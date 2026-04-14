Ces rues de Montréal seront fermées aux voitures dès ce printemps : Voici lesquelles

Conseil : évite Le Plateau-Mont-Royal si tu es en voiture! 😐

Avenue du Musée in Montreal.

Plusieurs rues populaires de Montréal seront fermées aux voitures dès ce printemps.

Michel Bussieres | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Avec le retour du soleil, Montréal reprend ses habitudes : ses plus belles rues se transforment en zones sans voitures, au grand bonheur des piéton.ne.s et des terrasses. Ce printemps ne fait pas exception, alors que les fermetures s'enchaîneront d'avril à octobre et certaines artères sont déjà hors limites pour les automobilistes.

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Que tu habites la métropole ou que tu prévois t'y pointer en char, mieux vaut te faire une idée du portrait avant de partir. Avec autant de rues bloquées aux véhicules, le métro ou le bus risque fort de devenir ton option de choix.

Voici les artères parmi les plus populaires qui sont concernées :

Place Jacques-Cartier

  • Du 15 avril au 29 octobre 2026

Places D'Youville et Royale

  • Du 3 juin au 1er septembre

Avenue du Musée

  • Entre la rue Sherbrooke Ouest et l'avenue du Docteur-Penfield
  • Du 1er juin au 16 octobre

Rue Sainte-Catherine Est

  • Dans le Village, entre la rue Saint-Hubert et l'avenue Papineau
  • Du 15 mai au 12 octobre

Avenue Bernard

  • Entre les rues Wiseman et Bloomfield
  • 23 mai au 20 septembre

Avenue Duluth Est

  • Entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-Hubert
  • Du 18 juin au 12 octobre

Avenue Mont-Royal

  • Saint-Laurent à Saint-Denis
    • du 28 mai au 12 octobre
  • Saint-Denis à De Lorimier
    • du 28 mai au 7 septembre

Place De Castelnau

  • Entre l'avenue De Gaspé et la rue Saint-Denis
  • À confirmer

Promenade Wellington

  • Entre la rue Régina et la 6e Avenue
  • À confirmer

Promenade Ontario

  • Entre le boulevard Pie-IX et la rue Darling
  • À confirmer

Rue Saint-Paul Est

  • Entre la rue du Marché-Bonsecours et le boulevard Saint-Laurent
  • Du 15 avril au 29 octobre

Rue Sainte-Catherine Ouest

  • Dans le Quartier des spectacles, entre la rue De Bleury et le boulevard Saint-Laurent
  • Jusqu'à la fin de l'été

Dans la plupart des cas, les fermetures débutent quelques jours avant les dates officielles afin de permettre l'installation des aménagements. Prends-le en compte dans ta planification!

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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