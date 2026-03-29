Cette petite ville à 40 min de Québec est un coin de paradis qui vaut le road trip cet été

Pour une escapade mémorable!

Une personne avec des fleurs. Droite : Un groupe devant un bâtiment jaune.

Cette petite ville au Québec vaut le road trip cet été.

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Éditrice Junior

Si tu as envie de voyager dans la province et quitter le bourdonnement des grands centres urbains, Saint-Antoine-de-Tilly est le genre de village de qui fait vraiment du bien. Située à 30 à 40 minutes de route de Québec, dans la MRC de Lotbinière, cette destination d'un peu plus de 1 500 âmes est facile à intégrer à un petit road trip, surtout quand les journées rallongent et que tu as juste le goût de prendre l’air.

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Ici, pas besoin de courir après une liste d’activités interminable. Tu peux simplement te laisser porter entre les arrêts gourmands et les paysages.

Un détour par la Fromagerie Bergeron vaut le coup pour faire le plein de bons produits, tandis que la crêperie Du Côté de Chez Swann est parfaite quand tu as envie de quelque chose de réconfortant, autant sucré que salé.

Histoire de ralentir encore plus, c’est aussi un super endroit pour marcher, faire du vélo ou simplement t’installer près du fleuve Saint-Laurent et regarder la journée se terminer tranquillement. Pour une ambiance plus champêtre, la ferme florale Fleuraissance propose de l’autocueillette et des coins parfaits pour se promener ou prendre quelques photos.

Côté hébergement, La Maison Normand attire tout de suite l’attention avec sa façade jaune. Ancien magasin général transformé en gîte-boutique, l’endroit est autant intéressant pour y passer la nuit que pour y faire un arrêt, magasiner ou profiter des installations.

C’est le genre d’escapade simple, mais efficace, que tu peux faire en couple ou avec des ami.e.s quand tu veux décrocher sans te compliquer la vie.

Site Internet de Saint-Antoine-de-Tilly

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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