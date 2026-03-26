Le salaire moyen augmente au Québec au grand plaisir de ton portefeuille : Voici de combien
Mais ce n’est rien comparativement à d'autres provinces... 😏
Ton revenu suit-il vraiment la cadence de l'économie? C'est la question que se posent bien des Québécois.e.s, surtout quand le coût de la vie continue de peser lourd sur le budget. Bonne nouvelle : les données les plus récentes de Statistique Canada confirment que le salaire moyen progresse encore au Québec. Or, l'écart avec certaines provinces pourrait bien te faire réfléchir.
À lire aussi : Cette province canadienne élimine sa taxe provinciale sur l'épicerie
Selon le rapport Emploi, rémunération et heures de travail, et postes vacants publié par Statistique Canada ce 26 mars, la rémunération hebdomadaire moyenne au Canada s'établissait à 1 320,46 $ en janvier 2026, soit une progression de 2,0 % sur douze mois. En annualisant ce montant, ça représente environ 68 664 $ de revenus bruts par année.
Combien gagne-t-on en moyenne au Québec?
Au Québec, la rémunération hebdomadaire moyenne a atteint 1 267,08 $ en janvier. C'est en légère baisse de 0,6 % par rapport à décembre 2025 (1 274,86 $), mais la progression sur un an reste solide, soit de 2,5 %.
En projetant ce chiffre sur l'année, les salarié.e.s québécois.e.s gagnent en moyenne environ 65 888 $ brut par an. On reste un peu sous la moyenne nationale et clairement derrière l'Ontario et l'Alberta, mais la Belle Province avance dans la bonne direction.
Ce sont les territoires nordiques qui dominent le palmarès. Le Nunavut écrase tout le monde avec 1 879,30 $ par semaine (+9,0 % sur 12 mois), soit près du double de ce que gagne un.e travailleur.euse à l'Île-du-Prince-Édouard (1 156,68 $/semaine).
Voici le portrait complet de la rémunération hebdomadaire moyenne par province et territoire en janvier 2026, avec la variation sur douze mois :
- Nunavut
- 1 879,30 $/semaine | +9,0 % | 97 724 $/an
- Territoires du Nord-Ouest
- 1 778,22 $/semaine | +0,2 % | 92 467 $/an
- Yukon
- 1 508,15 $/semaine | +1,0 % | 78 424 $/an
- Alberta
- 1 369,76 $/semaine | +0,4 % | 71 228 $/an
- Ontario
- 1 355,96 $/semaine | +1,6 % | 70 510 $/an
- Colombie-Britannique
- 1 332,84 $/semaine | +2,6 % | 69 308 $/an
- Terre-Neuve-et-Labrador
- 1 314,24 $/semaine | +3,1 % | 68 341 $/an
- Saskatchewan
- 1 301,73 $/semaine | +3,1 % | 67 690 $/an
- Québec
- 1 267,08 $/semaine | +2,5 % | 65 888 $/an
- Nouveau-Brunswick
- 1 229,96 $/semaine | +4,4 % | 63 958 $/an
- Manitoba
- 1 199,35 $/semaine | +3,5 % | 62 366 $/an
- Nouvelle-Écosse
- 1 198,75 $/semaine | +4,4 % | 62 335 $/an
- Île-du-Prince-Édouard
- 1 156,68 $/semaine | +5,1 % | 60 147 $/an
Ce qui explique les hausses
Une hausse du salaire moyen ne veut pas dire que tout le monde a eu une augmentation. Statistique Canada précise que ces variations reflètent plusieurs facteurs simultanés : les changements dans la composition de l'emploi entre les secteurs, les fluctuations des heures travaillées, et les effets statistiques de glissement annuel.
En janvier 2026, c'est le secteur des services d'enseignement qui a enregistré la plus forte progression d'emploi au Canada (+20 000 postes; +1,4 %), suivi de la construction (+8 100; +0,7 %) et de la finance et des assurances (+6 600; +0,8 %).
À l'inverse, le commerce de détail a encaissé la plus forte baisse mensuelle (-6 600; -0,3 %).
Au total, l'emploi salarié au Canada a progressé de 45 600 (+0,2 %) en janvier, après un recul en décembre. Une reprise bienvenue pour le marché du travail canadien.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
- Ces 9 joueurs des Canadiens de Montréal ont les plus gros chèques de paie en 2025-2026 ›
- Augmentations de salaire au Québec: les prévisions de 2026 sont sorties et c'est déprimant ›
- Augmentation de salaire au Québec en 2026: Voici les secteurs avec les plus grosses hausses ›
- Augmentation de salaire : les 5 emplois avec les plus grosses hausses en 2026 sont révélés ›
- Le salaire minimum augmente en mai 2026 au Québec et voici de combien ›
- On a comparé le salaire minimum au Québec à celui du reste du Canada ›
- Le salaire minimum fédéral augmente bientôt au Canada et voici combien tu gagneras de plus ›