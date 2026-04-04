Ces 5 universités du Québec figurent dans ce palmarès mondial en 2026
Disons qu’il y en a qui se sont mieux classées que d’autres...
Les Québécois et Québécoises peuvent se considérer chanceux et chanceuses d’avoir accès à des universités parmi les meilleures au monde. Si l’Université McGill trône souvent au sommet des classements, d’autres établissements de Montréal et du Québec ont aussi réussi à se tailler une place parmi l’élite des institutions postsecondaires.
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Le classement mondial des universités 2026 de Times Higher Education couvre en tout et partout quelque 2 191 établissements répartis à travers 115 pays. Tous ont été évalués selon cinq piliers : l’enseignement, l’environnement de recherche, la qualité de la recherche, l’ouverture internationale et les liens avec l’industrie.
Il est largement considéré comme l’un des barèmes les plus complets à l’échelle mondiale, utilisé autant par la communauté étudiante que par le milieu universitaire et les gouvernements.
Au Québec, c’est l’Université McGill qui remporte la palme d’or de l’université la mieux classée de la province, avec une belle 41e place. La seule institution canadienne s’était mieux classée est l’Université de Toronto, avec une 21e position.
Selon les différents pointages attribués, McGill se distingue particulièrement en qualité de recherche (86,2) et l’ouverture internationale (89,2), ce qui reflète sa réputation bien établie comme l’une des grandes universités de recherche au Canada.
Sa plus proche rivale québécoise est l’Université de Montréal (UdeM), qui arrive à la 150e marche du palmarès mondial, notamment grâce à ses liens avec les différentes industries (95,5) et de la qualité de la recherche (83,1) entre ses murs.
La troisième meilleure institution au Québec se trouve dans la capitale nationale : l’Université Laval, qui se classe dans la bande des 401-500 du palmarès.
Elle se distingue comme l’une des grandes universités de recherche au Canada, avec plus de 500 millions de dollars investis en recherche et une solide réputation à l’international. Elle s’est classée 36e au classement d’impact de Times Higher Education, ce qui témoigne de son influence à l’échelle mondiale.
Ensuite vient l’Université du Québec, qui regroupe dix établissements francophones, dont l’Université du Québec à Montréal (UQAM), à Chicoutimi (UQAC), à Trois-Rivières (UQTR), à Rimouski (UQAR) et l’École de technologie supérieure (ÉTS).
Le regroupement se situe dans la tranche 501-600 du palmarès et est considéré par le Times Higher Education comme un réseau unique.
L’Université Concordia, également à Montréal, complète la présence québécoise dans ce classement, en se situant dans la tranche 601-800. L’établissement obtient une note de 63,7 pour la qualité de la recherche et de 74,7 pour l’ouverture internationale.
Le classement complet des universités mondiales 2026 de Times Higher Education est disponible sur leur site Web.
Cet article est une adaptation de l’article « 4 major Montreal universities made the 2026 global ranking but some fared better than others », qui a été publié à l’origine sur MTL Blog.