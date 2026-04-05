Cette destination au Canada à 6 h de road trip du Québec va te faire oublier la Floride
Plage, palmiers, soleil : OUI!
Si ton idée des vacances parfaites inclut des journées ensoleillées au bord de l’eau, ce charmant village de l’Ontario pourrait bien te faire rêver. Facilement accessible en road trip depuis le Québec, il combine plages de sable, ambiance relaxe et décor digne de la Floride, sans avoir à aller aux États-Unis.
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Entre couchers de soleil impressionnants, attraits uniques et longues étendues de sable doux, c’est un endroit à mettre sur ta bucket list des plages à visiter au moins une fois dans ta vie. Ainsi, Port Dover est un véritable coin de détente au bord du lac Érié.
Sur place, tu retrouves une ambiance de ville balnéaire avec ses rues pleines de charme, ses petites boutiques locales et plein d’endroits à découvrir, mais son plus grand atout reste sans doute son accès à l’eau.
L’été, tu peux facilement passer tes journées à relaxer sur le sable ou à te baigner dans le lac. Même si une partie du littoral est privée, il y a plusieurs plages accessibles à proximité, comme Turkey Point et Long Point. Et que dire de Port Dover Beach? On y retrouve des palmiers qui donnent vraiment l'impression d'être dans le Sud!
Selon Destination Canada, Port Dover abrite l’une des meilleures plages de la province. Le village est situé sur le lac le plus au sud et le moins profond de l’Ontario, ce qui en fait aussi le plus chaud. Parfait pour profiter pleinement des journées d’été.
En fin de journée, tu peux marcher sur la jetée, admirer le coucher de soleil et t’offrir une crème glacée au bord de l’eau.
Au-delà de la plage, l’endroit regorge de terrasses agréables, de restos chaleureux et de petites boutiques. Tu peux aussi visiter le Port Dover Harbour Museum ou assister à un spectacle au Lighthouse Festival Theatre.
Si tu rêves d’une escapade près de l’eau, avec une ambiance tranquille et des rues pleines de charme, Port Dover mérite clairement une place sur ta liste pour un prochain road trip.
Site Internet de Norfolk County
* Ceci est une adaptation de l'article « This beautiful Ontario beach town with silky shores is one of Canada’s 'best' spots to live », qui a été publié à l'origine par Madeline Forsyth sur Narcity.