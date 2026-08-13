Le tunnel Louis-H.-La Fontaine sera 100 % fermé ce week-end et voici quoi savoir

En plus d'une autre fermeture importante : le secteur va être à ÉVITER. 🚧

Le tunnel Louis-H.-La Fontaine.

Le tunnel Louis-H.-La Fontaine sera totalement fermé dans la nuit du 14 au 15 août prochain.

Réfection majeure du tunnel Louis-H.-La Fontaine | Facebook
Éditeur Junior, Nouvelles

Si tu dois circuler dans le secteur du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine ce week-end, mieux vaut prévoir un détour. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable procède à une nouvelle série de fermetures complètes de l'autoroute 25 dans les deux directions durant la nuit du 14 au 15 août.

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L'autoroute 25 en direction de la Rive-Sud, incluant le tunnel, sera complètement fermée entre la sortie numéro 5 (route 138, rue Hochelaga, rue Sherbrooke) et l'entrée en provenance de l'île Charron, de vendredi 23 h à samedi 8 h, les 14 et 15 août prochains.

Les accès à ce tronçon, de même que l'avenue Souligny en direction est entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand, fermeront 30 minutes avant la fermeture complète de l'autoroute.

Du côté de la direction Montréal, l'autoroute 25 sera aussi entièrement fermée, tunnel compris, entre la sortie numéro 90 (autoroute 20 ouest, route 132, La Prairie, États-Unis, Varennes, aéroport P.-E.-Trudeau) et l'entrée en provenance du boulevard Yves-Prévost, aussi de vendredi 23 h à samedi 8 h.

Là aussi, les accès à ce tronçon seront coupés 30 minutes avant l'heure de fermeture officielle.

Ce n'est pas la première fois que le tunnel fait l'objet d'entraves majeures cet été, et d'autres fermetures de fin de semaine sont à prévoir dans les prochaines semaines dans le cadre de travaux qui touchent aussi l'autoroute 20 à Boucherville.

À cela s'ajoute une fermeture complète de l’autoroute 25 en direction de la Rive-Sud entre la sortie n° 5 (route 138, rue Hochelaga, rue Sherbrooke) et l’avenue Souligny de jeudi, 22 h, à vendredi, 5 h. Le tunnel demeura accessible à partir de l’entrée de l’avenue Souligny.

Avant de prendre la route, tu peux consulter le site du gouvernement du Québec pour connaître l'ensemble des fermetures à venir, ou composer le 511 pour un état de la situation en temps réel.


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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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