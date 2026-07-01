Cette ville de l’Ontario appelée la «Floride du Nord» vaut vraiment le road trip

Tu pourrais oublier que tu es encore au Canada!

Une plage de sable. Droite : Une personne debout dans une rue.

Road trip près de Montréal : Cette plage de l'Ontario est surnommée la « Floride du Nord ».

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Éditrice Junior

Envie d’une escapade qui donne presque l’impression d’être en Floride, sans avoir à prendre l’avion? À environ huit heures de road trip de Montréal, cette destination en Ontario te permet de profiter de plages de sable blanc, de boutiques de crème glacée et de longues étendues d’eau scintillante, le tout dans un décor qui évoque un voyage sous le soleil du Sud.

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Avec son ambiance de villégiature et son magnifique bord de lac, Grand Bend est souvent surnommée « la Floride du Nord », et il est facile de comprendre pourquoi.

Selon la Grand Bend & Area Chamber of Commerce, cette charmante ville située sur les rives du lac Huron abrite certaines des plus belles plages de l’Ontario ainsi que des couchers de soleil parmi les plus impressionnants au monde.

Grand Bend est d’ailleurs considérée comme l’une des meilleures villes balnéaires du Canada par Ontario's Southwest. Sa plage principale a obtenu la certification Blue Flag, une reconnaissance internationale qui souligne la qualité de l’eau ainsi que les normes de sécurité du site.

Tu y trouveras près de 20 acres de sable doux bordant les eaux du lac Huron, parfaits pour une journée de détente au soleil. La Main Beach attire celles et ceux qui recherchent une ambiance animée en été, tandis que South Beach offre un cadre plus paisible.

Pour les adeptes de plein air, il est aussi possible de visiter le parc provincial The Pinery, situé à proximité. Cet espace naturel compte plus de dix kilomètres de plages sablonneuses, des dunes impressionnantes et plusieurs sentiers à explorer.

Au-delà de ses plages, Grand Bend séduit avec ses boutiques locales, ses restaurants au bord de l’eau, ses bars animés et sa vie nocturne dynamique, ce qui en fait une destination idéale pour un week-end estival.

Avant de repartir, garde du temps pour admirer l’un des célèbres couchers de soleil de la région. Lorsque le ciel se teinte de nuances éclatantes d’orange, de rose et de violet qui se reflètent sur l’eau, le spectacle vaut largement le détour.

Avec ses plages de sable clair et son atmosphère de vacances, cette destination surnommée la « Floride du Nord » pourrait bien devenir ton prochain road trip d’été à partir du Québec.

Site Internet de Grand Bend

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Montréal Canada Voyage Voyage Québec
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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