Ce coin magnifique de l'Ontario est LE road trip pour te faire oublier que tu es au Canada
Plages, petites villes et vignobles, sans quitter le pays!
L'appel de l'aventure et des contrées lointaines se fait entendre? Cet été, tu peux aller à la découverte d'un des joyaux du pays. Eh oui, pas besoin de voyager aux États-Unis pour un road trip aussi dépaysant que ravissant : le comté de Prince Edward abrite certains des plus beaux paysages du Canada et promet une évasion estivale des plus mémorables.
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À ne pas confondre avec l'Île-du-Prince-Édouard, qui vaut aussi la visite, ce comté connu pour ses plages de sable doux, ses villages pittoresques, ses vignobles et son ambiance artistique se trouve sur les rives du lac Ontario, dans la province du même nom.
La région compte plusieurs villages pittoresques en bord de l’eau, où tu trouveras de jolis cafés, des boutiques locales et une ambiance pleine de charme.
Picton est un arrêt incontournable, avec ses rues coquettes, ses commerces indépendants et son décor digne d’un conte. Sur place, tu peux assister à des spectacles, profiter d’un repas en terrasse ou simplement flâner dans des boutiques remplies de trouvailles uniques.
Wellington est un autre petit bijou à proximité, reconnu pour son atmosphère paisible, ses commerces locaux et sa magnifique plage de sable.
D'ailleurs, si ce sont les journées au bord de l'eau qui t'intéressent pendant la saison chaude, sache que l'un des endroits les plus populaires des environs est le parc provincial Sandbanks, célèbre pour ses vastes dunes et ses eaux turquoise limpides. On y trouve trois plages incroyables, souvent classées parmi les plus belles du pays, parfaites pour se baigner, relaxer au soleil et profiter du beau temps.
Tu peux aussi aller faire un tour au parc provincial North Beach, qui offre de superbes étendues de sable et une ambiance plus tranquille.
Et tant qu'à passer dans la région, pourquoi ne pas visiter un ou deux vignobles? La campagne est parsemée de domaines magnifiques, comme Sandbanks Estate Winery, Karlo Estates Winery, TerraCello Winery et Closson Chase Vineyards, qui sont parfaits pour relaxer un verre à la main.
Tu peux aussi profiter de ton séjour pour faire du vélo sur des routes de campagne pittoresques, chercher des trouvailles vintage dans les marchés ou visiter des fermes locales pour des produits frais et des pâtisseries.
Les fans d'art peuvent visiter des galeries et des ateliers mettant en valeur des talents locaux, et les foodies seront ravi.e.s des restaurants qui proposent de tout, de la pizza cuite au feu de bois aux repas mettant en vedette les produits du terroir.
Cidreries, microbrasseries et même des champs de lavande ajoutent également au charme de la région et permettent de remplir facilement ton agenda le temps d'un week-end, ou même plus.
Si tu cherches une escapade incroyable sans avoir besoin de passeport, cette destination insulaire de rêve est à mettre dans ta mire.
Site Internet de Visit The County
Ceci est une adaptation de l'article « Readers say this Ontario spot with charming towns and beaches is better than a trip to the US », qui a été publié à l'origine par Madeline Forsyth sur Narcity.
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