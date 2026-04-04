Cette magnifique rivière émeraude et cristalline au Québec vaut le road trip cet été
Oui, c'est bien dans ta province!
Pour t'évader lors d'un road trip vers un lieu au Québec qui te permet de te baigner dans une eau tellement claire et colorée qu’elle semble presque irréelle, direction la Gaspésie. La rivière Bonaventure, située dans la MRC du même nom, est souvent citée parmi les rivières les plus limpides au monde, et honnêtement, tu comprends vite pourquoi en arrivant sur place.
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L’expérience peut se vivre de plusieurs façons, selon la manière dont tu préfères passer ton temps en nature. Si tu veux vraiment apprécier la couleur émeraude d’en haut, les sentiers du Boisé Le Malin sont un bon point de départ.
Ouverts du 15 juin au 30 septembre 2026, ils mènent à un belvédère qui offre une vue dégagée sur la rivière. Tu peux aussi profiter des installations sur place, comme les tables de pique-nique, ou explorer les environs en vélo de montagne.
Mais c’est une fois sur l’eau que le décor prend une autre dimension. Avec un kayak, un canot ou une planche à pagaie, tu peux descendre la rivière et observer à quel point elle est translucide. Il faut toutefois rester vigilant.e, puisque certaines zones sont protégées pour préserver les fosses à saumon. Il est donc interdit de se baigner selon les emplacements, il vaut donc mieux vérifier les indications avant d’y aller.
Si tu n’as pas ton propre équipement, plusieurs entreprises locales, dont Cime Aventures, proposent des sorties encadrées pour découvrir la rivière autrement. C’est une option simple pour profiter du lieu sans avoir à t’organiser.
Entre les points de vue en hauteur, les descentes sur l’eau et les paysages qui donnent l’impression d’être ailleurs, la rivière Bonaventure est clairement une destination qui sort de l’ordinaire. Reste juste à planifier ton passage pour en profiter pleinement quand la saison estivale battra son plein.
Rivière Bonaventure
Adresse : Bonaventure, QC
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