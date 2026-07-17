Voici les 16 secteurs d'emploi les mieux payés au Québec actuellement
Le top du top n’est ni la finance, ni le droit ou la médecine! 👀
Tu te demandes où se situe ton salaire à l’échelle du Québec? Les données les plus récentes de Statistique Canada dressent un portrait clair des secteurs d’emploi qui rémunèrent le mieux dans la province et le sommet du classement pourrait bien te surprendre.
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Ces chiffres représentent le salaire hebdomadaire médian des employés et employées à temps plein qui ont 15 ans et plus, pour l’ensemble du Québec, tous genres confondus. Ils incluent les pourboires, les primes et les heures supplémentaires, avant impôts et autres déductions.
Toutes industries confondues, le salaire hebdomadaire médian atteint 1 280 $ en mai 2026. Nous avons aussi comparé chaque secteur à sa valeur de mai 2025, pour mesurer de combien il a progressé ou reculé en une seule année.
Voici le classement complet des 16 secteurs analysés, du moins au plus payant, avec leur évolution depuis mai 2025.
Services d’hébergement et de restauration
Salaire hebdomadaire médian : 820 $, soit environ 42 640 $ par année.
Ce secteur, qui regroupe hôtels, restaurants et bars, ferme la marche du classement. Il affiche tout de même une légère progression de 6 $ (+0,74 %) par rapport aux 814 $ enregistrés en mai 2025. On y retrouve non seulement le personnel de service et de cuisine, mais aussi des gestionnaires et du personnel de réception.
Agriculture
Salaire hebdomadaire médian : 900 $, soit environ 46 800 $ par année.
Le secteur agricole enregistre le recul le plus marqué de tout le palmarès, avec une baisse de 100 $ (-10 %) comparativement aux 1 000 $ observés en mai 2025. On y trouve les producteurs et productrices agricoles, le personnel de serre et les personnes qui travaillent en agroalimentaire.
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien
Salaire hebdomadaire médian : 960 $, soit environ 49 920 $ par année.
Ce secteur hétéroclite, qui inclut l’entretien d'immeubles, la sécurité privée et les centres d'appels, affiche une hausse modeste de 12,80 $ (+1,35 %) par rapport aux 947,20 $ enregistrés en mai 2025.
Commerce de gros et de détail
Salaire hebdomadaire médian : 1 020 $, soit environ 53 040 $ par année.
Entrepôts, épiceries et boutiques composent ce vaste secteur, qui a connu une hausse de 54 $ (+5,59 %) depuis mai 2025, alors que le salaire médian s'élevait à 966 $.
Autres services (sauf les administrations publiques)
Salaire hebdomadaire médian : 1 080 $, soit environ 56 160 $ par année.
Cette catégorie fourre-tout, qui regroupe entre autres les services funéraires, l'entretien de véhicules et les organismes religieux, a vu son salaire médian reculer de 22 $ (-2 %) par rapport aux 1 102 $ de mai 2025.
Soins de santé et assistance sociale
Salaire hebdomadaire médian : 1 105,20 $, soit environ 57 470 $ par année.
Hôpitaux, CHSLD et services sociaux composent ce secteur, où le salaire médian a progressé de 44,70 $ (+4,22 %) depuis mai 2025, quand il se situait à 1 060,50 $.
Fabrication
Salaire hebdomadaire médian : 1 250,40 $, soit environ 65 021 $ par année.
La production industrielle et alimentaire affiche une croissance de 25,40 $ (+2,07 %) par rapport aux 1 225 $ enregistrés en mai 2025.
Transport et entreposage
Salaire hebdomadaire médian : 1 275,20 $, soit environ 66 310 $ par année.
Camionneurs et camionneuses, conducteurs et conductrices de transport en commun, ainsi que logisticiens et logisticiennes font partie de ce secteur, qui a bondi de 75,20 $ (+6,27 %) depuis mai 2025, où il s'élevait à 1 200 $.
Information, culture et loisirs
Salaire hebdomadaire médian : 1 435,35 $, soit environ 74 638 $ par année.
Médias, télécommunications et industries culturelles composent ce secteur, qui affiche l'une des plus fortes hausses du classement, avec une progression de 165,97 $ (+13,08 %) par rapport aux 1 269,38 $ de mai 2025.
Finance, assurances, services immobiliers et de location
Salaire hebdomadaire médian : 1 538,40 $, soit environ 79 997 $ par année.
Banques, assureurs et agences immobilières composent ce secteur, où le salaire médian a grimpé de 96,05 $ (+6,66 %) depuis mai 2025, quand il se situait à 1 442,35 $.
Services d'enseignement
Salaire hebdomadaire médian : 1 586,88 $, soit environ 82 518 $ par année.
De la maternelle à l'université, le corps enseignant et le personnel administratif scolaire ont vu leur salaire médian progresser de 53,88 $ (+3,51 %) par rapport aux 1 533 $ de mai 2025.
Construction
Salaire hebdomadaire médian : 1 600 $, soit environ 83 200 $ par année.
Le secteur de la construction résidentielle et du génie civil a enregistré une hausse de 80 $ (+5,26 %) depuis mai 2025, où le salaire médian atteignait 1 520 $.
Services professionnels, scientifiques et techniques
Salaire hebdomadaire médian : 1 631,25 $, soit environ 84 825 $ par année.
Droit, comptabilité, génie et technologies de l'information composent ce secteur, où le salaire médian a progressé de 111,25 $ (+7,32 %) par rapport aux 1 520 $ de mai 2025.
Administrations publiques
Salaire hebdomadaire médian : 1 650 $, soit environ 85 800 $ par année.
Les fonctions rattachées à l'État, comme la justice, la fiscalité et la sécurité publique, ont vu leur salaire médian bondir de 111,40 $ (+7,24 %) depuis mai 2025, alors qu'il s'élevait à 1 538,60 $.
Foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz
Salaire hebdomadaire médian : 1 820 $, soit environ 94 640 $ par année.
Ce secteur, aussi désigné par « ressources naturelles », affiche la plus forte hausse de tout le classement : un bond de 320 $ (+21,33 %) par rapport aux 1 500 $ de mai 2025. Exploitation forestière, pêche commerciale et extraction minière et pétrolière en font partie.
Services publics
Salaire hebdomadaire médian : 1 827 $, soit environ 95 004 $ par année.
Électricité, gaz naturel et traitement des eaux forment notamment ce secteur, qui est le mieux rémunéré au Québec malgré un recul de 281,70 $ (-13,36 %) par rapport aux 2 108,70 $ enregistrés en mai 2025.
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