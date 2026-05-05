12 compagnies au Québec parmi les meilleurs lieux de travail pour les femmes en 2026
C'est le temps de préparer ton CV!
Tu t’identifies comme une femme et tu es à la recherche d’un employeur qui reconnaît réellement ton travail tout en offrant un environnement équitable? Great Place to Work a dévoilé sa liste des 100 meilleurs lieux de travail pour les femmes au Canada en 2026, et plusieurs entreprises ont leur siège social au Québec.
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Force est de constater qu’en 2026, l’égalité entre les femmes et les hommes n’est pas encore atteinte sur tous les plans.
Selon l’organisme, les milieux de travail les plus favorables aux femmes se démarquent par une culture solidement ancrée dans l’équité et l’inclusion. Les organisations sélectionnées mettent en place des conditions concrètes pour permettre aux femmes d’évoluer, de progresser et d’accéder à des postes clés, dans un environnement respectueux et équilibré.
À noter que ce palmarès annuel ne constitue pas un classement. Pour l’établir, Great Place to Work Canada a retenu des entreprises qui affichent un fort sentiment d’équité entre les sexes, avec au moins 90 % d’avis positifs à ce sujet, ainsi qu’un minimum de 50 employées ayant répondu au sondage.
Cette année, la liste regroupe autant de petites et moyennes entreprises que de grandes multinationales, issues de secteurs variés, comme la technologie, la santé et le commerce de détail. Plusieurs entreprises bien connues du grand public s’y retrouvent, dont CGI, Ardene, Whirlpool et KPMG.
Voici les 12 entreprises ayant leur siège social au Québec qui comptent parmi les meilleurs lieux de travail pour les femmes en 2026 :
- Ardene
- Laval, Québec
- Brio Boutique de Management
- Montréal, Québec
- CGI
- Montréal, Québec
- Dialogue Health Technologies Inc
- Montréal, Québec
- Petal
- Québec, Québec
- Pharmascience
- Montréal, Québec
- Sandoz Canada Inc.
- Boucherville, Québec
- Spi Santé Sécurité
- Blainville, Québec
- Steamatic Canada
- Gatineau, Québec
- Tecsys Inc.
- Montréal, Québec
- Vision Group
- Montréal, Québec
- Zoetis Canada Inc.
- Kirkland, Québec
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