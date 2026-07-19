On a fait la même épicerie chez Walmart VS Tigre Géant et voici le panier le moins cher
La compétition est féroce!
Faire son épicerie sans avoir l'impression que la facture grimpe à une vitesse folle est devenu tout un défi. Entre les spéciaux à surveiller, les formats à comparer et les différentes bannières qui promettent les meilleurs prix, trouver où économiser quelques dollars peut rapidement se transformer en véritable casse-tête. Pour savoir si ton panier revient moins cher chez Walmart ou chez Tigre Géant, on a donc fait le test en comparant une épicerie virtuelle composée de plusieurs essentiels du quotidien.
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Fruits, légumes, produits frais, collations, café et autres classiques qui se retrouvent régulièrement dans le frigo ou le garde-manger ont été ajoutés au panier afin de voir quelle enseigne affichait la facture finale la plus avantageuse. Comme les formats et les marques peuvent varier d'un commerce à l'autre, on s'est assuré de comparer des produits similaires et de décortiquer les prix lorsque nécessaire afin d'avoir un portrait le plus juste possible. À noter que les montants peuvent changer selon les promotions en cours, la succursale choisie et la disponibilité des produits au moment de la consultation.
Lait partiellement écrémé 2 %
Le lait 2 % en format de deux litres est vendu à meilleur prix chez Tigre Géant.
Prix au Walmart : 5,34 $ pour 2 L (marque Sealest)
Prix au Tigre Géant : 4,35 $ pour 2 L (marque Béatrice)
Qu'il serve à accompagner ton café du matin, ton bol de céréales ou tes recettes préférées, le lait fait partie des essentiels qu'on retrouve souvent dans le réfrigérateur. Pour un format comparable de deux litres, le carton de lait 2 % de marque Sealtest coûte 5,34 $ chez Walmart, tandis que celui de marque Béatrice est affiché à 4,35 $ chez Tigre Géant. Une différence de 1 $ qui peut sembler petite à première vue, mais qui s'accumule rapidement pour un produit qu'on rachète chaque semaine.
Oeufs calibre gros
Walmart offre un prix compétitif pour une douzaine d'oeufs calibre gros.
Prix au Walmart : 4,08 $ la douzaine (marque Great Value)
Prix au Tigre Géant : 4,08 $ la douzaine (marque Burnbrae)
Des déjeuners rapides aux recettes de pâtisserie improvisées, les œufs font partie des aliments pratiques à toujours avoir sous la main. Brouillés, tournés, en omelette, dans un sandwich ou ajoutés à tes plats préférés pour un peu plus de protéines, les façons de les cuisiner sont presque infinies. Les prix sont identiques d'un détaillant à l'autre pour cet incontournable.
Pain blanc pour sandwich
Les pains blancs à sandwich de marque maison sont vendus à bons prix dans les deux bannières.
Prix au Walmart : 2,48 $ pour 675 g, soit 0,37 $ pour 100 g (marque Great Value)
Prix au Tigre Géant : 2,57 $ pour 720 g, soit 0,36 $ pour 100 g (marque Giant Value)
Que ce soit pour préparer les lunchs de la semaine, des toasts le matin ou un gros club sandwich maison à partager en famille, le pain tranché est un classique qui disparaît souvent rapidement du garde-manger. Même si le pain blanc Great Value de Walmart affiche un prix légèrement plus bas à 2,48 $ pour 675 g, celui de Giant Value chez Tigre Géant revient finalement un peu moins cher au poids avec un prix de 0,36 $ pour 100 g, contre 0,37 $ pour 100 g chez Walmart.
Comme quoi jeter un œil aux formats peut parfois changer ta perception!
Bananes
Walmart propose un meilleur prix pour les bananes.
Prix au Walmart : 0,33 $ l'unité
Prix au Tigre Géant : 0,39 $ l'unité
Impossible de se tromper avec les bananes, l'un des fruits les plus populaires pour les déjeuners, les collations ou les smoothies. Cette fois-ci, c'est Walmart qui remporte la comparaison avec un prix de 0,33 $ l'unité, contre 0,39 $ chez Tigre Géant. Une bonne nouvelle si les bananes disparaissent aussi vite de ton panier à fruits qu'elles y arrivent!
