période de l'année.

Résultat : les délais de vente sont au plus bas depuis une vingtaine d'années. Unifamiliales et copropriétés ont trouvé leur proprio en seulement 20 jours en moyenne, et près d'une propriété sur trois a fait l'objet d'une surenchère.

« Les ménages qui persévèrent dans leur magasinage ont ainsi plus de chance d'acquérir une propriété qui correspond à leurs besoins. Malgré l'amélioration de l'offre depuis trois mois, la concurrence demeure vive sur le marché et les délais de vente pour un mois de mai sont même au plus bas depuis une vingtaine d'années », note Camille Laberge, directrice adjointe et économiste principale à l'APCIQ.

Selon elle, la pression favorise des prix à la hausse et un sommet a été franchi le mois dernier dans la RMR de Québec.

Narcity Québec a effectué quelques calculs basés sur les conditions hypothécaires standard au pays, en prenant en compte qu'il ne faut pas dépasser 35 % de son revenu brut pour les frais liés au logement, selon le gouvernement fédéral.

Pour une maison unifamiliale de 486 500 $

Dans l'agglomération de Québec, le prix médian d'une unifamiliale atteignait 486 500 $ en mai 2026, soit une hausse de 7 % par rapport à mai 2025.

Mise de fonds :

  • 5 % de 486 500 $ = 24 325 $ en mise de fonds

Montant de l'hypothèque :

  • 486 500 $ - 24 325 $ = 462 175 $

Paiements hypothécaires mensuels (taux d'intérêt de 5 %, amortissement de 25 ans) :

  • Environ 2 701 $ par mois

Revenu brut annuel requis (pour respecter un ratio d'endettement de 35 %) :

  • Environ 92 606 $ par année

Un condo à 333 250 $

Dans l'agglomération de Québec, le prix médian d'une copropriété s'établissait à 333 250 $ en mai 2026, en hausse de 6 % par rapport à mai 2025.

Mise de fonds :

  • 5 % de 333 250 $ = 16 662,50 $

Montant de l'hypothèque :

  • 333 250 $ - 16 662,50 $ = 316 587,50 $

Paiements hypothécaires mensuels :

  • Environ 1 850 $ par mois

Revenu brut annuel requis (pour un ratio d'endettement de 35 %) :

  • Environ 63 429 $ par année

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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