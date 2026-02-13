Ces plaques d’auto ont été refusées en 2025 au Québec et certaines sont épouvantables
Il y en a qui ont l’imagination fertile! 😅
« G0UINE », « TAPCUL », « FUKAWF », « DIARRHE », « JMT0RCH » : la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) a encore une fois dû faire le ménage en 2025 parmi les demandes de plaques d’immatriculation personnalisées. Force est d’admettre qu'il y a des Québécois et des Québécoises à l'imagination très fertile.
À lire également : Voici les tarifs pour ton permis de conduire et tes immatriculations en 2026 au Québec
Entre les propositions vulgaires, les références offensantes et les tentatives à peine voilées de contourner les règles, Narcity Québec a passé au peigne fin la liste des 268 plaques rejetées l'an passé transmise à nos collègues de MTL Blog.
Prépare-toi : l'imagination tordue des automobilistes du Québec n'a visiblement aucune limite.
Mais d'abord, combien ça coûte, avoir une plaque personnalisée? Les automobilistes qui souhaitent se démarquer sur la route doivent payer des frais d'acquisition, en 2026, de 294,34 $, en plus de débourser des frais de gestion, qui, cette année, sont de 40,82 $.
Sur son site Web, la SAAQ précise que tu seras averti si ta plaque est refusée et les frais d’acquisition te seront remboursés. Voici ce qu'il ne faut pas faire pour que sa plaque soit acceptée :
- Laisser « faussement croire » que le ou la propriétaire du véhicule routier « est une autorité publique, un agent de la paix ou un contrôleur routier, ou qu’il travaille pour un service d’urgence ou un organisme gouvernemental » ;
- Exprimer « de l’insouciance à l’égard de la sécurité routière » ;
- Exprimer « une idée obscène, scandaleuse ou de nature sexuelle » ;
- Exprime « un langage abusif ou péjoratif » ;
- Encourager « une infraction criminelle » ;
- Utiliser une marque de commerce.
Les plaques à connotation sexuelle
Sans surprise, les références sexuelles explicites dominent la liste des refus en 2025. La SAAQ n'a pas fait dans la dentelle en rejetant ces demandes particulièrement grivoises.
Parmi les soumissions les plus audacieuses, on retrouve :
- HANDJ0B
- BIGC0K
- SPANKME
- S0D0MY
- SLUTTY
- ALLWET
- SHECUMN
- SEXYSTI
- SEXY0NE
- SEXXXY
- SQUIRTY
- 4SQUIRT
- SPERMDR
- ASSMMAN
Les plaques au langage vulgaire
Le langage vulgaire occupe une place de choix dans la liste des refus. Les classiques sacres québécois ont été tentés sous différentes formes :
- TABANAK
- CALISSE
- CALLISE
- CR0TM0L
- TAPCUL
- CULBEC
- MENCULE
- CHATTE
- DKALISE
- BITEM0L
- NCULER
- SUCERLA
- BEAUCUL
- FUKAWF
- N0BTCHS
Il y en a même qui ont de la rancœur envers diverses personnes ou instances :
- FUCKYU
- FVKKY0U
- FUKC0PS
- FKTRUMP
- FCKMUSK
Vitesse excessive et conduite dangereuse
L'obsession pour la vitesse et les comportements routiers dangereux a inspiré de nombreuses demandes refusées en 2025.
Les plaques faisant l'éloge de la vitesse ont été massivement rejetées :
- VRYFAST
- T0FAST1
- T0FAST2
- 2GFAST4
- FFFAST
- FASTZ07
- EVSPEED
- SPEDY
- 1FASTHU
- FASTLAM
Mention spéciale pour la personne qui a soumis et celle qui a essayé un emoji cœur (❤️).
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
- 9 amendes allant jusqu’à 2 000 $ à cause de la neige au Québec ›
- Voici les tarifs pour ton permis de conduire et tes immatriculations en 2026 au Québec ›
- Tu peux maintenant recevoir ta plaque d'immatriculation par la poste et voici comment ›
- Ces plaques d'auto ont été refusées en 2024 au Québec et certaines font rougir ›
- L’apparence de ta plaque d’immatriculation pourrait te coûter cher et voici quoi savoir ›