Voici les tarifs pour ton permis de conduire et tes immatriculations en 2026 au Québec
Attache ta ceinture et prépare ton portefeuille! 💸🚗
Si tu pensais que les prix à la pompe étaient le seul souci des automobilistes, tu te trompes : les frais d’immatriculation à la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) restent une dépense importante à prévoir, surtout pour les personnes qui habitent dans le Grand Montréal. Si tu possèdes un véhicule, voici exactement combien tu devras débourser en 2026.
Ce qu’il faut savoir, c’est que les maires et mairesses de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) ont adopté en 2024 une nouvelle réglementation visant à financer l’amélioration du transport en commun.
Au final, les propriétaires d’une voiture se sont vu offrir une facture gonflée de 154 % pour la plaque de leur habitacle.
Avant de recevoir ton avis de renouvellement de la SAAQ, tu as tout intérêt à connaître le montant exact que tu auras à payer. Le calendrier d’envoi des avis varie selon la première lettre de ton nom de famille, alors mieux vaut te préparer.
Combien te coûtera ton immatriculation en 2026?
En 2026, tes frais d’immatriculation dans le Grand Montréal s'élèveront à près de 400 $, avec presque la moitié de cette somme destinée au financement du transport collectif.
La taxe spécifique pour ce service, nommé « taxe sur l'immatriculation des véhicules » (TIV), atteint 153,45 $, à laquelle s'ajoute une contribution de 30 $ pour la contribution au transport en commun, sans compter les autres frais habituels qui composent ta facture annuelle. Cette contribution s'applique à toutes les municipalités de la CMM.
Pour vérifier si ta ville fait partie de la liste, consulte le site Internet de la SAAQ qui détaille les territoires concernés.
Voici le détail de ce que tu devras payer pour ton véhicule de promenade de moins de 3 000 kg dans la CMM :
- Contribution totale au transport en commun : 183,45 $
- Droits d’immatriculation : 137,00 $
- Contribution d’assurance : 64,78 $
- Taxe sur la contribution d’assurance : 5,84 $
- Frais d'administration : 5,35 $
- Grand total : 396,42 $
- Sherbrooke
- 34,75 $
- Sainte-Sophie
- 37,70 $
- Saint-Hippolyte
- 37,70 $
- Saint-Colomban
- 37,70 $
- Québec
- 61,10 $
- Prévost
- 37,70 $
- Gatineau
- 90 $
Un petit rabais sur le permis de conduire
Contrairement aux frais d'immatriculation qui restent élevés, la SAAQ a confirmé en novembre dernier une réduction des coûts du permis de conduire de classe 5 en 2026.
La société d’État a annoncé qu’elle offrira une réduction de 75 % sur le coût « régulier » du permis de conduire québécois. Les automobilistes qui n’ont aucun point d’inaptitude recevront une facture de 50 $ en 2026, plutôt que les 26,25 $ facturés en 2025
Il s’agit de la cinquième année d’affilé que la SAAQ offre une remise en argent aux automobilistes de la province. Rappelons que des congés de paiement ont été accordés en 2022, en 2023, en 2024 et en 2025.
En tout et partout, les résidents et résidentes du Grand Montréal qui possèdent une voiture devront débourser 446,42 $ en 2026.
