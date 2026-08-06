Ce chalet « clé en main » à vendre à Sherbrooke est juste 30 000 $ et l’intérieur surprend

Comparativement à la météo, il n’en pleut pas tous les jours, à ce prix!

La devanture du chalet.

Il existe un chalet « clé en main » à vendre à Sherbrooke pour seulement 30 000 $ et l’intérieur surprend.

Jacob Couture | eXp Agence immobilière
Éditeur Junior, Nouvelles

Devenir propriétaire sans se ruiner, c’est encore possible au Québec en 2026. Si tu rêves d’un chalet à vendre où décrocher les fins de semaine sans dépenser une fortune, cette trouvaille pourrait t’intéresser. Comme chaque mois, l’équipe de Narcity Québec a épluché les inscriptions immobilières et a déniché une perle rare pratiquement clé en main affichée à seulement 30 000 $.

À lire également : Le prix des maisons va baisser au Canada en 2026, mais au Québec, c’est différent

Bien souvent, lorsqu’on voit une résidence à vendre pour une quinzaine, une vingtaine ou une trentaine de milliers de dollars, il faut s’attendre à devoir réaliser d’importants travaux de rénovation pour la remettre au goût du jour, voire à repartir de zéro.

Que nenni dans le cas de ce chalet situé en Estrie, qui semble avoir été bien entretenu par ses propriétaires. Attention! À 30 000 $, ne t’attends pas à un manoir digne de celui de Karine Vanasse dans Les Traîtres. Tu risques toutefois de tomber sous son charme.

Le salon d'un chalet. Ce chalet trois saisons à vendre pour 30 000 $ hyper lumineux, situé à Sherbrooke dans le secteur de Fleurimont, a de quoi surprendre. Jacob Couture | eXp Agence immobilière


Ce chalet trois saisons hyper lumineux, situé à Sherbrooke dans le secteur de Fleurimont, a de quoi surprendre. Si l'aménagement extérieur semble avoir besoin d'un peu d'amour, l'intérieur, lui, pourrait bien te convaincre de planifier une visite.

On a affaire ici à une toute petite résidence à aire ouverte qui offre l'essentiel pour un couple ou une personne souhaitant décrocher : une chambre, l'eau courante, une cuisine, une salle de bain, l'électricité et « un espace de vie chaleureux, ouvert et hyper fonctionnel », comme l'indique l'annonce d'eXp Agence immobilière.

La chambre \u00e0 coucher d'un chalet. Le chalet de 30 000 $ offre l'espace nécessaire pour un couple qui souhaite se retirer de la ville. Jacob Couture | eXp Agence immobilière

Puisque la propriété se trouve sur un terrain de camping, la prochaine personne propriétaire pourra aussi profiter des installations du site, notamment de la piscine.

À noter que le terrain est loué. Il faut donc prévoir un montant d'environ 224 $ par mois, un élément à prendre en considération. Le poêle, le réfrigérateur, les stores et les rideaux sont inclus dans la vente.

Une cuisine. La maison offre une aire ouverte parfaite pour accueillir la visite et garder un œil sur elle. Jacob Couture | eXp Agence immobilière

Si jamais tu n'avais pas les fonds nécessaires pour l'acheter d'un seul coup, tu peux toujours opter pour une hypothèque.

Avec une mise de fonds de 10 000 $, le montant à financer serait de 20 000 $. En appliquant un taux d’intérêt de 4,5 % et une période d’amortissement de 25 ans, les versements hypothécaires mensuels s'élèveraient à environ 111 $.

Une salle de bain. On retrouve une salle de bain complète dans ce chalet à vendre pour 30 000 $ à Sherbrooke. Jacob Couture | eXp Agence immobilière

En ajoutant la location du terrain, tu arriverais à un paiement mensuel de 335 $ par mois, ce qui est nettement moins qu'un loyer, même à Sherbrooke.

Chalet 3 saison à vendre à Sherbrooke

Prix : 30 000 $

Adresse : 74-2405, Ch. Lemire, Sherbrooke (Fleurimont), QC

C'est ici pour voir l'annonce complète

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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