Ce petit village enchanteur niché au bord de l'eau au Québec est un véritable havre de paix

Tu cherches une destination de rêve pour ton road trip estival?

Un trio de personnes dans un restaurant au bord de l'eau. Droite : Une personne au bord de l'eau.

Ce petit village enchanteur niché au bord de l'eau au Québec est un véritable havre de paix.

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Éditrice Junior

Envie de voyager et partir à l'aventure sans prendre l’avion cet été? Il y a des endroits au Québec qui donnent un vrai sentiment de le calme et de confort, et celui-ci en fait clairement partie. Niché sur le bord du fleuve Saint-Laurent, Notre-Dame-du-Portage est un petit village qui ne cherche pas à impressionner… mais qui réussit quand même à marquer les esprits voyageurs.

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Avec ses maisons au charme d’époque, ses vues dégagées sur l’eau et son rythme tranquille, cette communauté faisant partie de la municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup est le genre d’endroit où tu vas pour ralentir et profiter des petit plaisirs de la vie.

Ici, pas besoin d’un horaire chargé. Tu peux simplement suivre le littoral à pied ou à vélo et t’arrêter quand la vue te touche, admirer les montagnes de Charlevoix qui se dessinent au loin, ou t’offrir un moment de calme au spa Le Nordet. Tout invite à prendre son oublie le rush du quotidien.

Quand le soleil est haut, la vie se passe près de l’eau. Entre la plage, la piscine municipale chauffée à l’eau salée et le quai, tu peux alterner entre baignade, détente et petites escapades en kayak. Et si l’envie te prend, des sorties en zodiac permettent même d’aller observer les bélugas dans leur habitat naturel.

Côté bouffe, le village a ce petit quelque chose de chaleureux qui donne envie de s’attabler longtemps. Que ce soit pour une pizza bien fromagée ou un repas plus soigné, des adresses comme la Pizzéria des Battures et le April Bistro complètent parfaitement l’expérience.

Et pour vraiment profiter de l’ambiance, dormir sur place change tout. Certaines auberges, directement en bordure du fleuve, offrent un point de vue privilégié sur les couchers de soleil, avec le bruit des vagues en fond sonore.

C’est le genre de destination qu’on a envie de recommander à tout le monde... mais aussi de garder comme un secret précieux. Alors si tu cherches une idée de road trip cet été, tu sais maintenant où aller.

Site Internet de Notre-Dame-du-Portage

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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