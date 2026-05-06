Voici LE meilleur restaurant au Québec selon le Guide Michelin 2026

C'est le seul à avoir DEUX étoiles Michelin! ⭐️⭐️

La voûte du restaurant Tanière3 à Québec. Droite : Plat de crabe servi à la Tanière3.

Les restaurant Tanière3 à Québec est le seul de la province à détenir deux étoiles Michelin.

Restaurant Tanière3 | Facebook, @audreyeve.beauchamp | Instagram
Éditrice sénior, Nouvelles

À table! Le Guide Michelin 2026 a dévoilé ses coups de cœur gastronomiques québécois ce 6 mai, et un restaurant de Québec règne encore une fois au sommet du palmarès. Pour une deuxième année consécutive, Tanière³ a obtenu deux étoiles Michelin, demeurant ainsi le seul restaurant de toute la province à détenir cette prestigieuse distinction en 2026.

À lire également : Guide Michelin 2026 : 4 nouveaux restaurants au Québec méritent des étoiles

Pendant que plusieurs nouvelles adresses ont obtenu leur première étoile cette année, aucune n’a encore atteint le niveau du réputé restaurant de la Vieille Capitale. Tanière³ confirme donc son statut d’incontournable pour les amateurs et amatrices de haute gastronomie au Québec.

Derrière Tanière³ se trouve le chef François-Emmanuel Nicol, dont la cuisine boréale met les ingrédients québécois à l’honneur dans des plats aussi artistiques qu’éclatés. Ici, pas question de choisir ce que tu vas manger en épiant la carte en ligne avant ta réservation. « Le menu reste un mystère jusqu'au moment où les assiettes vous sont dévoilées », indique le restaurant. C'est donc une expérience culinaire immersive qui t'attend au prix d'environ 300 $ par personne. Tu peux ensuite choisir ton accord de vins ou mocktails.

Le resto est aussi célèbre pour sa magnifique voûte de pierre du Vieux-Québec, qui donne l’impression de souper dans un lieu presque secret.

La réputation de l'établissement dépasse les frontières de la province alors qu'il s'est hissé au 3e rang du palmarès Canada’s 100 Best Restaurants ce 5 mai 2026. Il a aussi récolté la 5e position en Amérique du Nord dans le classement The World's 50 Best en 2025.

Dans son dévoilement officiel, le Guide Michelin a également remis une première étoile à quatre restaurants québécois : Auberge Saint-Mathieu, à Saint-Mathieu-du-Parc, Le Clan, à Québec, ainsi que Sushi Nishinokaze puis Hoogan et Beaufort, tous deux situés à Montréal.

Au total, la sélection Michelin Québec 2026 comprend désormais 121 restaurants recommandés à travers la province, incluant treize étoilés et cinq mentions « Étoile Verte ».

Bref, si tu cherchais LE restaurant officiellement considéré comme le meilleur au Québec en ce moment, c’est encore Tanière3 qui décroche les grands honneurs. Bonne chance si tu veux obtenir une réservation, cette deuxième année de gloire s'annonce des plus occupées.

Restaurant Tanière³

Prix : Menu dégustation à 300 $ par personne dans la section salle à manger et à 320 $ par personne au comptoir Chef. Accords de vins et mocktails disponibles en sus

Type de bouffe : Cuisine moderne/créative

Adresse : 7, rue du Don-de-Dieu, Québec, QC

Accessibilité : Aucun menu pour enfant d'offert ; options végétariennes disponibles, mais limitées. Les personnes à mobilité réduite sont acceptées, mais doivent le mentionner lors de leur réservation. À noter que les réservations sont offertes pour les groupes d'une à quatre personnes seulement.

Menu de Tanière³

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  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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