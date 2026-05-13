Starbucks lance des boissons fruitées et crémeuses pour l'été : On les a goûtés pour toi
Chai latte + mangue, ça fonctionne? 🥭
L'arrivée de la saison estivale vient avec des classiques incontournables, comme les 5 à 7 sur une terrasse, les festivals et les sorties à la plage, mais c'est aussi le moment où Starbucks Canada offre son menu de l'été, et tu n'as même pas besoin d'attendre en juin pour en profiter. Dès ce 12 mai, de nouvelles boissons tout indiquées pour te régaler sous le soleil sont en vedette dans les succursales de la chaîne de café à travers la province. Avec leurs saveurs fruitées, leurs textures crémeuses et leurs couleurs éclatantes, ces nouveautés ont clairement été pensées pour accompagner les journées chaudes et les pauses café estivales.
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Alors qu'un favori fait un retour permanent, c'est-à-dire le Refresher Lime rafraîchissante, quatre nouvelles boissons font leur début : le Refresher Papillon tropical et la Boisson Papillon, dans lesquelles sont ajoutées des perles mangue-ananas, ainsi qu'un matcha et un chai latte glacés, comprenant de la crème à la mangue et une mousse froide onctueuse à la mangue.
Si tu te demandes si la nouvelle saveur papillon va remplacer ton breuvage favori, et si la mangue s'agence bien avec le matcha ou le chaï, on les a goûtés pour toi! Voici donc à quoi t'attendre, autant au niveau des saveurs que de l'expérience en bouche.
Refresher Papillon tropical et la Boisson Papillon
Le Refresher Papillon tropical, en plus d'être magnifique avec ses teintes dignes d'un coucher de soleil d'été, est composé de fruits de la passion, de goyave, de perles mangue-ananas et d'une infusion de fleur de pois papillon qui lui donne sa couleur mauve naturelle.
En bouche, on goûte bien l'arôme distinct du fruit de la passion et le côté sucré de la goyave, et c'est par la suite que se présentent les notes vives venant autant des fruits acidulés que de la limonade. Puis, quand tu croques dans une perle, c'est une explosion de purée de mangue avec une touche d'ananas qui complète l'expérience. Si tu aimes déjà les Refreshers, celui-ci mérite un essai, surtout pour les fans de saveurs fruitées et acidulées bien prononcées. Son côté léger, jumelé aux petites perles qui éclatent en bouche, en fait une option idéale pour les journées particulièrement chaudes.
La Boisson Papillon propose les mêmes saveurs ainsi que les perles, mais la limonade laisse place à une crème à la noix de coco qui agrémente le tout d'une texture onctueuse et d'une expérience plus douce pour les papilles. Dans ce cas, la touche de coco prend beaucoup de place, relayant les saveurs fruitées au second plan, mais ce n'est pas une critique. Si on me demandait d'embouteiller une journée bien remplie à la plage, c'est ce mélange que je proposerais grâce à ses notes exotiques. Ainsi, les deux options rappellent les vacances dans les tropiques, mais l'une est plus désaltérante et acidulée, tandis que l'autre est riche et veloutée.
Tu peux choisir ces deux boissons en version sans caféine, régulière ou énergisante, selon l’effet recherché.
Note du Refresher Papillon tropical : 7/10
Matcha glacé et Chaï latte glacé avec crème à la mangue
Le matcha glacé à la mangue combine les notes végétales et légèrement terreuses du matcha à une mousse froide à la mangue douce et fruitée. De son côté, le chai latte glacé à la mangue met de l’avant une base riche et crémeuse aux épices chaleureuses, comme la cannelle et la cardamome, rehaussée d’une mousse froide à la mangue.
Si tu trouves en général que le matcha a un goût un peu trop végétal, cette version offre une touche plus sucrée grâce à la mangue, ce qui balance bien les saveurs. Onctueux et même un peu laiteux, cet agencement rappelle la crème glacée au matcha avec un petit arrière-goût fruité délicieux, ce qui en fait une option désaltérante, mais gourmande. La mousse froide ajoute aussi une texture presque veloutée qui rend chaque gorgée particulièrement agréable.
Pour ce qui est de la boisson au chai, je dois avouer que j'avais des doutes. N'ayant jamais essayé une combinaison du genre, j'avais du mal à imaginer les épices de ce mélange avec le goût de la mangue, mais il faut dire que ça fonctionne. Étant très subtil, le parfum de ce fruit tropical s'accorde avec les arômes du chai avec une harmonie difficile à distinguer, mais qui offre une touche de légèreté parfaite pour la saison estivale. Le résultat est une boisson douce et réconfortante qui reste étonnamment fraiche malgré son profil plus épicé.
Note du matcha glacé à la mangue : 8/10
Note du chai latte glacé à la mangue : 7/10
Le verdict
Avec ces quatre options, plusieurs profils de saveurs sont couverts, ce qui permet de satisfaire toutes sortes de préférences, que tu sois plus du type boissons fruitées et aux agrumes ou mélanges crémeux et réconfortants. Chaque nouveauté a ses attraits et propose une expérience bien différente, autant au niveau de la texture que des arômes. Les Refreshers misent davantage sur le côté léger et tropical, tandis que les boissons à la mangue avec matcha ou chai offrent quelque chose de plus décadent.
Cela dit, si je devais en recommander une en particulier, ce serait la Boisson Papillon. Même si je lui ai accordé la même note que le matcha latte glacé à la mangue, c’est celle qui goûte vraiment l'été, selon moi. Avec son dégradé de couleurs vives, son goût de noix de coco (et ce, même si ce n'est habituellement pas mon arôme favori) ainsi que ses perles délectables qui éclatent en bouche, elle donne presque l’impression de boire des vacances dans un verre. La texture crémeuse équilibre aussi parfaitement les notes fruitées et acidulées du mélange. Bref, c'est définitivement un breuvage à mettre dans la mire lors de ta prochaine visite au Starbucks.
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