On sait enfin qui affrontera les Canadiens de Montréal en séries et ça s'annonce corsé
Salut, l'impression de déjà-vu! ⚡️🫠
Ça y est, la Ligue nationale de hockey (LNH) entrera dans les prochains jours en mode séries éliminatoires. Contrairement à l’an dernier, les Canadiens de Montréal ont réussi à se hisser dans le haut du classement sans trop de difficulté. Qui affronteront les Habs en première ronde? Un indice : éclair.
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Les séries éliminatoires, c’est autant l’occasion de voir tes joueurs préférés tenter de se laisser pousser la barbe tout au long du parcours, parfois avec plus ou moins de succès, que de vibrer devant des affrontements intenses entre les meilleures équipes de la LNH.
Compte tenu de la lutte extrêmement serrée dans la division Atlantique cette année, les trois adversaires les plus probables du Tricolore étaient le Lightning de Tampa Bay, les Sabres de Buffalo et les Bruins de Boston.
Avec la victoire des Sabres ce lundi soir contre les Blackhawks de Chicago, l’équipe a assuré sa place au premier rang de la division.
Ainsi, le Bleu-Blanc-Rouge affrontera le Lightning de Tampa Bay au premier tour des séries éliminatoires de la LNH. Au moment d’écrire ces lignes, il n’est toutefois pas confirmé quelle équipe aura l’avantage de la glace, c’est-à-dire qui recevra les deux premiers matchs d’une série pouvant aller jusqu’à sept.
Pour que les Canadiens de Montréal commencent la série à domicile au Centre Bell, la formation de Martin St-Louis doit aller chercher au moins un point face aux Flyers de Philadelphie, ce soir.
Un gain ou une défaite en prolongation ou en tirs de barrage suffirait. Cela dit, le Lightning devra aussi s’incliner contre les Rangers de New York pour que les premiers matchs aient lieu à Montréal.
Si tu as une impression de déjà-vu, c'est que les deux équipes se sont affrontées en 2021... en finale de la coupe Stanley. Le Lightning de Tampa Bay avait remporté la série en cinq joutes.
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