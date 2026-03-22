Ce pont charmant niché dans l’un des plus beaux villages du Québec vaut le détour cet été

Le pont s'illumine en soirée. ✨

Une personne sur le pont piétonnier de la Jetée de Pointe-au-Pic à La Malbaie. Droite : Le pont piétonnier de la Jetée de Pointe-au-Pic à La Malbaie.

Road trip au Québec : Ce pont charmant est niché dans l’un des plus beaux villages du Québec.

@roxanestjean | Instagram, @lily_nrns | Instagram
Éditrice Junior

Si tu cherches un road trip au Québec, les risques de te tromper en optant pour un voyage dans le coin de Charlevoix sont faibles alors que c'est une destination prisée par les touristes d'ici et ailleurs. Tu peux donc prendre la direction de La Malbaie, où les paysages entre fleuve, montagnes et villages charmants valent à eux seuls le détour.

À lire également : 6 petites villes à visiter en road trip au Québec pour une escapade au bord de l'eau

Une fois sur place, prends le temps d’explorer Pointe-au-Pic, reconnu comme l’un des plus beaux villages de la province. C’est là que tu vas tomber sur un petit bijou des environs : la Jetée de Pointe-au-Pic et son pont blanc suspendu qui s’avance au-dessus de l’eau.

La passerelle mène à un cul-de-sac paisible avec des bancs et une pergola, parfait pour t’arrêter, relaxer et admirer la rivière Malbaie. Si tu peux y aller en fin de journée, encore mieux : les lumières douces et le coucher de soleil créent un décor vraiment magique.

Pour t’y rendre, dirige-toi vers le quai de Pointe-au-Pic sur le chemin du Havre. Tu pourras facilement combiner la visite du quai et de la jetée dans la même sortie, deux arrêts iconiques du coin.

Et tant qu’à être là, pousse l’expérience un peu plus loin. Grimpe l’escalier panoramique près du Casino de Charlevoix et du Fairmont Le Manoir Richelieu. Juste devant l’hôtel débute la Balade à la vitesse de la lumière, un sentier de trois kilomètres qui te fait voyager à travers une version miniature du système solaire, avec des panneaux pour en apprendre plus sur chaque planète.

Entre les points de vue, les petites marches à faire et les découvertes inattendues, c’est exactement le genre d’escapade qui te donne l’impression d’avoir mis les pieds dans un décor de carte postale.

La Jetée de Pointe-au-Pic

Prix : Gratuit

Adresse : 100, ch. du Havre, La Malbaie, QC

Site Internet de Tourisme Charlevoix

From Your Site Articles
quoi faire au québecroad trip au québecvoyage au québec
Ville de QuébecCanadaVoyageChoses à faireVoyageQuébec
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

7 chutes presque irréelles que tu dois voir au moins une fois dans ta vie au Québec

Notre province cache vraiment des trésors de la nature!

9 sentiers avec passerelles à moins de 2h30 de Montréal pour profiter de l’automne

Ta « bucket list » de la saison est prête! 🍂

8 villages québécois qui sont complètement magiques pour un road trip ce printemps

Prépare-toi à oublier l'hiver! 😍

7 sentiers avec passerelles pour des randonnées d'hiver faciles et WOW près de Montréal

Paysages enneigés à perte de vue! ❄️✨😍

Ce produit de beauté coréen est près de 50 % moins cher au Costco qu'en magasin au Québec

Une trouvaille pour les fans de maquillage!

9 crédits d'impôt et prestations attendus dans les comptes des Québécois en avril 2026

Tu as peut-être de l'argent qui s'en vient, au grand bonheur de tes finances!

Cette région de l’Ontario vaut le détour pour ses petits villages et ses eaux cristallines

Ton prochain « road trip » s'annonce pittoresque et coloré!

11 chocolats de Pâques à bon prix chez Costco qui feront plaisir à coup sûr

Il y en a pour tous les goûts!

11 aliments moins chers sur Amazon que chez Maxi à commander de chez toi

Ça vaut la peine de surveiller les prix d'Amazon avant de te rendre chez Maxi!

8 prestations et crédits d'impôt qui sont versés aux célibataires du Québec en avril 2026

Des montants qui font toujours la bienvenue dans ton portefeuille.

Costco vend un ÉNORME lapin de Pâques en chocolat : attends de voir le prix

Ça prend de la place dans le panier en tout cas! 😮

Ces sœurs québécoises sont les femmes les plus riches au Canada et battent même Céline Dion

« I'm alive, mais pas la plus fortunée », comme chantait l'autre.

Ce resto à Québec offre des poutines à volonté à partir de seulement 15 $

Neuf sauces et une tonne de garniture sont au menu!