Fraises
Tigre Géant offre un prix très compétitif pour le format de 1 litre de fraises.
Prix au Walmart : 4,44 $ pour 1 lb
Prix au Tigre Géant : 3,44 $ pour 1 lb
Difficile de passer à côté des fraises en plein été, que ce soit pour les ajouter à tes déjeuners, préparer un bon shortcake aux fraises ou simplement les manger directement du casseau. Pour ce fruit de saison, Tigre Géant prend l'avance grâce à son prix de 3,44 $. De son côté, Walmart propose le même format à 4,44 $.
Beurre d'arachide crémeux Kraft
Concernant le beurre d'arachide crémeux de Kraft, Walmart l'emporte.
Prix au Walmart : 4,97 $ pour 1 kg
Prix au Tigre Géant : 5,97 $ pour 1 kg
Sur tes toasts le matin, dans ton smoothie, avec des tranches de pommes ou directement à la cuillère devant le garde-manger (parce que soyons honnêtes, ça arrive), le beurre d'arachide est un classique du garde-manger qui se vide parfois plus vite qu'on pense. Pour le format de 1 kg de beurre d'arachide crémeux Kraft, Walmart demande 1 $ de moins que le Tigre Géant.
Céréales Froot Loops de Kellogg's
Tigre Géant est le détaillant qui offre un prix plus compétitif comparativement à Walmart.
Prix au Walmart : 6,47 $ pour 480 g
Prix au Tigre Géant : 5,97 $ plutôt que 6,47 $ pour 480 g
Certains aliments ont le pouvoir de nous ramener directement en enfance, et les céréales Froot Loops font certainement partie de cette catégorie. Avec leurs couleurs éclatantes et leur goût reconnaissable, elles ajoutent une petite dose de nostalgie aux matins plus pressés (ou aux collations improvisées en fin de soirée). Pour la boîte de 480 g, Tigre Géant remporte la manche avec un prix réduit de 5,97 $ plutôt que 6,47 $, tandis que Walmart affiche le même format à 6,47 $.
Compote de pommes et de bananes Gogo Squeez
C'est Tigre Géant qui offre le meilleur prix concernant les pochettes de compote de pommes, bananes et fraises Gogo Squeez.
Prix au Walmart : 3,77 $ pour quatre pochettes de 90 g
Prix au Tigre Géant : 3,47 $ plutôt que 3,75 $ pour quatre pochettes de 90 g
Faciles à glisser dans une boîte à lunch, apporter en randonnée ou calmer une petite fringale d'après-midi, les pochettes de compote font partie de ces collations pratiques qui dépannent toujours. Pour la boîte de quatre pochettes de 90 g de compote pommes et bananes GoGo Squeez, c'est Tigre Géant qui prend l'avance avec un prix réduit de 3,47 $ plutôt que 3,75 $. De son côté, Walmart propose le même format à 3,77 $, soit quelques sous de plus.
Café moulu mélange original Tim Hortons
Pour acheter ton café moulu mélange original de Tim Hortons, les prix sont sensiblement les mêmes.
Prix au Walmart : 11,77 $ pour 300 g au moment d'écrire ces lignes
Prix au Tigre Géant : 11,75 $ pour 300 g
Pour plusieurs personnes, la journée commence officiellement après la première tasse de café. Que tu préfères le savourer tranquillement le matin ou en préparer un format glacé pour affronter les journées plus chaudes, avoir un sac de café moulu à la maison peut rapidement devenir un essentiel. Pour le mélange original Tim Hortons en format 300 g, les prix sont sensiblement les mêmes d'une bannière à l'autre.
Pâtes alimentaires spaghetti Primo
Walmart et Tigre Géant offrent tous deux un prix très comparable concernant les pâtes alimentaires.
Prix au Walmart : 1,27 $ pour 454 g
Prix au Tigre Géant : 1,26 $ pour 454 g
Pour les soirs où l'inspiration manque pour préparer le souper, un paquet de pâtes dans le garde-manger peut rapidement sauver la situation. Sauce tomate classique, pesto, carbonara ou même salade de pâtes pour les journées plus chaudes : il existe une foule de façons de transformer des spaghettis en repas réconfortant. Pour le format de 454 g des pâtes alimentaires Primo, les deux détaillants sont pratiquement à égalité avec un prix de 1,26 $ chez Tigre Géant contre 1,27 $ chez Walmart.
