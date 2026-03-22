8 prestations et crédits d'impôt qui sont versés aux célibataires du Québec en avril 2026

Des montants qui font toujours la bienvenue dans ton portefeuille.

Un drapeau du Québec. Droite : de l'argent canadien.

Plusieurs prestations et crédits d'impôt seront versés aux célibataires du Québec en avril 2026.

Harry Spink | Unsplash, Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Être célibataire au Québec, c'est aussi naviguer dans un système d'aides gouvernementales qui, souvent, est mieux connu des familles. Or, plusieurs versements de l'Agence du revenu du Canada (ARC), de Revenu Québec et de Retraite Québec sont prévus pour les personnes seules en avril, que tu sois sur le marché du travail, à la retraite ou en situation de handicap.

À lire également : 7 choses à savoir sur le budget 2026-2027 du Québec

D'abord, selon la définition gouvernementale, tu es considéré.e comme célibataire si tu ne vis pas avec un.e conjoint.e de fait. Cette catégorie inclut aussi les personnes séparées, divorcées ou veuves qui vivent seules ou uniquement avec leurs enfants.

Pour ne manquer aucun paiement, assure-toi d'avoir activé le dépôt direct dans Mon dossier ARC et Revenu Québec. Voici tout ce que les célibataires doivent savoir sur les versements de ce mois.

Crédit pour la TPS/TVH

Bonne nouvelle pour les personnes seules : ce versement trimestriel non imposable de l'ARC est l'un des rares crédits dont le montant est directement établi selon ton statut de célibataire. Pour l'année d'imposition 2024, le maximum annuel est de 533 $ pour une personne seule — versé en quatre tranches égales de 133,25 $.

Le crédit commence à diminuer progressivement si ton revenu annuel dépasse 45 000 $. Par exemple, avec un revenu de 50 000 $, tu recevrais environ 283 $ sur l'année au lieu du maximum.

Rappel : le versement d'avril est le dernier calculé sur ta déclaration de revenus 2024. Dès juillet, c'est l'année 2025 qui entrera en jeu.

Date du versement : 2 avril 2026

Plus d'infos sur le crédit TPS/TVH sur canada.ca.

Crédit d'impôt pour solidarité

Ce crédit provincial administré par Revenu Québec s'adresse directement aux ménages à revenu faible ou moyen — y compris les personnes seules. Pour l'année d'imposition 2024, une personne doit avoir déclaré un revenu ne dépassant pas 63 259 $ pour être admissible.

La fréquence des versements dépend du montant annuel accordé :

  • Moins de 240 $ : paiement unique en juillet 2025
  • Entre 241 $ et 799 $ : versements trimestriels
  • 800 $ et plus : versements mensuels jusqu'en juin 2026

Date du versement (trimestriel et mensuel) : 5 avril

Consulte les détails du crédit solidarité sur Revenu Québec.

Allocation-logement

Si ton logement représente une part trop importante de ton revenu, l’Allocation-logement peut alléger la pression.

Ce programme de Revenu Québec s’adresse principalement aux personnes seules âgées de 50 ans et plus, ainsi qu’aux parents monoparentaux, sous des plafonds de revenu précis.

Le montant mensuel accordé varie selon la proportion de ton revenu consacrée au logement :

  • Entre 30 % et 49 % : 100 $/mois
  • Entre 50 % et 79 % : 150 $/mois
  • 80 % et plus : 170 $/mois

Si tu ne t'es pas encore inscrit.e, une demande rétroactive est possible. Le calcul se fait automatiquement lors du traitement de ta déclaration annuelle.

Date du versement : dans les cinq premiers jours ouvrables d'avril.

Régime de rentes du Québec (RRQ)

Si tu cotises au RRQ depuis le début de ta vie active, tu accumules une rente qui t'est entièrement personnelle — indépendante de la situation familiale. En avril, le versement mensuel habituel est prévu en fin de mois.

