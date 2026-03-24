11 activités GRATUITES à Québec pour t'amuser sans compter en avril
Tire d'érable, chasse aux cocos et plus sont au programme!
Le printemps s’installe enfin à Québec et en avril, l'envie de profiter du soleil ainsi que de remplir son horaire de sortie le fun se fait ressentir. Bonne nouvelle, pas besoin de dépenser pour ce faire : la ville regorge d’activités gratuites pour te faire décrocher, bouger et découvrir plein de choses.
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Afin de t’inspirer, on t’a préparé une sélection de choses à faire dans les prochaines semaines. Que tu sois du genre à flâner dans un marché printanier, participer à une chasse aux cocos avec les enfants, goûter à la tire sur la neige en pleine ville ou même tenter ta chance à un bingo de plantes, il y en a pour tous les goûts.
Rencontrer plein de pugs et bouledogues français à Québec
Prix : Gratuit
Quand : Le samedi 18 avril 2026 à 13 h
Adresse : Parc à chien Base de plein air de Sainte-Foy - 3137, rue Laberge, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Tu adores les pitous? Sache que l’occasion parfaite pour voir des dizaines de chiens adorables au même endroit, jaser avec d’autres passionné.e.s et profiter d’un moment rassembleur dans un parc est organisée en avril à la Base de plein air de Sainte-Foy. Présente-toi avec ton propre pug ou ton bouledogue français, et passe une belle journée de printemps à l’extérieur !
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur
Magasiner local au Marché des Beaux Jours
Prix : Accès gratuit, articles en vente sur place
Quand : Le samedi 4 avril 2026 de 10 h à 16 h 30 et le dimanche 5 avril 2026 de 10 h à 16 h 30
Adresse : Centre Durocher - 680, rue Raoul-Jobin, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Que tu aies un peu d'argent à dépenser ou simplement une envie de faire du lèche-vitrine, tu peux découvrir des créations locales en primeur, rencontrer des artisan.e.s et profiter d’une ambiance conviviale avec des activités pour les enfants, des surprises de Pâques et même des collations offertes aux premier.ère.s visiteur.euse.s au Marché des Beaux Jours. Une belle sortie à mettre à ton agenda!
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Faire la fête à une cabane à sucre urbaine
Prix : Entrée gratuite
Quand : Le samedi 11 avril 2026 de 11 h à 16 h
Adresse : Au coin de la rue Bagot et Saint-Vallier, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pour une septième édition, Saint-Sauveur en sucre débarque en ville avec jeux, musique, animations et plats incontournables de cabane à sucre. La programmation complète sera dévoilée sur les réseaux sociaux de l’événement le 2 avril, alors garde l’œil ouvert pour savoir exactement à quoi t’attendre.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur
Participer à une chasse aux cocos en famille
Prix : Gratuit
Quand : Le samedi 4 avril 2026, de 9 h à 12 h 30
Adresse : Parc Robert-Légaré - 2155, boul. Bastien, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Cette activité de Pâques propose une chasse aux œufs colorée, des ateliers de bricolages et de dessins ainsi qu'une ambiance festive, en plus d’un petit chocolat offert aux enfants. Si tu as des petits cocos et petites cocottes dans ton entourage, ne manque pas ça!
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur
Manger de la tire sur la neige
Prix : Gratuit
Quand : Le samedi 4 avril 2026, de 13 h à 16 h
Adresse : Moulin des Jésuites - 7960, boul. Henri-Bourassa, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Tu es connu.e pour ton bec sucré? Le Moulin des Jésuites t'invite à profiter d'une des 450 portions gratuites de tire sur la neige offertes au public, en plus de célébrer le temps des sucres dans une ambiance animée avec musique et activités.
Accessibilité : Partiellement accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Jouer au bingo et gagner des plantes d’intérieur
Prix : Gratuit
Quand : Le mercredi 1er avril 2026 à 18 h
Adresse : Cafétéria du pavillon Paul-Comtois - 2425, rue de l'Agriculture, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Tu peux tenter de gagner des plantes d’intérieur tout en profitant d’une soirée de bingo amusante, avec collations gratuites et ambiance relax où tu peux même apporter ton projet créatif. Si tu cherchais quelque chose de différent à faire durant tes temps libres, tu viens de trouver une belle option.
Trouver un emploi à la Foire de l’emploi et carrière
Prix : Gratuit
Quand : Le vendredi 17 avril 2026, de 9 h à 18 h 30 et le samedi 18 avril 2026, de 10 h à 16 h 30
Adresse : Centre de foires de Québec - 2005, rue de l’Exposition, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : La Foire de l'emploi et carrière te propose de rencontrer directement des employeurs, découvrir de nombreuses opportunités professionnelles et relancer ta carrière, le tout avec une entrée et un stationnement gratuits. Si tu voulais justement du changement dans ta vie professionnel, voici ton signe d'agir!
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Site Internet de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec
Célébrer le printemps avec Ode au printemps à Place Ste-Foy
Prix : Gratuit
Quand : Du 2 au 4 avril 2026, de 12 h à 18 h
Adresse : Place Ste-Foy - 2450, boul. Laurier, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Plonge dans une ambiance élégante d’époque avec une expo de robes victoriennes et des prestations musicales revisitées en version classique. Sur place, tu peux aussi créer ton propre bouquet pour 15 $, dont une partie est remise à une bonne cause.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Voir une compétition de snowboard urbain à Québec
Prix : Gratuit
Quand : Du vendredi 3 avril 2026 au samedi 4 avril 2026, de 16 h à 20 h
Adresse : Agora du Port de Québec - 76, rue Dalhousie, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Des planchistes de haut niveau, incluant des athlètes reconnus, vont s’affronter sur un parcours urbain impressionnant en plein cœur de la ville, avec une ambiance dynamique et des figures spectaculaires à admirer gratuitement. Si tu n'as pas froid aux yeux, tu sais quoi faire!
Découvrir l’exposition Murmures de l’invisible
Prix : Gratuit
Quand : Jusqu'au lundi 6 avril 2026
Adresse : Aire publique EXMURO - Place Royale, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Cette expo propose une expérience artistique immersive qui explore tout ce qu’on ne voit pas au quotidien, avec des œuvres intrigantes et sensibles qui invitent à ralentir, observer autrement et réfléchir aux petits détails qui façonnent notre réalité.
Accessibilité : Accessibile aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur
Marcher jusqu'à la chute du parc de la Rivière-Beauport
Prix : Gratuit
Quand : Tous les jours de 6 h au coucher du soleil
Adresse : Parc de la Rivière-Beauport - Av. des Cascades, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Alors que le beau temps printanier se fait sentir, pourquoi ne pas faire une rando facile en ville qui mène à une chute de 10 m au parc de la Rivière-Beauport? Le trajet longe la rivière sur environ 6,5 km avec passerelles et beaux points de vue, parfait pour prendre de l'air et profiter du soleil d'avril.
Accessibilité : Le parc est accessible partiellement aux personnes à mobilité réduite. Il est permis d'y aller avec son chien à condition qu'il ne trouble pas le voisinage, qu'il soit en laisse (longueur maximale de 1,85 m) et de ramasser les excréments de l'animal à l’aide d’un sac qui sera déposé à la poubelle.