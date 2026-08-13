Le tunnel Louis-H.-La Fontaine sera 100 % fermé ce week-end et voici quoi savoir
En plus d'une autre fermeture importante : le secteur va être à ÉVITER. 🚧
Si tu dois circuler dans le secteur du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine ce week-end, mieux vaut prévoir un détour. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable procède à une nouvelle série de fermetures complètes de l'autoroute 25 dans les deux directions durant la nuit du 14 au 15 août.
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L'autoroute 25 en direction de la Rive-Sud, incluant le tunnel, sera complètement fermée entre la sortie numéro 5 (route 138, rue Hochelaga, rue Sherbrooke) et l'entrée en provenance de l'île Charron, de vendredi 23 h à samedi 8 h, les 14 et 15 août prochains.
Les accès à ce tronçon, de même que l'avenue Souligny en direction est entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand, fermeront 30 minutes avant la fermeture complète de l'autoroute.
Du côté de la direction Montréal, l'autoroute 25 sera aussi entièrement fermée, tunnel compris, entre la sortie numéro 90 (autoroute 20 ouest, route 132, La Prairie, États-Unis, Varennes, aéroport P.-E.-Trudeau) et l'entrée en provenance du boulevard Yves-Prévost, aussi de vendredi 23 h à samedi 8 h.
Là aussi, les accès à ce tronçon seront coupés 30 minutes avant l'heure de fermeture officielle.
Ce n'est pas la première fois que le tunnel fait l'objet d'entraves majeures cet été, et d'autres fermetures de fin de semaine sont à prévoir dans les prochaines semaines dans le cadre de travaux qui touchent aussi l'autoroute 20 à Boucherville.
À cela s'ajoute une fermeture complète de l’autoroute 25 en direction de la Rive-Sud entre la sortie n° 5 (route 138, rue Hochelaga, rue Sherbrooke) et l’avenue Souligny de jeudi, 22 h, à vendredi, 5 h. Le tunnel demeura accessible à partir de l’entrée de l’avenue Souligny.
Avant de prendre la route, tu peux consulter le site du gouvernement du Québec pour connaître l'ensemble des fermetures à venir, ou composer le 511 pour un état de la situation en temps réel.
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