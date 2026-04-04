Cette magnifique rivière émeraude et cristalline au Québec vaut le road trip cet été

Oui, c'est bien dans ta province!

Une personne ayant sauté sans une rivière émeraude. Droite : Une personne dans des escaliers menant à la rivière Bonaventure.

Cette magnifique rivière émeraude au Québec vaut le road trip cet été.

@cimeaventure | Instagram, @loridoucet | Instagram
Éditrice Junior

Pour t'évader lors d'un road trip vers un lieu au Québec qui te permet de te baigner dans une eau tellement claire et colorée qu’elle semble presque irréelle, direction la Gaspésie. La rivière Bonaventure, située dans la MRC du même nom, est souvent citée parmi les rivières les plus limpides au monde, et honnêtement, tu comprends vite pourquoi en arrivant sur place.

À lire également : Ce lac émeraude à 3 h de Montréal s'étend sur plus de 15 km avec des îles et des baies WOW

L’expérience peut se vivre de plusieurs façons, selon la manière dont tu préfères passer ton temps en nature. Si tu veux vraiment apprécier la couleur émeraude d’en haut, les sentiers du Boisé Le Malin sont un bon point de départ.

Ouverts du 15 juin au 30 septembre 2026, ils mènent à un belvédère qui offre une vue dégagée sur la rivière. Tu peux aussi profiter des installations sur place, comme les tables de pique-nique, ou explorer les environs en vélo de montagne.

Mais c’est une fois sur l’eau que le décor prend une autre dimension. Avec un kayak, un canot ou une planche à pagaie, tu peux descendre la rivière et observer à quel point elle est translucide. Il faut toutefois rester vigilant.e, puisque certaines zones sont protégées pour préserver les fosses à saumon. Il est donc interdit de se baigner selon les emplacements, il vaut donc mieux vérifier les indications avant d’y aller.

Si tu n’as pas ton propre équipement, plusieurs entreprises locales, dont Cime Aventures, proposent des sorties encadrées pour découvrir la rivière autrement. C’est une option simple pour profiter du lieu sans avoir à t’organiser.

Entre les points de vue en hauteur, les descentes sur l’eau et les paysages qui donnent l’impression d’être ailleurs, la rivière Bonaventure est clairement une destination qui sort de l’ordinaire. Reste juste à planifier ton passage pour en profiter pleinement quand la saison estivale battra son plein.

Rivière Bonaventure

Adresse : Bonaventure, QC

Site Internet de la Ville de Bonaventure

From Your Site Articles
voyage au québecroad trip au québecrivière bonaventureeau turquoise au québec
QuébecCanadaVoyage
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

6 petites villes à visiter en road trip au Québec pour une escapade au bord de l'eau

Cet été s'annonce parfait!

7 chutes presque irréelles que tu dois voir au moins une fois dans ta vie au Québec

Notre province cache vraiment des trésors de la nature!

Cette plage de rêve de 22 km unique au Québec mérite une place sur ta bucket list de l'été

Un « road trip » vers la plage? OUI SVP!

Cette plage au Québec est un petit coin de rêve à voir en road trip cet été

C'est juste magnifique!

9 épiceries vraiment pas chères au Québec dans le style de Liquidation Marie

Faire son épicerie avec une fraction de son budget habituel? C'est oui!

Cette destination au Canada à 6 h de road trip du Québec va te faire oublier la Floride

Plage, palmiers, soleil : OUI!

Un restaurant Allô! Mon Coco à Montréal écope de 2 000 $ d'amende pour insalubrité

C'est beaucoup, pour une seule infraction.

Ce petit village enchanteur niché au bord de l'eau au Québec est un véritable havre de paix

Tu cherches une destination de rêve pour ton road trip estival?

Allocation canadienne pour enfants : Jusqu'à 666 $ versés ce mois-ci aux parents du Québec

Ça coûte cher, avoir une famille. 🤑

Ces 5 universités du Québec figurent dans ce palmarès mondial en 2026

Disons qu’il y en a qui se sont mieux classées que d’autres...