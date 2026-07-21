Jusqu'à 170 $/mois pour t'aider à payer ton loyer : Revenu Québec fait un rappel important

Que tu sois locataire ou propriétaire, ça pourrait faire une différence dans ton portefeuille. 💰

Des appartements à Montréal.

Le programme Allocation-logement au Québec permet de recevoir une aide financière allant jusqu'à 170$/mois.

Andrei Antipov | Dreamstime
Éditrice sénior, Nouvelles

Si ton loyer absorbe une bonne partie de ton budget chaque mois, il y a un programme gouvernemental qui pourrait t'aider à respirer un peu plus facilement. Le programme Allocation-logement, administré par Revenu Québec, offre pour la période du 1er octobre 2026 au 30 septembre 2027 une aide financière pouvant atteindre 170 $ par mois.

À lire également : Crédit pour le logement en 2026 : voici qui y a droit et comment le réclamer

L'agence gouvernementale a d'ailleurs publié un rappel sur les réseaux sociaux le 9 juillet dernier, en pleine saison de déménagement, question de souligner que la nouvelle période débute le 1er octobre 2026 — dans quelques semaines à peine — et qu'il ne faut pas tarder à envoyer sa demande pour y avoir accès à temps.


Qui est admissible au programme Allocation-logement?

Selon Revenu Québec, tu pourrais avoir droit à l'allocation-logement si tu remplis toutes les conditions nécessaires, comme :

  • Être propriétaire de ton logement, locataire d'un logement admissible, ou tu habites avec une personne à qui tu payes un loyer;
  • Avoir, toi ou ta conjointe ou ton conjoint avez au moins un enfant à charge, ou avoir 50 ans ou plus d'ici le 30 septembre 2027;
  • Ne pas dépasser 50 000 $ en date du 31 décembre 2025 dans tes comptes bancaires, ton CELI et tes placements (les tiens et ceux de ton conjoint ou ta conjointe, s'il y a lieu);
  • Consacrer au moins 30 % de ton revenu familial de 2025 à ton logement.

Ton revenu familial doit aussi être sous un seuil maximal qui varie selon ta situation. Pour savoir exactement où tu te situes, Revenu Québec propose un questionnaire rapide en ligne.

Combien peux-tu recevoir?

Le montant varie selon la proportion de ton revenu familial que tu dois débourser pour ton loyer : plus cette part est grande, plus l'aide est élevée, jusqu'à un maximum de 170 $ par mois pour les ménages les plus touchés.

Comment faire ta demande

Tu peux faire ta demande de façon simple et rapide via le service en ligne d'allocation-logement, accessible dans Mon dossier pour les citoyens. Une demande papier reste aussi possible par la poste.

Et si tu traînes un peu au-delà du 1er octobre? Pas de panique : tant que tu fais ta demande au plus tard le 30 septembre 2027, ton versement sera rétroactif, donc tu recevras quand même les sommes dues depuis le 1er octobre 2026 lors de ton premier dépôt. Mais pourquoi attendre et te compliquer la vie?


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  • Ariane Fortin

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    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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