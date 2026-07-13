La vraie maison de Gilmore Girls est en vente au Canada pour presque 4M$

Attends de voir l'intérieur! 😍

31 avenue Victoria à Unionville en Ontario. Droite : Lauren Graham et Alexis Bledel dans Gilmore Girls.

La maison où le pilote de Gilmore Girls a été tourné est en vente en Ontario.

Sylvia Morris | Century 21 Leading Edge Realty Inc.Brokerage, @gilmoregirls | Instagram
Éditrice sénior, Nouvelles

Si tu as déjà rêvé de vivre comme dans Gilmore Girls, c'est ton moment ou du moins c'est celui d'une nouvelle personne. La maison qui a servi de décor au pilote de la série est officiellement sur le marché, et elle se trouve à seulement une heure de route de Toronto.

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Avant que Stars Hollow ne déménage sur les plateaux de Warner Bros en Californie, l'émission culte a tourné son premier épisode à Unionville, un quartier de Markham devenu iconique pour les adeptes de la série des années 2000. En plein cœur de cette petite ville se trouve la propriété située au 31, avenue Victoria. Imagine y boire ton café comme Lorelai et Rory, avant de passer devant le gazebo qui a inspiré celui de la production et de te rendre chez Luke's!

La fa\u00e7ade ext\u00e9rieure de la maison de Gilmore Girls. La demeure a été construite vers 1875 et est au cœur du quartier d'Unionville. Sylvia Morris | Century 21 Leading Edge Realty Inc.,Brokerage

Attention, tu ne retrouveras pas la petite cuisine aux armoires vertes et le charme rustique de la demeure des Gilmore. Selon l'inscription, la maison, maintenant aménagée au goût du jour, a été construite vers 1875 et compte quatre chambres et quatre salles de bain, sur environ 2 840 pieds carrés. Le tout est actuellement en vente pour 3 880 000 $.

Les escaliers et l'espace bar. La maison a préservé son charme chaleureux. Sylvia Morris | Century 21 Leading Edge Realty Inc.,Brokerage

Si l'on se fie aux images, plusieurs éléments d'origine ont été préservés dans la demeure : planchers de pin, deux escaliers, une véranda qui fait le tour de la maison au complet et trois foyers (deux au bois, un au gaz).

La cuisine. La cuisine a été complètement rénovée. Sylvia Morris | Century 21 Leading Edge Realty Inc.,Brokerage

La cuisine, elle, a plutôt été complètement rénovée avec des comptoirs en marbre, une cuisinière au gaz en inox et des électroménagers Miele intégrés. On y trouve aussi une salle à manger formelle et un bureau séparé au rez-de-chaussée.

Le salon. Le salon a des éléments qui rappellent ceux de la série, soit le foyer et l'armoire de coin vitrée. Sylvia Morris | Century 21 Leading Edge Realty Inc.,Brokerage

Dans le salon, on reconnaît d'ailleurs un aménagement qui rappelle étrangement celui de Lorelai : le foyer en brique et l'armoire de coin vitrée sont sensiblement au même endroit que dans la série.

À l'étage, la chambre principale a son propre foyer et une sortie extérieure privée, en plus de deux autres chambres et d'un petit boudoir. Le sous-sol, lui, est aménagé et pourrait servir de salle familiale ou de suite pour les invité.e.s, avec une salle de bain complète.

Le terrain privé est aussi bordé d'arbres matures et offre une vue sur une rivière et un ravin, même si la maison se trouve à deux pas de la rue principale d'Unionville.

Le b\u00e2timent commercial \u00e0 l'ext\u00e9rieur. Droite : Vue de haut de la demeure. Un bâtiment patrimonial détaché est inclus avec la propriété. Sylvia Morris | Century 21 Leading Edge Realty Inc.,Brokerage

Et il y a un petit bonus qu'on ne voit pas souvent dans une fiche immobilière : un bâtiment patrimonial détaché de 550 pieds carrés qui a servi de boulangerie du village entre 1910 et 1984. Il est maintenant chauffé, climatisé et zoné commercial, ce qui laisse pas mal de possibilités à qui voudrait y installer un café, un bureau ou même une petite boutique.

Maison de Gilmore Girls


Prix : 3 880 000 $

Adresse : 31, avenue Victoria, Unionville (Markham), ON

C'est ici pour voir l'annonce complète

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  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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