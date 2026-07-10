Deux belles-mères de l'Outaouais ont chacune remporté 1 000 000$, merci à leur belle-fille

Oublie la « méchante belle-mère »! 🤑

Pauline Lafontaine Gravelle. Droite : Un billet de Lotto 6/49.

Deux belles-mères de l'Outaouais ont chacune remporté 1 000 000 $ en compagnie de leur belle-fille.

Loto-Québec, Narcity Québec
Rédaction et édition

Les belles-mères et les belles-filles ont mauvaise réputation dans les histoires et les films. Mais en Outaouais, deux duos viennent de prouver que cette relation-là peut carrément rapporter un million de dollars. Loto-Québec vient d'ajouter deux nouvelles gagnantes à sa liste de gagnants.

À lire également : Grande Vie : Loto-Québec cherche 1 gagnant qui perdra bientôt 25 000 $ par année à vie

Le duo qui joue ensemble depuis des années

Liliana Angelovici et Paulette Sarrazin Dumoulin. Le duo a remporté 1 000 000 $ au tirage Lotto 6/49 du 20 juin 2026. Loto-Québec

Paulette Sarrazin Dumoulin et sa belle-fille Liliana Angelovici font partie de ces tandems qui achètent leur billet de loterie ensemble depuis plusieurs années. C'est Paulette qui avait acheté leur billet du Lotto 6/49 pour le tirage du 20 juin.

La veille du tirage, les deux femmes discutaient justement de la retraite éventuelle de Liliana, sans savoir qu'elle allait la prendre bien plus tôt que prévu.

Quand Paulette a vérifié leur billet, elle a tout de suite appelé sa belle-fille pour lui annoncer qu'elles venaient de remporter 1 000 000 $.

La réaction de Liliana? Un seul mot, tout simple : « Non! » Les deux gagnantes vont maintenant prendre leur retraite, et Paulette en profitera aussi pour faire un voyage en famille dans le Bas-Saint-Laurent.

Le billet chanceux a été acheté au dépanneur Bowman, au 32, chemin de la Lièvre Nord, à Bowman, dans la MRC de Papineau.

« Ce n'est pas 1 000 $ que t'as gagné, c'est un million! »

Pauline Lafontaine Gravelle. Pauline Lafontaine Gravelle croyait avoir remporté 1 000 $ avant de se rendre compte que c'était 1 000 fois plus. Loto-Québec

De son côté, Pauline Lafontaine Gravelle achète des billets à l'occasion, sans plus. En vérifiant son billet Lotto Max avec l'Extra à l'épicerie, elle a d'abord cru avoir gagné 1 000 $, et ça la rendait déjà bien heureuse.

C'est sa belle-fille qui a vérifié le billet sur l'application mobile de Loto-Québec et qui lui a lancé la phrase qui a tout changé : « Ce n'est pas 1 000 $ que tu as gagné, c'est un million! »

Avec un lot 1 000 fois plus gros que prévu, Pauline compte gâter ses enfants et s'offrir un voyage en Irlande.

Le billet gagnant a été acheté au dépanneur O Pano 105, au 428, route 105, à Bois-Franc, dans la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau.

Deux gros lots, deux tandems belle-mère/belle-fille, et une leçon : ça vaut peut-être la peine d'acheter ton prochain billet en famille... Ou pas!


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