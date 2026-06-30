11 activités entre 0 $ et 40 $ pour manger, célébrer et plus à Montréal cette semaine
Fête du Canada, party année 2000, concerts et tellement plus!
Avec la fête du Canada, les festivals et les nombreux événements qui animent la métropole tout au long de la semaine et du week-end, les premiers jours de juillet s'annoncent bien remplis. Pour t'aider à organiser ton horaire sans te casser la tête, on te propose onze activités à faire à Montréal du 1er au 5 juillet.
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Tu peux choisir selon tes goûts et ton budget, mais tu verras que la plupart des sorties de cette liste sont gratuites, même si tu peux souvent te laisser tenter par quelques achats une fois sur place. Du Comiccon à l'Oratoire Saint-Joseph, en passant par un rassemblement de food trucks, plusieurs occasions de t'amuser et de te régaler t'attendent un peu partout à Montréal.
Profiter de spectacles gratuits à l'Oratoire Saint-Joseph
Prix : Concerts gratuits
Quand : Le samedi 4 juillet 2026 de 10 h à 20 h 30
Adresse : L'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal - 3800, ch. Queen-Mary, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Ce samedi, l’Oratoire Saint-Joseph se transforme en scène musicale le temps d’une journée avec le retour de la Journée classique. Des concerts gratuits prendront place un peu partout sur le site, de la basilique aux jardins en passant par les terrasses. Quatuors à cordes, piano, jazz et même un spectacle de tango au coucher du soleil sont au programme pour te faire vivre une journée tout en musique dans un lieu iconique de la ville.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Regarder les feux d'artifices
Prix : Gratuit
Quand : Le 2 juillet 2026
Adresse : Plusieurs lieux à Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : À Montréal, aller voir les feux d'artifice est définitivement l'une des activités à faire au moins une fois chaque été. Que ce soit directement à La Ronde (payant) ou en t'installant dans l'un des endroits de la ville d'où il est possible de les admirer, tu peux choisir la façon qui te convient le mieux. Le pont Jacques-Cartier, le Village au Pied-du-Courant et le Vieux-Port font partie des endroits où tu peux en profiter en apportant une couverture et des snacks!
Célébrer la Fête du Canada au Grand Quai du Port de Montréal
Prix : Gratuit
Quand : Le mercredi 1er juillet 2026, de 13 h à 22 h
Adresse : Grand Quai du Port de Montréal - 200, rue de la Commune O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Tu ne sais pas quoi faire pour célébrer la fête du Canada? Direction le Grand Quai du Port de Montréal, où une tonne d'activités gratuites t'attendent toute la journée. Entre les jeux pour toute la famille, le parcours gonflable, le baby-foot géant et les animations sur le thème du soccer, du hockey et de l'aérospatiale, il y aura de quoi t'occuper pendant des heures. Tu pourras aussi assister aux spectacles d'Anyma Ora, de King Melrose, de William Cloutier et d'Antonin Prinz, en plus de te mettre une part de gâteau du Canada sous la dent, tant qu'il en reste.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur
Participer à la marche du Canada
Prix : Gratuit
Quand : Le mercredi 1er juillet 2026, de 11 h 30 à 13 h
Adresse : Départ de la Place d'Armes de Montréal, arrivée au Grand Quai du Vieux-Port de Montréal, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Histoire de commencer les festivités de la fête du Canada en beauté, joins-toi à cette marche de 1,3 km qui traverse les rues du Vieux-Montréal avant de se terminer au Grand Quai. L'ambiance sera au rendez-vous avec des animations et de la musique tout au long de ce parcours qui te mènera directement au cœur des célébrations principales.
Accessibilité : Accessible, mais les rues du Vieux-Montréal peuvent être difficiles à parcourir en fauteuils roulant et en poussette
Profiter de spectacles et ateliers de cirque
Prix : Gratuit
Quand : Du 2 au 12 juillet 2026
Adresse : Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) | Grande Bibliothèque - 475, boul. De Maisonneuve E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Durant onze jours, le terrain de la Grande Bibliothèque se transforme en véritable terrain de jeu pour les amateurs et amatrices de cirque. Au programme cette semaine : des ateliers pour t'initier à la jonglerie, au hula hoop et au diabolo, d'impressionnants castells (tours humaines), des jeux de société sur le thème de l'environnement et des performances de cirque seront aussi au rendez-vous. À toi les spectacles à 0 $!
