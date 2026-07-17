Tigre Géant vend un item qui donne un look tropical à ta cour pour 60% moins cher qu'Amazon

Histoire d'avoir l'impression d'être dans un « resort », sans quitter ton chez-toi!☀️

La façade d'un Tigre Géant

Tigre Géant offre une trouvaille parfaite pour ta cour.

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Éditrice Junior

Transformer son coin terrasse en petite oasis ne veut pas nécessairement dire que tu dois y investir une fortune. Si tu rêves d'un parasol en chaume qui donne instantanément des airs de vacances à ton balcon ou au bord de la piscine, il y a une trouvaille repérée chez Tigre Géant qui coûte beaucoup moins cher qu'un modèle très similaire vendu sur Amazon.

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Le parasol aperçu chez Tigre Géant est offert en rabais à 28 $ plutôt que 37,98 $ au moment d'écrire ces lignes. Avec son fini imitation chaume et sa housse de transport incluse, il est pensé pour être facile à installer et à déplacer, que ce soit dans la cour, au chalet ou même pour une journée à la plage.

Le parasol en imitation chaume vendu au Tigre G\u00e9ant. Le parasol en imitation chaume vendu au Tigre Géant vient avec une housse de transport.

Noémi Lincourt | Narcity Québec


Son diamètre d'environ 1,8 m (6 pi) permet de créer un coin d'ombre confortable pour une ou deux personnes, tout en ajoutant une touche vacances à l'aménagement extérieur.

Le parasol en imitation chaume ouvert au Tigre G\u00e9ant. Le parasol en imitation chaume à vendre au Tigre Géant. Noémi Lincourt | Narcity Québec

Sur Amazon, un modèle au look très comparable est affiché à 69,99 $. Celui-ci est légèrement plus grand, avec un diamètre de 2 m et une hauteur d'environ 2,04 m.

Le parasol en imitation chaume \u00e0 vendre sur Amazon. Le parasol en imitation chaume à vendre sur Amazon.Amazon Canada

Il propose aussi quelques caractéristiques supplémentaires, comme un mécanisme d'inclinaison de 30 degrés pour suivre la position du soleil, huit baleines en métal pour une meilleure stabilité ainsi qu'un revêtement conçu pour résister aux rayons UV.

Cela dit, côté prix, la différence est difficile à ignorer. À 28 $ chez Tigre Géant contre 69,99 $ sur Amazon, l'écart atteint près de 42 $, soit environ 60 % de moins.

Même au prix régulier de 37,98 $, l'écart demeure intéressant. Comparativement au modèle vendu sur la plateforme en ligne, on parle d'une différence d'environ 32 $, ce qui représente une économie d'environ 46 %.

Si ton objectif est surtout d'ajouter une ambiance estivale à ton espace extérieur sans exploser ton budget, cette trouvaille pourrait valoir le détour avant de commander un modèle plus dispendieux en ligne.

Le parasol en imitation chaume au Tigre Géant.

Prix : En rabais à 28 $ plutôt que 37,98 $

Site Internet du Tigre Géant

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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Québec Aubaines Canada
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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