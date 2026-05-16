Ce resto à Québec offre un menu fruits de mer à volonté à partir de 69 $

On réserve quand?

Jessica et Charlie à une soirée fruits de mer à volonté au Restaurant Ophélia. Droite : Certains des plats à volonté au Restaurant Ophélia à Québec.

Un restaurant à Québec offre un menu fruits de mer à volonté à prix abordable.

@_jessicatrepanier | Instagram
Éditrice Junior

Manger des fruits de mer jusqu’à ne plus avoir faim, ça peut vite devenir un luxe, surtout quand quelques assiettes suffisent pour faire grimper la facture à des niveaux parfois astronomiques. Mais il y a un restaurant à Québec qui propose une toute nouvelle formule à volonté franchement tentante pour les personnes qui capotent sur le homard, les moules, les crevettes et tout ce qui goûte le bord de mer.

À lire également : 9 des meilleurs restaurants « à volonté » à Québec et environs qui ne sont pas des buffets

C’est chez Ophélia que tu peux t’installer pour une expérience entièrement à volonté, avec une sélection de plats et d’entrées inspirés des classiques marins plus raffinés. Pendant deux heures, tu peux commander différents items du menu spécial et découvrir plusieurs saveurs sans devoir choisir juste une assiette pour toute la soirée.

La formule est offerte à 69 $ par personne les jeudis, vendredis et samedis avec un départ à 21 h. Petit détail important : il y a une limite de trois items à commander à la fois pour éviter le gaspillage, donc l’idée est vraiment de prendre le temps de goûter à plusieurs assiettes pendant la soirée.

Au menu, il y a entre autres des calmars frits à la lime, un tataki de thon, du crudo de saumon, une chaudrée de palourdes et même des huîtres fraîches servies avec mignonette au cassis. Pour les plats principaux, tu peux passer des moules et frites aux tagliatelles aux fruits de mer, puis enchaîner avec un risotto aux pétoncles ou une guédille aux crevettes nordiques et homard.

Les accompagnements ne sont pas laissés de côté non plus avec des frites au sel de truffe, des choux de Bruxelles façon César et une salade de pommes de terre aux moules fumées. Si tu veux te gâter encore plus, ajoute 30 $ à ta facture et les queues de homard ainsi que les crevettes d’Argentine grillées seront aussi à volonté.

Si tu es du genre à vouloir partager plein de plats avec ta gang au lieu de te limiter à un seul repas, c’est clairement le type de sortie qui peut transformer un simple souper en vraie soirée gourmande.

Le « Côté large » à volonté chez Ophélia

Prix : À partir de 69 $ par personne

Quand : Les jeudis, vendredis et samedis à 21 h

Adresse : 634, Grande Allée E.,Québec, QC

Menu du Restaurant Ophélia

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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