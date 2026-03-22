Ce pont charmant niché dans l’un des plus beaux villages du Québec vaut le détour cet été
Le pont s'illumine en soirée. ✨
Si tu cherches un road trip au Québec, les risques de te tromper en optant pour un voyage dans le coin de Charlevoix sont faibles alors que c'est une destination prisée par les touristes d'ici et ailleurs. Tu peux donc prendre la direction de La Malbaie, où les paysages entre fleuve, montagnes et villages charmants valent à eux seuls le détour.
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Une fois sur place, prends le temps d’explorer Pointe-au-Pic, reconnu comme l’un des plus beaux villages de la province. C’est là que tu vas tomber sur un petit bijou des environs : la Jetée de Pointe-au-Pic et son pont blanc suspendu qui s’avance au-dessus de l’eau.
La passerelle mène à un cul-de-sac paisible avec des bancs et une pergola, parfait pour t’arrêter, relaxer et admirer la rivière Malbaie. Si tu peux y aller en fin de journée, encore mieux : les lumières douces et le coucher de soleil créent un décor vraiment magique.
Pour t’y rendre, dirige-toi vers le quai de Pointe-au-Pic sur le chemin du Havre. Tu pourras facilement combiner la visite du quai et de la jetée dans la même sortie, deux arrêts iconiques du coin.
Et tant qu’à être là, pousse l’expérience un peu plus loin. Grimpe l’escalier panoramique près du Casino de Charlevoix et du Fairmont Le Manoir Richelieu. Juste devant l’hôtel débute la Balade à la vitesse de la lumière, un sentier de trois kilomètres qui te fait voyager à travers une version miniature du système solaire, avec des panneaux pour en apprendre plus sur chaque planète.
Entre les points de vue, les petites marches à faire et les découvertes inattendues, c’est exactement le genre d’escapade qui te donne l’impression d’avoir mis les pieds dans un décor de carte postale.
La Jetée de Pointe-au-Pic
Prix : Gratuit
Adresse : 100, ch. du Havre, La Malbaie, QC