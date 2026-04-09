Voici le salaire idéal pour acheter une maison à Québec sans exploser ton budget en avril

Les prix augmentent, mais la capitale nationale reste super abordable.

Vue sur Québec.

On connait approximativement le salaire idéal pour acheter une maison à Québec sans exploser ton budget en avril.

Anne Richard | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Tu surveilles le marché immobilier à Québec et tu te demandes si ton salaire était suffisant pour franchir le pas et t'acheter une maison? Les plus récentes données de l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) pour mars 2026 donnent un portrait clair de la situation et le mot d'ordre reste le même : la capitale nationale est en feu.

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Compilées à partir de la base de données provinciale Centris, les statistiques mensuelles de l'APCIQ pour la région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec en mars 2026 montrent un marché immobilier toujours très actif.

Au total, 1 102 transactions résidentielles ont été réalisées, soit une hausse de 8 % par rapport à mars 2025. Le volume des ventes a quant à lui progressé de 17 %, atteignant près de 533 millions de dollars. Un bond considérable.

Du côté de l'offre, les nouvelles inscriptions ont explosé à la hausse : plus de 22 % en un mois. C'est une bonne nouvelle pour les acheteurs et acheteuses qui cherchaient un peu plus de choix sur le marché immobilier de la ville de Québec. Malgré tout, la demande reste soutenue et les propriétés continuent de trouver preneur à une vitesse remarquable.

Voici les prix médians dans la RMR de Québec en mars 2026 :

  • Maison unifamiliale : 473 950 $ (+8 % en un an)
  • Copropriété (condo) : 331 000 $ (+3 % en un an)
  • Plex (2 à 5 logements) : 517 500 $ (-1 % en un an)

Ces prix restent généralement plus accessibles qu'à Montréal, mais la progression annuelle de 8 % pour les unifamiliales confirme que Québec n'est plus une exception en matière de hausse des prix médians. Si tu envisages un achat maison à Québec en 2026, le moment d'agir, c'est maintenant.

On a appliqué la règle des 35 % recommandée par les institutions financières canadiennes — soit le pourcentage maximal de ton revenu brut à consacrer aux frais de logement — avec un taux hypothécaire de 4,5 % sur 25 ans. Voici le salaire qu'il te faut pour acheter une maison à Québec sans te mettre dans le rouge.

Pour une maison unifamiliale à 473 950 $

Mise de fonds minimale :

Comme la propriété est sous le seuil de 500 000 $, la mise de fonds minimale est de 5 % :

  • 5 % de 473 950 $ = 23 698 $

Montant à financer :

473 950 $ − 23 698 $ = 450 252 $

Versement hypothécaire mensuel estimé (4,5 %, 25 ans) :

  • Environ 2 490 $ par mois

Salaire annuel recommandé :

  • Tu devrais gagner environ 85 000 $ à 87 000 $ par année

Les maisons unifamiliales dans la RMR de Québec se sont vendu en moyenne en seulement 19 jours en mars 2026 — huit jours de moins qu'à pareille date l'an passé. À ce rythme, mieux vaut avoir ton financement en ordre avant même de commencer à visiter.

Pour un condo à 331 000 $

Mise de fonds minimale :

  • 5 % de 331 000 $ = 16 550 $

Montant à financer :

331 000 $ − 16 550 $ = 314 450 $

Versement hypothécaire mensuel estimé (4,5 %, 25 ans) :

  • Environ 1 745 $ par mois

Salaire annuel recommandé :

  • Tu devrais gagner environ 60 000 $ à 62 000 $ par année

N'oublie pas d'intégrer les frais de copropriété mensuels à ton budget — ils peuvent varier de quelques centaines à plus de 1 000 $ selon l'immeuble et influencer le seuil de revenu nécessaire. Les condos dans la RMR de Québec se sont vendu en 14 jours en moyenne en mars 2026, soit 16 jours de moins qu'en mars 2025.

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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