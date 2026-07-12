Quel est le salaire d'un paramédic au Québec en 2026? Voici combien ça gagne vraiment
« Ils sont quotidiennement exposés à la détresse humaine et il y a un coût à ça. » 🚑
Accident de la route, arrêt cardiaque, malaise ou autre urgence médicale : les paramédics du Québec sont souvent les premières personnes à intervenir lorsque chaque seconde compte. Mais à quoi ressemble le salaire de ces travailleurs et travailleuses essentiels du réseau de la santé? Horaire, avantages sociaux, exigences de formation et échelle salariale : voici tout ce qu'il faut savoir sur cette profession en 2026.
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Contrairement à ce que plusieurs peuvent croire, le rôle d'un paramédic, aussi connu comme ambulancier et ambulancière ne se limite pas à conduire une ambulance.
Ces spécialistes sont formé.e.s pour évaluer rapidement l'état des patientes et patients, prodiguer les premiers soins d'urgence, stabiliser leur état et administrer différents traitements avant leur arrivée à l'hôpital, au besoin.
Ils et elles peuvent notamment effectuer des manœuvres de réanimation cardiorespiratoire (RCR), utiliser un défibrillateur, administrer certains médicaments, contrôler les hémorragies, immobiliser des fractures, traiter des personnes en détresse respiratoire et assurer leur transport sécuritaire vers un établissement de santé.
Au Québec, on distingue deux types de paramédics : les paramédics en soins primaires et les paramédics en soins avancés. Les premiers représentent la grande majorité de la profession et répondent à la plupart des appels d'urgence.
Les paramédics en soins avancés possèdent quant à eux une formation universitaire supplémentaire qui leur permet de réaliser des interventions plus spécialisées, comme l'administration d'un plus grand nombre de médicaments ou certaines techniques invasives. Ils sont généralement déployés en soutien aux équipes de soins primaires lors des interventions les plus critiques.
Les personnes les plus attentives les auront peut-être déjà remarqués : ces paramédics circulent souvent à bord de véhicules identifiés « Paramédic » plutôt que dans une ambulance. Ce type d'intervention est toutefois surtout présent dans les grands centres urbains et n'est pas offert partout au Québec.
Quel est l'horaire de travail des paramédics?
On est bien loin du classique horaire de bureau du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h. Comme il s'agit d'un service essentiel offert 24 heures sur 24, 365 jours par année, les paramédics travaillent de jour, de soir ou de nuit, selon des quarts pouvant durer de 8 à 12 heures, en fonction des besoins de chaque région.
« Un paramédic de Joliette fait des horaires de 11 heures par jour, un paramédic de Rimouski fait des horaires de 12 heures, puis un paramédic dans les Laurentides va faire des horaires de 8 heures », cite en exemple Jérémie Corneau-Landry, vice-président exécutif de la Fédération du préhospitalier du Québec (FPHQ), l'un des syndicats représentant les paramédics.
Un poste à temps complet représente généralement entre 75 et 80 heures de travail par période de deux semaines, soit environ 40 heures par semaine.
Cela dit, les nouvelles personnes embauchées commencent habituellement à temps partiel et doivent effectuer des remplacements avant de pouvoir décrocher un poste permanent.
« C'est très rare que tu aies un poste à temps complet » dès l'embauche, souligne M. Corneau-Landry.
Les heures supplémentaires font aussi partie de la réalité du métier. « Je devais avoir un quart de travail qui termine à 18 h, mais ça se peut que je ne finisse pas à cette heure-là », dit-il, rappelant qu'une intervention en cours ne peut évidemment pas être interrompue simplement parce que le quart est officiellement terminé.
Quel est le salaire des paramédics?
D'entrée de jeu, il faut préciser que les paramédics du réseau public québécois, représentés par quatre grands syndicats, travaillent actuellement sans convention collective en vigueur. Selon les organisations syndicales, les ententes sont échues depuis 2023 ou 2025, selon le cas, et les négociations avec le gouvernement du Québec se poursuivent toujours.
Bien que les conventions collectives diffèrent d'un syndicat à l'autre, les échelles salariales demeurent sensiblement les mêmes partout au Québec.
Comme l'explique M. Corneau-Landry, ce sont surtout les conditions de travail dites normatives qui varient d'une convention à l'autre.
« Les salaires sont négociés avec le gouvernement dans l'objectif d'offrir une rémunération équivalente, peu importe l'employeur ou le syndicat », dit-il.
Pour te donner un aperçu de la rémunération, voici les échelles salariales en vigueur à la Fédération du préhospitalier du Québec (FPHQ) et au Syndicat du préhospitalier (CSN). Les paramédics progressent normalement d'un échelon par année, sous réserve de satisfaire aux critères prévus par leur convention collective.