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur
Aller à un rassemblement de camions de rue
Prix : Accès gratuit, nourriture et boissons en vente sur place
Quand : Les 3 et 4 juillet 2026, de 16 h à 23 h
Adresse : Esplanade du Parc olympique – 4141, av. Pierre-De Coubertin, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Une fois par mois durant l'été, des dizaines de camions de cuisine de rue se donnent rendez-vous à l'Esplanade du Parc olympique pour Les Premiers Vendredis. Lors de l'édition de juillet inspirée des Jeux de Montréal de 1976, ce sont plus de 50 food trucks qui seront sur place. Entre les saveurs venues des quatre coins du monde pour célébrer le tout, les spectacles de musique latine, les décors immersifs et les mini-olympiades pour toute la famille, il y aura de quoi passer une soirée des plus festives!
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur
Tripper au Comiccon
Prix : À partir de 40 $ par adulte pour l'admission générale d'une journée
Quand : Du 3 au 5 juillet 2026
Adresse : Palais des congrès de Montréal – 1001, pl. Jean-Paul-Riopelle, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le Comiccon de Montréal débarque en ville, et réunit encore une fois plusieurs visages bien connus du cinéma, de la télé et du doublage. Tu pourras notamment rencontrer Christopher Lloyd (Retour vers le futur), Lea Thompson (Retour vers le futur), Robert Englund (Les Griffes de la nuit), Ron Perlman (Hellboy), James Marsters (Buffy contre les vampires), Diana Lee Inosanto (The Mandalorian), Jaz Sinclair (Gen V), ainsi que les comédiennes de doublage Katie Griffin (Sailor Moon, Totally Spies!) et Linda Ballantyne (Sailor Moon, Les Bisounours). Cosplay, conférences, séances de photos et d'autographes : ça s'annonce comme LA place où être pour les fans de culture pop.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Aller profiter d'une soirée country gratuite
Prix : Gratuit
Quand : Le 3 juillet 2026, de 17 h à 22 h (spectacle à 19 h)
Adresse : Terrasse St-Georges – 5959, boul. Monk, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu aimes le country et le folk, cette soirée gratuite est à mettre à ton agenda sans faute. Le groupe En Cavale interprétera des classiques et des succès plus récents en français et en anglais dans une ambiance de honky tonk. Tu pourras aussi manger un burger gourmand ou une crème glacée sur place avant de profiter du spectacle.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur
Apprendre le tango en plein air
Prix : Gratuit
Quand : Tous les mercredis, de 19 h à 22 h
Adresse : Serres de Verdun – 6840, boul. LaSalle, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Envie de bouger un peu cet été? Mets des chaussures confortables et va passer la soirée aux Serres de Verdun, où le tango est à l'honneur tous les mercredis. Une initiation gratuite est offerte vers 20 h, alors pas besoin de savoir danser pour te lancer.
Plonger dans la culture indienne
Prix : Gratuit
Quand : Les 4 et 5 juillet 2026, de 12 h à 19 h 30
Adresse : Parc Jeanne-Mance - 4422, av. de l'Esplanade, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le Festival des Chariots revient pour une 46e édition avec une foule d'activités inspirées de la culture indienne. Au programme : une grande procession colorée, des spectacles de musique et de danse, des kiosques culturels, du henné, des activités pour les enfants et même un festin végétalien gratuit avec plus de 10 000 repas. Miam!
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur
Danser comme dans l'an 2000
Prix : Gratuit
Quand : Le vendredi 3 juillet 2026, de 17 h à 22 h
Adresse : Parc Saint-Joseph - 12614, 68e Avenue, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si les années 1990 et 2000 te rendent nostalgique, cette soirée est faite pour toi. DJ, grands classiques pop, rock et hip-hop, ambiance rétro, food trucks et kiosques gourmands seront au rendez-vous pour te faire revivre les hits qui ont marqué toute une génération.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur