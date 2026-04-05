Allocation canadienne pour enfants : Jusqu'à 666 $ versés ce mois-ci aux parents du Québec
Ça coûte cher, avoir une famille. 🤑
Si tu es parent, tu as peut-être déjà repéré un dépôt automatique dans ton compte bancaire ce mois-ci. Il s'agit de l'allocation canadienne pour enfants (ACE), une prestation fédérale non imposable gérée par l'Agence du revenu du Canada (ARC). Chaque mois, des milliers de familles québécoises la reçoivent directement dans leur compte, sans avoir à refaire de demande.
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Une récente étude de la Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke a révélé qu'élevé un enfant coûtait environ 400 000 $. Alors, les prestations, on peut les prendre quand il y en a.
L'ACE est destinée aux parents ou tuteurs et tutrices qui prennent en charge au quotidien l'éducation et les soins d'un enfant de moins de 18 ans.
Une fois l'inscription faite, les paiements arrivent automatiquement chaque mois selon les revenus déclarés, sans démarche supplémentaire.
Dans la majorité des cas, l'inscription se fait automatiquement : lorsque tu déclares la naissance de ton enfant à l'état civil, l'information est transmise à l'ARC, qui évalue ton admissibilité et amorce les versements. Si ce n'est pas le cas, il est possible de s'inscrire directement via Mon dossier de l'ARC.
Combien tu peux recevoir ce mois-ci?
Les montants sont calculés à partir du revenu net familial déclaré pour l'année 2024. Si ton revenu est inférieur à 37 487 $, tu as droit aux montants maximaux suivants :
- Enfant de moins de 6 ans : jusqu'à 666,41 $ par mois (7 997 $ par année)
- Enfant de 6 à 17 ans : jusqu'à 562,33 $ par mois (6 748 $ par année)
Les montants diminuent graduellement au-delà de ce seuil, mais ça ne veut pas dire que tu n'y as pas droit pour autant. De nombreuses familles à revenus plus élevés reçoivent tout de même une portion de la prestation.
En cas de garde partagée, où chaque parent assume la garde d'au moins 40 % du temps, la prestation est divisée en parts égales — chacun reçoit 50 % du montant calculé selon sa propre situation financière.
Une révision des montants prévue en juillet
À compter de juillet 2026, l'ARC recalculera automatiquement les paiements en s'appuyant cette fois sur tes revenus déclarés pour 2025. C'est donc ire qu'il est important de faire tes impôts, si tu veux recvoir une somme.
À la suite de cette mise à jour, les familles admissibles pourront toucher jusqu'à 679,75 $ par mois pour un enfant de moins de 6 ans. Le montant pour les enfants de 6 à 17 ans restera quant à lui à 562,33 $ par mois.
Ce mois-ci, le paiement de l'ACE est prévu le 20 avril prochain.
À noter : si le total annuel estimé pour ton foyer est inférieur à 240 $, l'ARC regroupe les versements en un seul paiement effectué en juillet, plutôt que de les fractionner mensuellement.
Pour tous les détails sur l'allocation canadienne pour enfants, consulte le site officiel du gouvernement du Canada.
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