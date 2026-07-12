Cette ville de l'Ontario vaut le « road trip » pour ses jolies eaux turquoise scintillantes
Voyager au Canada, c'est OUI!
Imagine un voyage qui mène vers des eaux d'un bleu éclatant, des plages tranquilles et des milliers d'îles où la nature est reine. Ce décor existe bel et bien en Ontario, et il pourrait devenir la destination parfaite pour ton prochain long week-end. Prépare la liste de lecture, les collations et le maillot : ce road trip à moins de huit heures de Montréal en vaut largement les kilomètres.
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Située sur les rives de la baie Georgienne, Parry Sound est considérée comme l'un des plus beaux coins de l'Ontario pour une escapade estivale. Surnommée le « joyau des 30 000 îles », cette petite ville est entourée d'une nature spectaculaire où les pins semblent pousser directement sur le granit et où l'eau prend des teintes turquoise dignes des plus belles destinations de vacances.
Le secteur fait partie de la réserve de biosphère de la baie Georgienne, reconnue par l'UNESCO, et abrite le plus grand archipel d'eau douce au monde. L'une des meilleures façons d'en découvrir toute la beauté est d'embarquer à bord de la croisière Island Queen, qui serpente entre les îles, les falaises rocheuses et les paysages emblématiques de la région.
Les personnes qui préfèrent explorer à leur rythme peuvent aussi partir en voiture à la recherche de petites plages, de criques cachées et de points de vue sur la baie. Chaque détour réserve un nouveau panorama, parfait pour une pause baignade ou un pique-nique au bord de l'eau.
À quelques minutes du centre-ville, le parc provincial Killbear est un incontournable. Avec ses plages de sable, ses impressionnants affleurements rocheux et ses sentiers de randonnée offrant des vues à couper le souffle sur la baie Georgienne, c'est l'endroit rêvé pour passer une journée entière entre baignade, marche et coucher de soleil. Le parc provincial Massasauga mérite aussi une visite pour ses nombreux sentiers.
Sans quitter Parry Sound, tu peux également profiter de Waubuno Beach, une petite plage municipale où le sable et les eaux limpides invitent à relaxer tout l'après-midi.
Après une journée au soleil, le centre-ville est parfait pour prolonger l'ambiance vacances. Les boutiques indépendantes, les cafés et les restaurants bordent le secteur riverain, où il fait bon flâner avant de s'installer sur le quai pour admirer les bateaux. Tu peux aussi visiter le West Parry Sound District Museum, grimper jusqu'à la Fire Tower pour une vue panoramique ou faire un arrêt au Bobby Orr Hall of Fame, consacré à la légende du hockey originaire de la région.
Entre ses eaux scintillantes, ses plages, ses milliers d'îles et son atmosphère paisible, Parry Sound est le genre d'endroit qui donne l'impression d'être loin de tout… sans avoir à quitter le Canada.
Site Internet de Parry Sound Tourism
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