Montants mensuels maximaux :

  • Rente à 65 ans : 1 507,65 $
  • Rente réclamée à 60 ans (réduite) : 964,90 $
  • Rente retardée à 72 ans (bonifiée) : 2 394,15 $

Si tu travailles encore après 65 ans, tu peux choisir de cesser de cotiser, ce qui augmentera ton salaire net directement.

Date du versement : 30 avril

Tous les détails sur le RRQ sur le site officiel.

Pension de la Sécurité de la vieillesse (SV)

Pour les célibataires de 65 ans et plus, la pension fédérale de la Sécurité de la vieillesse représente un filet de sécurité non négligeable. Elle est versée en fonction des années de résidence au Canada, et non des cotisations professionnelles.

Pour le trimestre d'avril à juin 2026, une hausse de 0,1 % a été annoncée.

Montants maximaux :

  • 65 à 74 ans : jusqu'à 743,05 $/mois (revenu 2024 inférieur à 148 451 $)
  • 75 ans et plus : jusqu'à 817,37 $/mois (revenu 2024 inférieur à 154 196 $)

Date du versement : 28 avril

En savoir plus sur la pension de la SV.

La prime au travail

Cette aide financière du gouvernement du Québec a pour objectif d’encourager les personnes seules et les familles monoparentales qui reçoivent de l’aide sociale à intégrer ou réintégrer le marché du travail.

Pour y avoir droit, il faut avoir déclaré au moins 2 400 $ de revenus d’emploi lors de la plus récente année fiscale. En 2026, ce sont donc les revenus de 2024 qui sont pris en compte.

Une personne seule peut recevoir jusqu’à 1 152 $ par année, tandis qu’un parent qui élève seul ses enfants peut obtenir un montant pouvant atteindre 2 980 $ annuellement.

Certaines conditions viennent toutefois limiter l’accès au programme. Par exemple, les personnes célibataires inscrites à temps plein aux études ne sont généralement pas admissibles, sauf si elles ont un enfant à charge.

L’aide cesse également d’être versée si le revenu annuel dépasse 23 857 $ pour une personne seule ou 42 136 $ pour une famille monoparentale.

Concrètement, le montant de base peut atteindre 248,33 $ par mois. Selon la situation, un boni mensuel additionnel pouvant aller jusqu’à 200 $ peut s’ajouter, pour une durée maximale de 12 mois consécutifs.

Date du versement : Au plus tard le 15 avril (si tu as demandé des versements anticipés)

Consulte les détails de la prime au travail

Prestation canadienne pour personnes handicapées (PCPH)

Tu vis en situation de handicap et tu as entre 18 et 64 ans? La PCPH pourrait s'ajouter à tes revenus en avril. Pour en bénéficier, le crédit d'impôt pour personnes handicapées doit avoir été approuvé par l'ARC, et ta déclaration 2024 doit avoir été produite.

La prestation peut atteindre 2 400 $ par année (environ 200 $/mois), indexée à l'inflation. Pour une personne seule, le seuil d'admissibilité est un revenu familial net inférieur à 33 000 $. À noter : les premiers 10 000 $ de revenus d'emploi sont exclus du calcul.

Date du versement : 16 avril

Tous les renseignements sur la PCPH sont disponibles sur canada.ca.

Régime canadien de soins dentaires (RCSD)

Peu importe ta situation familiale, si ton revenu annuel est inférieur à 90 000 $ et que tu es inscrit.e au Régime canadien de soins dentaires, tu peux soumettre des réclamations pour tes frais dentaires. Il n'y a pas de date fixe : chaque remboursement est traité à la suite d'une demande individuelle.

Le calcul tient compte du montant déboursé, du barème tarifaire officiel du RCSD et de ton revenu net ajusté. Pense à utiliser le code unique transmis lors de ton inscription.

Toutes les informations sur le RCSD sur canada.ca.

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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