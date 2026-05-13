Cette ville au Québec demande de réduire au max la consommation d'eau et ça fait réagir

Pas le droit de laver son auto et juste des courtes douches. 😲

Une personne qui remplit un verre d'eau du robinet.

La Ville de Rigaud a dû donner des explications après avoir demandé de réduire la consommation d'eau potable.

Andres Siimon | Unsplash
Éditrice sénior, Nouvelles

La Ville de Rigaud a suscité questions et indignation cette semaine en demandant à sa communauté de « réduire au maximum [sa] consommation d'eau potable ». Ce n'est pas la première municipalité à alerter ses citoyens et citoyennes sur l'état de ses réserves — mais il semblerait que ce soit le manque d'explications, face à l'ampleur de la requête, qui fait réagir.

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C'est ce samedi 9 mai que la Ville a partagé un avis important sur sa page Facebook afin de prier les résidents et résidentes, les commerces ainsi que les institutions d'utiliser le moins d'eau potable possible à l'intérieur, et ce, jusqu'à nouvel ordre. « L'utilisation de l'eau potable à l'extérieur demeure interdite », ajoute-t-on.

Il est donc défendu de laver les véhicules, arroser les pelouses et jardins, remplir les piscines ou nettoyer les surfaces extérieures. Les gestes à privilégier pour la maison incluent de raccourcir les douches, d'éviter les grandes consommations d'eau en période de pointe (6 h à 10 h et 16 h à 20 h), et de faire fonctionner le lave-vaisselle et la laveuse uniquement à pleine charge.

Sur son site Web, la Ville a mentionné que ces mesures ont été mises en place en raison de la « situation actuelle affectant le réseau d’approvisionnement et afin de maintenir un niveau stable dans les réservoirs ». Ces explications n'ont pas suffi à la population.

Parmi les réactions, plusieurs déplorent le manque de transparence de la Ville quant aux raisons derrière ces restrictions. « Est-ce que je pourrais avoir une explication pour bien comprendre votre raison? », demande une citoyenne, ajoutant qu'elle ne s'oppose pas à économiser l'eau, mais qu'elle souhaite comprendre pourquoi.

Un autre résident a exprimé sa frustration, réclamant lui aussi plus de clarté : « La transparence, ça ne veut pas dire divulguer des codes de lancement nucléaire. Ça prend juste un peu d'effort pour dire : "Voici le problème, voici le risque, voici ce qu'on fait, et voici combien de temps ça pourrait durer." Est-ce vraiment trop demander? » (Traduction libre de l'anglais)


Quelques jours plus tard, le 12 mai, Rigaud a publié une mise à jour soulignant que l'Administration comprend les préoccupations de sa population.

Selon la Ville, la situation n'est pas nouvelle : le réseau est fragile et des mesures de réduction sont en place depuis février. Si ces efforts ont donné des résultats, l'arrivée du beau temps aurait provoqué une hausse importante de la consommation, exerçant une pression sur les installations. La publication précise que les équipes évaluent encore si « l'enjeu est lié à une surconsommation ou à une fuite ».

Afin de pallier le problème, un nouveau puits sera mis en service dans les prochaines semaines pour renforcer l'approvisionnement.

La Ville indique qu'elle continuera de suivre l'évolution de la situation et diffusera toute mise à jour pertinente sur son site Internet dans la section eau potable.


qualité de l'eau
QuébecCanadaNouvelles
  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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