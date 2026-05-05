Dollarama vend des baguettes Harry Potter officielles du Wizarding World à mini prix
Dire que ça coûte une FORTUNE en Floride. 🤯✨
Imagine-toi à Poudlard, ou en train de marcher dans une ruelle du Chemin de Traverse, à pousser la porte de chez Ollivander, cette petite boutique remplie de baguettes mystérieuses. L’air est chargé de magie, et quelque part sur une étagère, il y en a une qui attend juste de te choisir. Ça fait rêver. Si, depuis toujours, tu attends ton moment inspiré de l’univers d'Harry Potter toi aussi, sache que tu pourrais en vivre un au Dollarama.
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Oui, oui! Pas besoin de t'envoyer vers le Wizarding World of Harry Potter des Universal Studios en Floride pour vivre un peu de magie. Dans la section jouets du Dollo, des baguettes de la marque officielle sont offertes à 5 $, et tout repose sur le mystère. Chaque modèle est caché dans un sac opaque, donc impossible de savoir laquelle va te tomber entre les mains. Un peu comme dans la boutique de baguettes, tu ne choisis pas vraiment… c’est elle qui te choisit.
Deux éditions spéciales, soit la collection Mangemort et la série Patronus, sont offertes, et chacune compte neuf modèles à collectionner, sans aucun indice sur l’emballage pour deviner laquelle se trouve à l’intérieur. Même en essayant au toucher, ça ne donne rien, puisque chaque baguette est enfermée dans une petite boîte, ce qui garde le mystère entier jusqu’à l’ouverture.
La collection Mangemort des « baguettes mystérieuses » vendues au Dollarama. Claudia Chrétien | Narcity Québec
La collection Mangemort se distingue par son emballage blanc à l’image de Voldemort et propose des modèles comme Voldemort avec Nagini, Bellatrix Lestrange et Lucius Malefoy, en plus de variantes aux styles différents, comme squelette, épine, tourbillon, sinueuse, statique et brune.
De son côté, la série Patronus, reconnaissable à son sachet blanc et bleu avec Harry Potter, met en vedette les baguettes d'Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger, Luna Lovegood, Cho Chang, Ginny Weasley, Albus Dumbledore, Severus Rogue et Nymphadora Tonks. Chaque modèle est accompagné d’un socle qui affiche le Patronus du personnage en version bleue transparente, ajoutant un effet encore plus magique à l’ensemble.
Tout ce que tu trouveras à l'intérieur de ta boîte mystérieuse en vente au Dollarama.Claudia Chrétien | Narcity Québec
Dans chaque boîte se trouve un socle. Pour la série Mangemort, il s’agit d’un masque servant de support. Une fois déballée, la baguette peut être mise en valeur, avec un rendu qui donne presque l’impression d’un objet tout droit sorti d’une salle secrète.
Placée dans une bibliothèque, tout près de ta collection des livres Harry Potter, la baguette sur son support devient rapidement un élément déco qui attire l’œil. Ça ajoute une touche magique à l’espace, comme si un petit morceau de Poudlard s’était invité chez toi.
Certaines personnes ont partagé, sur les groupes Facebook dédiés aux fans du Dollarama, avoir mis la main sur des boîtes complètes de neuf baguettes comprenant des modèles différents.
Baguettes de la série Mangemort d'Harry Potter en vente au Dollarama. Claudia Chrétien | Narcity Québec
De mon côté, je n’ai pas réussi à trouver la série spéciale Patronus, mais j’ai réussi à mettre la main sur deux modèles différents de la série spéciale Mangemort, soit la baguette brune et la baguette épineuse, qui donnent presque l’impression d’avoir été récupérées après une réunion secrète dans le manoir des Malefoy.
Drone vif d'or de la collection Harry Potter en vente au Dollarama. Claudia Chrétien | Narcity Québec
Le Dollarama a également d'autres items de la collection officielle Harry Potter, comme un Vif d’or version jouet à 5,06 $ qui vole vraiment. Grâce à un détecteur de mouvement, il se contrôle avec la main. Plus tu approches la paume, plus il monte, et dès que tu l’éloignes, il redescend. Rechargeable, il peut s’élever jusqu’à environ 15 pieds de hauteur. De quoi se prendre, au moins quelques secondes, pour un véritable attrapeur au quiditch.
À noter que l'inventaire varie d'un Dollarama à l'autre. Toutes les trouvailles de cet article ont été faites à Lanaudière.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.