Sauce pour pâtes tomates et basilic Classico
Pour accompagner tes pâtes, c'est Walmart qui t'offre le pot de sauce tomates et basilic Classico à meilleur prix.
Prix au Walmart : 2,97 $ plutôt que 3,47 $ pour 600 ml au moment d'écrire ces lignes
Prix au Tigre Géant : 3,46 $ pour 600 ml
Pour accompagner ton assiette de spaghettis ou préparer un repas rapide les soirs où tu n'as pas envie de passer des heures derrière le four, un pot de sauce pour pâtes peut toujours dépanner. Dans cette comparaison, Walmart prend l'avance avec la sauce tomates et basilic Classico de 600 ml affichée à 2,97 $ plutôt que 3,47 $. De son côté, Tigre Géant propose le même format à 3,46 $, soit un prix très près du montant régulier chez son concurrent.
Fromage mozzarella
Tigre Géant t'offre un prix plus compétitif concernant le fromage mozzarella.
Prix au Walmart : 5,48 $ pour 400 g (marque Great Value)
Prix au Tigre Géant : 4,87 $ pour 400 g (marque Giant Value)
Idéal pour garnir une pizza maison, ajouter une touche gourmande à un plat de pâtes ou préparer des nachos à partager, un bloc de mozzarella trouve facilement sa place dans le frigo. Pour un format comparable de 400 g, c'est Tigre Géant qui propose le prix le plus avantageux avec son fromage mozzarella Giant Value affiché à 4,87 $. Du côté de Walmart, la version Great Value se détaille plutôt à 5,48 $, soit une différence de 0,61 $ pour la même quantité.
Beurre salé
Tigre Géant offre un prix plus compétitif que Walmart pour la livre de beurre salé.
Prix au Walmart : 5,96 $ pour 1 lb (marque Great Value)
Prix au Tigre Géant : 4,88 $ pour 1 lb (marque Giant Value)
Dans certains foyers, il est difficile d'imaginer un frigo bien rempli sans une livre de beurre. Qu'il serve à tartiner une toast encore chaude, à préparer une batch de biscuits maison ou à cuisiner au quotidien, il fait partie de ces ingrédients de base qu'on utilise presque sans y penser. Pour le format d'une livre, c'est Tigre Géant qui offre le meilleur prix avec son beurre salé Giant Value affiché à 4,88 $. Chez Walmart, l'équivalent de marque Great Value se vend plutôt 5,96 $, soit un écart de 1,08 $ sur cet essentiel du frigo.
Cornets de crème glacée Chapman's
C'est Walmart qui t'offre les cornets de crème glacée Chapman's à meilleur prix.
Prix au Walmart : 4,97 $ plutôt que 5,97 $ pour cinq cornets au moment d'écrire ces lignes
Prix au Tigre Géant : 5,44 $ pour cinq cornets
Rien ne dit « été » comme savourer une bonne crème glacée lors d'une journée chaude, et avoir quelques cornets déjà prêts dans le congélateur peut rapidement faire des heureux.ses. Pour la boîte de cinq cornets de crème glacée Chapman's, c'est Walmart qui termine la comparaison en tête grâce à un prix réduit de 4,97 $ plutôt que 5,97 $. Chez Tigre Géant, le même format est affiché à 5,44 $, soit quelques sous de plus que le prix en promotion de son concurrent.
Le verdict
Avec un total de 61,90 $, Tigre Géant remporte cette manche face à Walmart, dont le panier atteint 64,30 $. La différence finale de 2,40 $ n'est pas énorme, mais elle montre que quelques petits écarts sur des produits du quotidien peuvent finir par faire pencher la balance. Il faut toutefois préciser que certains prix étaient influencés par les promotions en vigueur au moment de la comparaison et que quelques produits provenaient de marques maison différentes, même si les formats étaient similaires. Comme quoi ça vaut parfois la peine de comparer les circulaires avant de remplir son panier d'épicerie!
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.