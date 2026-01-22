7 changements à savoir pour ta déclaration d'impôt à Revenu Québec en 2026
Plusieurs montants de crédits d'impôt ont été bonifiés. 💸
La saison des impôts 2025 commencera très bientôt et plusieurs modifications importantes du côté de Revenu Québec méritent ton attention. Il est essentiel de bien te familiariser avec ces changements avant de remplir ta déclaration de revenus via le portail Mon dossier pour les citoyens. Tu ne voudrais tout de même pas être pénalisé.e. pour rien!
À lire également : Relevé 31 au Québec : Tu peux réclamer ton crédit d'impôt pour solidarité
Soumettre ton rapport d'impôt dans les délais prescrits te permet non seulement d'éviter des pénalités qui te coûteraient un bras, mais aussi de maximiser ton accès à divers crédits et prestations à même le portefeuille du Québec, le tout calculé en fonction de tes revenus déclarés.
Pour l'année d'imposition 2025, le taux d'indexation du régime d'imposition des particulier.ère.s a été ajusté à 2,85 %. Cette indexation touche plusieurs éléments :
- Les différents paliers de revenus imposables;
- Les sommes attribuées aux crédits d'impôt personnels;
- Les codes de retenues et leurs montants correspondants;
- Le seuil servant à établir la méthode de calcul des retenues sur les gratifications et versements rétroactifs;
- La limite maximale de la déduction accordée pour emploi;
- Le plafond de l'exemption pour les volontaires œuvrant dans les services d'urgence.
Découvre maintenant les principales transformations qui s'appliquent à tes impôts de 2025 au Québec.
Seuils de revenu et taux d'imposition
Cette année encore, les tranches de revenus imposables ont fait l'objet d'une indexation reflétant l'augmentation du coût de la vie. Les taux d'imposition applicables aux deux premières catégories de revenus demeurent les suivants :
Voici les paliers de revenu imposable provincial pour 2025 :
- 14 % sur la tranche imposable de 53 255 $ ou moins ;
- 19 % sur la tranche imposable entre 53 255 $ et 106 495 $ ;
- 24 % sur la tranche imposable entre 106 495 $ et 129 590 $ ;
- 25,75 % sur la tranche imposable supérieure à 129 590 $.
Montants des crédits d'impôt personnels
Plusieurs allocations fiscales ont connu une bonification cette année, incluant le crédit d'impôt relatif au montant personnel de base. Ce dernier s'établit à 18 571 $ pour ta déclaration d'impôt de 2025.
Concrètement, tu ne seras pas imposé.e sur cette somme, peu importe que tes revenus totaux soient égaux, inférieurs ou supérieurs à ce montant de base.
D'autres montants de crédits d'impôt ont également été ajustés pour l'année fiscale 2025 :
Pour en savoir plus sur les montants des crédits d'impôt personnels
Gratifications et paiements rétroactifs
Si ton employeur t'a versé des gratifications (communément appelées « bonus ») ou des sommes rétroactives au cours de l'année 2025, prends note que le montant seuil déterminant la méthode de calcul applicable aux retenues d'impôt est maintenant fixé à 18 571 $.
Des exemples détaillés sont disponibles sur le site de Revenu Québec pour t'aider à effectuer tes propres calculs selon ta situation particulière.
Pour en savoir plus les gratifications et paiements rétroactifs
Déduction pour travailleur.euse
Pour l'année d'imposition 2025, le plafond de cette déduction destinée aux travailleur.euse.s atteint maintenant 1 420 $, comparativement à 1 380 $ pour l'année 2024. Pour calculer le montant exact auquel tu as droit, sache que la déduction correspond à 6 % de ton revenu de travail admissible.
Cette mesure s'applique notamment aux salaires d'emploi, aux revenus nets tirés d'une entreprise exploitée seul.e ou en tant qu'associé.e, au montant net des subventions de recherche ainsi qu'aux prestations du Programme de protection des salarié.e.s et aux sommes obtenues dans le cadre d'un programme encourageant le travail.
Attention : certains types de revenus ne donnent pas accès à cet avantage fiscal, notamment ceux constitués exclusivement d'avantages imposables découlant d'un emploi antérieur.
Déduction des cotisations supplémentaires au Régime des rentes du Québec (RRQ)
Les plafonds de cotisations au RRQ ont tous été ajustés pour l'année 2025. En voici quelques exemples à des fins de comparaison :
- Maximum des gains (salaires) admissibles : 71 300 $
- Maximum des gains cotisables : 67 800 $
- Cotisation maximale et cotisation maximale de l'employeur.euse (par personne salariée) : 4 339,20 $
Pour en savoir plus sur les déductions des cotisations supplémentaires au Régime des rentes du Québec (RRQ)
Cotisations au Régime québécois d'assurance parentale (RQAP)
Toutes les personnes ayant bénéficié du Régime québécois d'assurance parentale durant l'année 2025 sont touchées par ces ajustements :
- Maximum de revenus assurables : 98 000 $
- Cotisation maximale de l'employé.e : 484,12 $
Cotisations au Fonds des services de santé (FSS)
Cette cotisation obligatoire, qui permet à l'ensemble de la population québécoise d'avoir accès aux services de santé et de contribuer à leur financement, ne concerne que les employeurs.
Les entreprises peuvent consulter la grille des taux de cotisation au FSS en fonction de leur masse salariale globale pour 2025. Il convient de noter que le seuil permettant de profiter d'un taux de cotisation réduit est passé de 7,5 M$ à 7,8 M$ pour les déclarations de cette année.
Pour en savoir plus sur les Cotisations au Fonds des services de santé (FSS)
