13 items entre 3 $ et 30 $ pour plonger dans LA tendance déco de l'été à petit-prix

Pas besoin de te ruiner pour décorer!

Des chandelles parfumées décorées de citrons, de limes et d'oranges sont présentées sur une étagère. Droite : Une toile encadrée illustrant des cerises rouges sur un fond rose.

La tendance est aux fruits cet été et voici où trouver des items à petits prix.

Noémi Lincourt | Narcity Québec
Éditrice Junior

C'est un fait, le millennial grey a perdu la cote et les couleurs sont à l'honneur en 2026. Évidemment, si le gris et le beige t'apportent du bonheur, tu peux décorer ton chez-toi comme tu le souhaites, mais tu l'as sûrement remarqué : cet été, les fruits et les agrumes aux tons flamboyants sont partout dans les magasins. Que tu souhaites rehausser un décor aux teintes plus neutres avec des accents colorés ou complètement plonger dans la tendance de la « déco dopamine », voici treize trouvailles à moins de 30 $ que tu peux dénicher au Dollarama, au Tigre Géant, Costco et sur Amazon.

À lire également : 18 trouvailles du Dollarama à moins de 5 $ pour décorer ta terrasse à petit prix cet été

Les personnes qui aiment les aubaines savent que ces détaillants valent le détour pour dénicher des articles à bon prix. Que tu préfères magasiner en personne ou recevoir ta commande directement à ta porte, les options ne manquent pas.

Chandelles parfumées aux agrumes - Dollarama

Des chandelles parfum\u00e9es d\u00e9cor\u00e9es de citrons, de limes et d'oranges sont pr\u00e9sent\u00e9es sur une \u00e9tag\u00e8re.

Une chandelle qui rappelle les journées ensoleillées dès qu'on l'allume.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 5 $

En plus d'ajouter une touche de couleur au décor, ces chandelles misent sur des fragrances inspirées des agrumes pour créer une ambiance estivale à la maison. Les contenants colorés sont suffisamment jolis pour rester en évidence sur une tablette ou un comptoir, même une fois la chandelle terminée.

Salières et poivrières en forme de citrons et d'ananas - Dollarama

Des ensembles de sali\u00e8res et poivri\u00e8res en c\u00e9ramique en forme de citrons et d'ananas sont pr\u00e9sent\u00e9s dans leur emballage.

Des ensembles de salières et poivrières en céramique en forme de citrons et d'ananas au Dollarama.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 3 $

Pour ajouter une touche de fantaisie à la table sans changer toute la vaisselle, ces salières et poivrières sont juste parfaites. Déclinées en forme de poires ou d'ananas (et tu peux même trouver des fraises avec un peu de chance), elles apportent une note colorée et ludique aux repas, tout en restant assez discrètes pour s'agencer facilement à différents styles de cuisine.

Assiettes et plateaux en forme de fruits - Dollarama

Une s\u00e9lection d'assiettes et de plateaux color\u00e9s en forme d'ananas, de citron, de fraise, de poire et de pomme, pr\u00e9sent\u00e9s sur une tablette de magasin.

Ces assiettes fruitées au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix : 5 $

Impossible de passer à côté de cette collection inspirée des fruits. Que ce soit pour servir des collations lors d'un barbecue, présenter un dessert ou simplement ajouter un peu de couleur à une table, ces modèles donnent immédiatement une ambiance estivale.

Bac de rangement à motif de pamplemousse - Tigre Géant

Bac de rangement mauve \u00e0 motif de pamplemousse au Tigre G\u00e9ant.

Bac de rangement à motif de pamplemousse au Tigre Géant.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : En rabais à 8 $ plutôt que 10 $ au moment d'écrire ces lignes

Ranger peut aussi être plus coloré. Avec son fond lilas et son imprimé de quartiers de pamplemousse, ce bac de rangement apporte une touche de fantaisie à une chambre, une salle de jeux ou un garde-manger. C'est une façon simple d'ajouter un peu de couleur à son décor tout en gardant son espace bien organisé.

Vases avec motifs de mûres et de tomates - Tigre Géant

Deux vases en c\u00e9ramique blancs sont d\u00e9cor\u00e9s de petites m\u00fbres et de tomates rouges en relief.

Ces vases transforment les fruits du potager en objets déco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 10 $

Même sans bouquet, ces vases attirent les regards grâce à leurs motifs en relief inspirés des fruits et des légumes. Ils sont parfaits pour exposer quelques fleurs fraîches ou simplement ajouter une touche originale sur une tablette, un îlot de cuisine ou une table d'appoint.

Tapis de salle de bain « Squeeze the Day » - Tigre Géant

Un tapis de bain blanc avec une forme de citron jaune portant l'inscription \u00ab Squeeze the Day \u00bb.

