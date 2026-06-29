Brendan Gallagher fait ses adieux officiels à Montréal dans un message qui brise le cœur

14 saisons, un seul chandail, et un « Merci Montréal » qui fait mal. 😭

Brendan Gallagher dans l'uniforme du Canadien de Montréal. Droite : Brendan Gallagher, son bébé et sa femme, Emma.

Brendan Gallagher quitte officiellement le tricolore, échangé aux Canucks de Vancouver.

@bgally.11 | Instagram
Rédactrice en chef

C'est officiel : Brendan Gallagher a fait ses adieux à Montréal ce lundi 29 juin. Depuis le début du mois, on savait que le numéro 11 ne reviendrait pas avec le Canadien, tandis qu'il s'était ouvert avec émotion aux médias, en point de presse, sur la fin de son parcours avec le CH. Mais là, c'est confirmé, et disons-le, ça fait un petit pincement au coeur de tout.e vrai.e fan de la Sainte-Flanelle.

À lire également : 8 moments marquants de la carrière et de la vie de Brendan Gallagher à Montréal

Vers l'heure du midi, ce lundi, le Tricolore a confirmé l'échange de l'attaquant aux Canucks de Vancouver en retour de « considérations futures » (autrement dit, pratiquement rien). Le Canadien conservera également 50 % de son salaire pour la prochaine saison, la dernière prévue à son contrat.

Vers 13 h 50, Gallagher a publié un message sur Instagram pour remercier la ville qui l'a vu grandir comme joueur professionnel. Après 14 saisons à porter fièrement la Sainte-Flanelle, il a adressé un dernier mot particulièrement touchant aux partisans et aux partisanes qui l'ont encouragé pendant plus d'une décennie.



« l'll never be able to thank every teammate, coach, staff member, or our fans enough for making the last 14 seasons so incredibly special. From the first time I stepped on the Bell Center ice to my final time putting on the CH sweater, it has truly been a dream come true. » a-t-il publié sur son compte Instagram, avant de conclure en français : « Merci Montréal! »

« Je ne pourrai jamais assez remercier chacun de mes coéquipiers, entraîneurs, membres du personnel et nos partisans d'avoir rendu ces 14 dernières saisons aussi incroyablement spéciales. De la première fois où j'ai foulé la glace du Centre Bell jusqu'à la dernière fois où j'ai enfilé le chandail du CH, ce fut véritablement un rêve devenu réalité. Merci, Montréal! (traduction libre)»

Il a accompagné son message d'un carrousel de photos qui résume à lui seul son parcours. On y retrouve des images de ses débuts dans l'uniforme du CH, plusieurs moments marquants de ses 14 saisons à Montréal (dont celui où il apparaît le visage en sang pendant la finale de la Coupe Stanley en 2021), une touchante photo avec sa défunte mère, d'autres aux côtés de sa femme, Emma, ainsi que des clichés plus récents qui témoignent d'un nouveau chapitre de sa vie : celui de papa.

Bien sûr, ses coéquipiers n'ont pas tardé à lui rendre cette vague d'amour.

Capture d'\u00e9cran des commentaires sur Instagram. Brendan Gallagher reçoit une vague d'amour sur Instagram. @bgally.11 | Instagram

Le Canadien de Montréal a également rendu hommage au numéro 11 en publiant une vidéo particulièrement émouvante.

Sous la vidéo, on peut lire : « Canadien un jour, Canadien toujours », un message qui en dit long sur l'attachement de l'organisation envers celui qui a profondément marqué Montréal.


Brendan Gallagher devrait d'ailleurs remettre les pieds dans la métropole à l'occasion, puisque la famille de sa femme, Emma Fortin, y habite. Cette dernière attend actuellement leur deuxième enfant, une nouvelle qu'elle a annoncée en février, environ un an après la naissance de leur fille, Everly Mona Della Gallagher, née en février 2025.

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  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

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