Ces rues de Montréal seront fermées aux voitures dès ce printemps : Voici lesquelles
Conseil : évite Le Plateau-Mont-Royal si tu es en voiture! 😐
Avec le retour du soleil, Montréal reprend ses habitudes : ses plus belles rues se transforment en zones sans voitures, au grand bonheur des piéton.ne.s et des terrasses. Ce printemps ne fait pas exception, alors que les fermetures s'enchaîneront d'avril à octobre et certaines artères sont déjà hors limites pour les automobilistes.
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Que tu habites la métropole ou que tu prévois t'y pointer en char, mieux vaut te faire une idée du portrait avant de partir. Avec autant de rues bloquées aux véhicules, le métro ou le bus risque fort de devenir ton option de choix.
Voici les artères parmi les plus populaires qui sont concernées :
Place Jacques-Cartier
- Du 15 avril au 29 octobre 2026
Places D'Youville et Royale
- Du 3 juin au 1er septembre
Avenue du Musée
- Entre la rue Sherbrooke Ouest et l'avenue du Docteur-Penfield
- Du 1er juin au 16 octobre
Rue Sainte-Catherine Est
- Dans le Village, entre la rue Saint-Hubert et l'avenue Papineau
- Du 15 mai au 12 octobre
Avenue Bernard
- Entre les rues Wiseman et Bloomfield
- 23 mai au 20 septembre
Avenue Duluth Est
- Entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-Hubert
- Du 18 juin au 12 octobre
Avenue Mont-Royal
- Saint-Laurent à Saint-Denis
- du 28 mai au 12 octobre
- Saint-Denis à De Lorimier
- du 28 mai au 7 septembre
Place De Castelnau
- Entre l'avenue De Gaspé et la rue Saint-Denis
- À confirmer
Promenade Wellington
- Entre la rue Régina et la 6e Avenue
- À confirmer
Promenade Ontario
- Entre le boulevard Pie-IX et la rue Darling
- À confirmer
Rue Saint-Paul Est
- Entre la rue du Marché-Bonsecours et le boulevard Saint-Laurent
- Du 15 avril au 29 octobre
Rue Sainte-Catherine Ouest
- Dans le Quartier des spectacles, entre la rue De Bleury et le boulevard Saint-Laurent
- Jusqu'à la fin de l'été
Dans la plupart des cas, les fermetures débutent quelques jours avant les dates officielles afin de permettre l'installation des aménagements. Prends-le en compte dans ta planification!
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