Un tapis de bain avec un citron au Tigre Géant.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 12 $

Les agrumes sont partout cette année, et même la salle de bain y passe. Avec son motif de citron et son message amusant, ce tapis apporte une touche de couleur à une pièce souvent plus neutre. C'est le genre de petit ajout qui change facilement l'ambiance sans nécessiter de gros investissement.

Tapis de bain en forme de fraises - Tigre Géant 

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : En rabais à 7 $ au moment d'écrire ces lignes

Tu es plus fraise que citron? Ce tapis de bain avec ses grandes fraises rouges attire le regard et crée un contraste avec le fond blanc, donnant immédiatement plus de personnalité à n'importe quelle pièce.

Toile décorative « Fruit Market » - Tigre Géant 

Une toile encadr\u00e9e illustrant des cerises rouges sur un fond rose avec les inscriptions \u00ab Fruit Market \u00bb et \u00ab Naples \u00bb.

Une toile encadrée illustrant des cerises rouges au Tigre Géant.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : En rabais à 12 $ au moment de publier cet article

Avec ses cerises rouges, son fond rose pastel et son cadre effet bois, cette affiche, prête à être installée, ajoute une touche colorée à une cuisine, un coin café ou une salle à manger, sans parler de son look « marché italien ». Tu ne vas peut-être pas à Naples cet été, mais tu peux toujours faire semblant!

Coussin de chaise motif cerises - Tigre Géant

Un coussin noir pour chaise ext\u00e9rieure recouvert d'un imprim\u00e9 de petites cerises rouges.

Un coussin noir pour chaise extérieure recouvert d'un imprimé de petites cerises rouges.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 17 $

Pas besoin de remplacer tout ton mobilier pour donner un nouveau look à ta terrasse. Ce coussin noir imprimé de cerises ajoute juste assez de couleur pour créer un effet estival, tout en restant facile à agencer avec des meubles noirs, en bois ou en métal. C'est une façon simple d'intégrer la tendance jusque dans les espaces extérieurs.

Enseigne néon en forme de cerises – Amazon

Une enseigne lumineuse en forme de deux cerises rouges avec des tiges et une feuille vertes.

Une enseigne lumineuse en forme de deux cerises rouges avec des tiges et une feuille vertes sur Amazon.

Amazon Canada

Prix : 22,88 $

Les cerises ne se limitent pas aux coussins et aux affiches : elles peuvent aussi illuminer une pièce. Cette enseigne LED mesure environ 20,5 cm sur 18,5 cm et peut être déposée sur un meuble ou accrochée au mur. Elle fonctionne avec trois piles AA, non incluses, ou à l’aide d’un câble USB, ce qui permet de l’installer dans une chambre, un coin-bar ou un espace repas.

C’est ici pour te la procurer sur Amazon Canada

Ensemble de 9 affiches « Fruit Market » – Amazon

Neuf affiches d\u00e9coratives non encadr\u00e9es repr\u00e9sentant diff\u00e9rents fruits.

Ces affiches colorées sur Amazon donnent instantanément un air de marché méditerranéen à un mur.

Amazon Canada

Prix : 15,99 $

Si tu as déjà des cadres, ou que tu veux créer un collage mural, tu peux mettre la main sur ce lot qui comprend neuf affiches de 20 x 25 cm aux illustrations colorées de fruits. Leur style rétro s'agence facilement avec une cuisine, une salle à manger, un coin café ou même un bureau, tout en ajoutant une bonne dose de fun à ton décor.

C'est ici pour te les procurer sur Amazon Canada

Couverture en flanelle à motif de fraises – Amazon

Une couverture en flanelle rose orn\u00e9e de petites fraises rouges est d\u00e9pos\u00e9e sur un canap\u00e9 gris dans un salon lumineux.

De quoi ajouter une touche fruitée au salon ou à la chambre, même pendant les soirées plus fraîches.

Amazon Canada

Prix : 29,34 $

Cette couverture en flanelle recouverte de petites fraises est offerte dans plusieurs dimensions pour convenir autant à un canapé qu'à un lit. Fabriquée en polyester, elle est légère, douce et lavable à la machine, ce qui en fait un ajout aussi pratique que beaucoup trop mignonne pour adopter la tendance jusque dans ton lit ou ton sofa.

C'est ici pour te la procurer sur Amazon Canada

Vaisselle fleurie aux accents méditerranéens - Costco

Une assiette, une assiette creuse et un bol blancs d\u00e9cor\u00e9s de fleurs roses, de feuilles vertes et d'agrumes color\u00e9s au Costco.

Une collection de vaisselle qui rappelle les repas en terrasse sous le soleil vendue au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 29,97 $ pour 12 pièces

Citrons, tranches d'orange, fleurs : que demander de plus pour donner à ta table un petit air de vacances en Méditerranée? Cet ensemble en porcelaine Maxwell & Williams propose un lot de quatre petites assiettes, quatre assiettes à dîner et quatre bols qui cadrent parfaitement avec la tendance de la saison.

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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Québec Lifestyle Canada
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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