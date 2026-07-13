La vraie maison de Gilmore Girls est en vente au Canada pour presque 4M$
Attends de voir l'intérieur! 😍
Si tu as déjà rêvé de vivre comme dans Gilmore Girls, c'est ton moment ou du moins c'est celui d'une nouvelle personne. La maison qui a servi de décor au pilote de la série est officiellement sur le marché, et elle se trouve à seulement une heure de route de Toronto.
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Avant que Stars Hollow ne déménage sur les plateaux de Warner Bros en Californie, l'émission culte a tourné son premier épisode à Unionville, un quartier de Markham devenu iconique pour les adeptes de la série des années 2000. En plein cœur de cette petite ville se trouve la propriété située au 31, avenue Victoria. Imagine y boire ton café comme Lorelai et Rory, avant de passer devant le gazebo qui a inspiré celui de la production et de te rendre chez Luke's!
La demeure a été construite vers 1875 et est au cœur du quartier d'Unionville. Sylvia Morris | Century 21 Leading Edge Realty Inc.,Brokerage
Attention, tu ne retrouveras pas la petite cuisine aux armoires vertes et le charme rustique de la demeure des Gilmore. Selon l'inscription, la maison, maintenant aménagée au goût du jour, a été construite vers 1875 et compte quatre chambres et quatre salles de bain, sur environ 2 840 pieds carrés. Le tout est actuellement en vente pour 3 880 000 $.
La maison a préservé son charme chaleureux. Sylvia Morris | Century 21 Leading Edge Realty Inc.,Brokerage
Si l'on se fie aux images, plusieurs éléments d'origine ont été préservés dans la demeure : planchers de pin, deux escaliers, une véranda qui fait le tour de la maison au complet et trois foyers (deux au bois, un au gaz).
La cuisine a été complètement rénovée. Sylvia Morris | Century 21 Leading Edge Realty Inc.,Brokerage
La cuisine, elle, a plutôt été complètement rénovée avec des comptoirs en marbre, une cuisinière au gaz en inox et des électroménagers Miele intégrés. On y trouve aussi une salle à manger formelle et un bureau séparé au rez-de-chaussée.
Le salon a des éléments qui rappellent ceux de la série, soit le foyer et l'armoire de coin vitrée. Sylvia Morris | Century 21 Leading Edge Realty Inc.,Brokerage
Dans le salon, on reconnaît d'ailleurs un aménagement qui rappelle étrangement celui de Lorelai : le foyer en brique et l'armoire de coin vitrée sont sensiblement au même endroit que dans la série.
À l'étage, la chambre principale a son propre foyer et une sortie extérieure privée, en plus de deux autres chambres et d'un petit boudoir. Le sous-sol, lui, est aménagé et pourrait servir de salle familiale ou de suite pour les invité.e.s, avec une salle de bain complète.
Le terrain privé est aussi bordé d'arbres matures et offre une vue sur une rivière et un ravin, même si la maison se trouve à deux pas de la rue principale d'Unionville.
Un bâtiment patrimonial détaché est inclus avec la propriété. Sylvia Morris | Century 21 Leading Edge Realty Inc.,Brokerage
Et il y a un petit bonus qu'on ne voit pas souvent dans une fiche immobilière : un bâtiment patrimonial détaché de 550 pieds carrés qui a servi de boulangerie du village entre 1910 et 1984. Il est maintenant chauffé, climatisé et zoné commercial, ce qui laisse pas mal de possibilités à qui voudrait y installer un café, un bureau ou même une petite boutique.
Maison de Gilmore Girls
Prix : 3 880 000 $
Adresse : 31, avenue Victoria, Unionville (Markham), ON