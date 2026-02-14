Voici quand tu recevras ton remboursement d’impôt en 2026 selon le gouvernement
Fais juste ne pas transmettre ta déclaration par la poste...
La saison des impôts 2026 approche et le 23 février marquera le coup d’envoi officiel pour transmettre ta déclaration. Que tu la produises dès l’ouverture ou plus tard au printemps, une question revient chaque année : quand vas-tu recevoir ton remboursement d’impôt? Voici ce que suggèrent Revenu Québec et l’Agence du revenu du Canada (ARC).
D’entrée de jeu, les délais varient en fonction de l’organisme fiscale, de la méthode de transmission et même de la complexité du dossier.
Après tout, un.e travailleur.euse autonome qui est également propriétaire d’immeubles et qui a différents comptes d’épargnes au pays ou à l’étranger ne sera pas traité de la même façon qu’un.e personne qui n’a qu’un T4 et un Revenu 1.
Voici à quoi t’attendre pour savoir à quel moment ton remboursement d’impôt pourrait réellement atterrir dans ton compte.
Le remboursement d’impôt de Revenu Québec
Si tu as droit à un remboursement d’impôt, le moment où l’argent entre dans ton compte dépend surtout de la façon dont la déclaration a été transmise.
Selon Revenu Québec, le délai visé est de 14 jours ouvrables pour une déclaration produite en ligne, et de 28 jours ouvrables pour une déclaration envoyée par la poste. Après tout, il faut bien que tes papiers arrivent à bon port.
Il faut aussi savoir que le traitement des déclarations commence seulement au début du mois de mars. Même si la déclaration a été produite en janvier, il est recommandé d’attendre au début d’avril avant de communiquer avec Revenu Québec pour vérifier l’état du dossier.
Si la déclaration est transmise après le 31 mars, il faut patienter quatre semaines avant d’appeler, indique le site Web de Revenu Québec.
À noter qu’aucun remboursement de moins de 2 $ n’est versé. Si le remboursement est déposé par dépôt direct, il est versé au moment de l’envoi de l’avis de cotisation, ou avant dans le cas d’un remboursement anticipé.
Le remboursement d’impôt de l’ARC
Du côté du fisc fédéral, la manière dont tu produis ta déclaration influence aussi le moment du remboursement, s’il y en a un. La complexité du dossier peut également faire varier les délais.
Contrairement à Revenu Québec, l’ARC met à la disposition des contribuables une plateforme qui permet d’avoir une idée des délais de traitement estimés pour les déclarations générales, que ce soit par la poste ou par voie électronique.
Par exemple, si tu es du genre à t’y prendre tôt et que tu transmets ta déclaration en ligne le 23 février, l’objectif de l’ARC est d’émettre l’avis de cotisation environ deux semaines plus tard. Règle générale : il faut prévoir un délai d’environ 14 jours pour une déclaration produite électroniquement.
Par la poste, il faut plutôt s’attendre à patienter jusqu’à 12 semaines après la réception de la déclaration et des documents justificatifs requis avant de communiquer avec l’ARC.
Comme au Québec, l’ARC peut retenir une partie ou la totalité du remboursement s’il y a un montant dû, une saisie-arrêt ou certaines dettes fédérales, provinciales ou territoriales impayées. Aucun remboursement de 2 $ ou moins n’est émis.
Voici deux dates à retenir pour tes impôts
- Début de l’envoi de ta déclaration d’impôt à Revenu Québec et l'ARC : 23 février 2026
- Date limite pour transmettre ta déclaration d'impôt provinciale et fédérale : 30 avril 2026
