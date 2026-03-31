Cette jolie petite ville à 40 min de Québec est un coin de rêve qui vaut le road trip
Pour une escapade mémorable!
Pour un voyage qui te permet de t'évader de la grande ville (ou juste de faire changement de ton coin de pays) sans quitter la province, Saint-Antoine-de-Tilly est le genre de village de qui fait vraiment du bien. Située à 30 à 40 minutes de route de Québec, dans la MRC de Lotbinière, cette destination d'un peu plus de 1 500 âmes est facile à intégrer à un petit road trip, surtout quand les journées rallongent et que tu as juste le goût de prendre l’air.
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Ici, pas besoin de courir après une liste d’activités interminable. Tu peux simplement te laisser porter entre les arrêts gourmands et les paysages.
Un détour par la Fromagerie Bergeron vaut le coup pour faire le plein de bons produits, tandis que la crêperie Du Côté de Chez Swann est parfaite quand tu as envie de quelque chose de réconfortant, autant sucré que salé.
Histoire de ralentir encore plus, c’est aussi un super endroit pour marcher, faire du vélo ou simplement t’installer près du fleuve Saint-Laurent et regarder la journée se terminer tranquillement. Pour une ambiance plus champêtre, la ferme florale Fleuraissance propose de l’autocueillette et des coins parfaits pour se promener ou prendre quelques photos.
Côté hébergement, La Maison Normand attire tout de suite l’attention avec sa façade jaune. Ancien magasin général transformé en gîte-boutique, l’endroit est autant intéressant pour y passer la nuit que pour y faire un arrêt, magasiner ou profiter des installations.
C’est le genre d’escapade simple, mais efficace, que tu peux faire en couple ou avec des ami.e.s quand tu veux décrocher sans te compliquer la vie.
Site Internet de Saint-Antoine-de-Tilly
* Cet article a été mis à jour depuis sa publication initiale, datée du 29 mars 2026.