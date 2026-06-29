Brendan Gallagher fait ses adieux officiels à Montréal dans un message qui brise le cœur
14 saisons, un seul chandail, et un « Merci Montréal » qui fait mal. 😭
C'est officiel : Brendan Gallagher a fait ses adieux à Montréal ce lundi 29 juin. Depuis le début du mois, on savait que le numéro 11 ne reviendrait pas avec le Canadien, tandis qu'il s'était ouvert avec émotion aux médias, en point de presse, sur la fin de son parcours avec le CH. Mais là, c'est confirmé, et disons-le, ça fait un petit pincement au coeur de tout.e vrai.e fan de la Sainte-Flanelle.
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Vers l'heure du midi, ce lundi, le Tricolore a confirmé l'échange de l'attaquant aux Canucks de Vancouver en retour de « considérations futures » (autrement dit, pratiquement rien). Le Canadien conservera également 50 % de son salaire pour la prochaine saison, la dernière prévue à son contrat.
Vers 13 h 50, Gallagher a publié un message sur Instagram pour remercier la ville qui l'a vu grandir comme joueur professionnel. Après 14 saisons à porter fièrement la Sainte-Flanelle, il a adressé un dernier mot particulièrement touchant aux partisans et aux partisanes qui l'ont encouragé pendant plus d'une décennie.
« l'll never be able to thank every teammate, coach, staff member, or our fans enough for making the last 14 seasons so incredibly special. From the first time I stepped on the Bell Center ice to my final time putting on the CH sweater, it has truly been a dream come true. » a-t-il publié sur son compte Instagram, avant de conclure en français : « Merci Montréal! »
« Je ne pourrai jamais assez remercier chacun de mes coéquipiers, entraîneurs, membres du personnel et nos partisans d'avoir rendu ces 14 dernières saisons aussi incroyablement spéciales. De la première fois où j'ai foulé la glace du Centre Bell jusqu'à la dernière fois où j'ai enfilé le chandail du CH, ce fut véritablement un rêve devenu réalité. Merci, Montréal! (traduction libre)»
Il a accompagné son message d'un carrousel de photos qui résume à lui seul son parcours. On y retrouve des images de ses débuts dans l'uniforme du CH, plusieurs moments marquants de ses 14 saisons à Montréal (dont celui où il apparaît le visage en sang pendant la finale de la Coupe Stanley en 2021), une touchante photo avec sa défunte mère, d'autres aux côtés de sa femme, Emma, ainsi que des clichés plus récents qui témoignent d'un nouveau chapitre de sa vie : celui de papa.
Bien sûr, ses coéquipiers n'ont pas tardé à lui rendre cette vague d'amour.
Brendan Gallagher reçoit une vague d'amour sur Instagram. @bgally.11 | Instagram
Le Canadien de Montréal a également rendu hommage au numéro 11 en publiant une vidéo particulièrement émouvante.
Sous la vidéo, on peut lire : « Canadien un jour, Canadien toujours », un message qui en dit long sur l'attachement de l'organisation envers celui qui a profondément marqué Montréal.
Brendan Gallagher devrait d'ailleurs remettre les pieds dans la métropole à l'occasion, puisque la famille de sa femme, Emma Fortin, y habite. Cette dernière attend actuellement leur deuxième enfant, une nouvelle qu'elle a annoncée en février, environ un an après la naissance de leur fille, Everly Mona Della Gallagher, née en février 2025.