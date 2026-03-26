Le salaire moyen augmente au Québec au grand plaisir de ton portefeuille : Voici de combien

Mais ce n’est rien comparativement à d'autres provinces... 😏

Un drapeau du Québec. Droite : de l'argent canadien.

Selon Statistique Canada, le salaire moyen a augmenté au Québec.

Jacquesdurocher347 | Dreamstime, Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Ton revenu suit-il vraiment la cadence de l'économie? C'est la question que se posent bien des Québécois.e.s, surtout quand le coût de la vie continue de peser lourd sur le budget. Bonne nouvelle : les données les plus récentes de Statistique Canada confirment que le salaire moyen progresse encore au Québec. Or, l'écart avec certaines provinces pourrait bien te faire réfléchir.

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Selon le rapport Emploi, rémunération et heures de travail, et postes vacants publié par Statistique Canada ce 26 mars, la rémunération hebdomadaire moyenne au Canada s'établissait à 1 320,46 $ en janvier 2026, soit une progression de 2,0 % sur douze mois. En annualisant ce montant, ça représente environ 68 664 $ de revenus bruts par année.

Combien gagne-t-on en moyenne au Québec?

Au Québec, la rémunération hebdomadaire moyenne a atteint 1 267,08 $ en janvier. C'est en légère baisse de 0,6 % par rapport à décembre 2025 (1 274,86 $), mais la progression sur un an reste solide, soit de 2,5 %.

En projetant ce chiffre sur l'année, les salarié.e.s québécois.e.s gagnent en moyenne environ 65 888 $ brut par an. On reste un peu sous la moyenne nationale et clairement derrière l'Ontario et l'Alberta, mais la Belle Province avance dans la bonne direction.

Ce sont les territoires nordiques qui dominent le palmarès. Le Nunavut écrase tout le monde avec 1 879,30 $ par semaine (+9,0 % sur 12 mois), soit près du double de ce que gagne un.e travailleur.euse à l'Île-du-Prince-Édouard (1 156,68 $/semaine).

Voici le portrait complet de la rémunération hebdomadaire moyenne par province et territoire en janvier 2026, avec la variation sur douze mois :

  • Nunavut
    • 1 879,30 $/semaine | +9,0 % | 97 724 $/an
  • Territoires du Nord-Ouest
    • 1 778,22 $/semaine | +0,2 % | 92 467 $/an
  • Yukon
    • 1 508,15 $/semaine | +1,0 % | 78 424 $/an
  • Alberta
    • 1 369,76 $/semaine | +0,4 % | 71 228 $/an
  • Ontario
    • 1 355,96 $/semaine | +1,6 % | 70 510 $/an
  • Colombie-Britannique
    • 1 332,84 $/semaine | +2,6 % | 69 308 $/an
  • Terre-Neuve-et-Labrador
    • 1 314,24 $/semaine | +3,1 % | 68 341 $/an
  • Saskatchewan
    • 1 301,73 $/semaine | +3,1 % | 67 690 $/an
  • Québec
    • 1 267,08 $/semaine | +2,5 % | 65 888 $/an
  • Nouveau-Brunswick
    • 1 229,96 $/semaine | +4,4 % | 63 958 $/an
  • Manitoba
    • 1 199,35 $/semaine | +3,5 % | 62 366 $/an
  • Nouvelle-Écosse
    • 1 198,75 $/semaine | +4,4 % | 62 335 $/an
  • Île-du-Prince-Édouard
    • 1 156,68 $/semaine | +5,1 % | 60 147 $/an

Ce qui explique les hausses

Une hausse du salaire moyen ne veut pas dire que tout le monde a eu une augmentation. Statistique Canada précise que ces variations reflètent plusieurs facteurs simultanés : les changements dans la composition de l'emploi entre les secteurs, les fluctuations des heures travaillées, et les effets statistiques de glissement annuel.

En janvier 2026, c'est le secteur des services d'enseignement qui a enregistré la plus forte progression d'emploi au Canada (+20 000 postes; +1,4 %), suivi de la construction (+8 100; +0,7 %) et de la finance et des assurances (+6 600; +0,8 %).

À l'inverse, le commerce de détail a encaissé la plus forte baisse mensuelle (-6 600; -0,3 %).

Au total, l'emploi salarié au Canada a progressé de 45 600 (+0,2 %) en janvier, après un recul en décembre. Une reprise bienvenue pour le marché du travail canadien.

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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