Échelles salariales, selon la plus récente convention collective de la FPHQ, échue depuis mars 2025
Paramédic en soins primaires
- Échelon 1 : 28,70 $/h (59 696 $/an)
- Échelon 2 : 29,66 $/h (61 693 $/an)
- Échelon 3 : 30,71 $/h (63 877 $/an)
- Échelon 4 : 31,80 $/h (66 144 $/an)
- Échelon 5 : 32,90 $/h (68 432 $/an)
- Échelon 6 : 34,06 $/h (70 845 $/an)
- Échelon 7 : 35,23 $/h (73 278 $/an)
- Échelon 8 : 36,47 $/h (75 858 $/an)
- Échelon 9 : 37,77 $/h (78 562 $/an)
- Échelon 10 : 39,30 $/h (81 744 $/an)
- Échelon 11 : 40,94 $/h (85 155 $/an)
- Échelon 12 : 42,93 $/h (89 294 $/an)
Paramédic en soins avancés
- Échelon 1 : 31,98 $/h (66 518 $/an)
- Échelon 2 : 33,31 $/h (69 285 $/an)
- Échelon 3 : 34,67 $/h (72 114 $/an)
- Échelon 4 : 36,09 $/h (75 067 $/an)
- Échelon 5 : 37,58 $/h (78 166 $/an)
- Échelon 6 : 39,11 $/h (81 349 $/an)
- Échelon 7 : 40,71 $/h (84 677 $/an)
- Échelon 8 : 42,38 $/h (88 150 $/an)
- Échelon 9 : 44,12 $/h (91 770 $/an)
- Échelon 10 : 45,95 $/h (95 576 $/an)
- Échelon 11 : 47,83 $/h (99 486 $/an)
- Échelon 12 : 49,80 $/h (103 584 $/an
Échelles salariales, selon la plus récente convention collective du Syndicat du préhospitalier-CSN, échue depuis mars 2023
Paramédic en soins primaires
- Échelon 1 : 27,55 $/h (57 304 $/an)
- Échelon 2 : 28,46 $/h (59 197 $/an)
- Échelon 3 : 29,47 $/h (61 298 $/an)
- Échelon 4 : 30,51 $/h (63 461 $/an)
- Échelon 5 : 31,56 $/h (65 645 $/an)
- Échelon 6 : 32,68 $/h (67 974 $/an)
- Échelon 7 : 33,80 $/h (70 304 $/an)
- Échelon 8 : 34,98 $/h (72 758 $/an)
- Échelon 9 : 36,23 $/h (75 358 $/an)
- Échelon 10 : 37,72 $/h (78 458 $/an)
- Échelon 11 : 39,28 $/h (81 702 $/an)
- Échelon 12 : 41,19 $/h (85 675 $/an)
Paramédic en soins avancés
- Échelon 1 : 31,14 $/h (64 771 $/an)
- Échelon 2 : 32,43 $/h (67 454 $/an)
- Échelon 3 : 33,75 $/h (70 200 $/an)
- Échelon 4 : 35,13 $/h (73 070 $/an)
- Échelon 5 : 36,59 $/h (76 107 $/an)
- Échelon 6 : 38,08 $/h (79 206 $/an)
- Échelon 7 : 39,63 $/h (82 430 $/an)
- Échelon 8 : 41,27 $/h (85 842 $/an)
- Échelon 9 : 42,95 $/h (89 336 $/an)
- Échelon 10 : 44,74 $/h (93 059 $/an)
- Échelon 11 : 46,58 $/h (96 886 $/an)
- Échelon 12 : 48,48 $/h (100 838 $/an)
Le salaire annuel brut est basé sur un horaire théorique de 40 heures par semaine pendant 52 semaines, sans tenir compte des primes, des heures supplémentaires ni des autres avantages prévus aux conventions collectives.
Quels sont les avantages sociaux des paramédics?
À ces rémunérations s'ajoutent différentes primes, qui diffèrent d'une convention collective à l'autre. On parle notamment pour les quarts de soir, de nuit et de fin de semaine. Dans le cas des membres de la FPHQ, une prime de rendement s'ajoute également.
À noter qu'une personne employée à temps partiel a le même salaire et conditions de travail qu'un ou une collègue qui travaille à temps plein, outre le nombre d'heures de travail.
Au-delà du salaire, les paramédics bénéficient d'une gamme d'avantages sociaux comparables à ceux du secteur public. Les conventions collectives prévoient notamment des vacances annuelles, des congés fériés payés, des congés de maladie, des assurances collectives, un régime de retraite, des congés parentaux, des congés autofinancés ainsi que le remboursement des uniformes et de certains frais de formation.
Elles comprennent aussi des dispositions en matière de santé et sécurité au travail, d'assurance responsabilité professionnelle et d'assistance judiciaire lorsque les paramédics sont poursuivis dans l'exercice de leurs fonctions.
Conciliation travail-famille des paramédics
Selon Jérémie Corneau-Landry de la FPHQ, « peu importe dans le domaine d'urgence où tu travailles, la conciliation travail-famille est toujours difficile ».
« On n'y arrivera jamais dans le sens qu'on ne pourra pas se faire nous-mêmes notre propre horaire », affirme-t-il.
L'imprévisibilité des interventions complique également le quotidien des familles.
« On ne sait pas quand est-ce qu'on va être appelé à faire du temps supplémentaire. Si tu n'as pas personne pour aller chercher ton enfant à la garderie, à l'école ou au service de garde, c'est normal. Tu ne peux pas dire : "Je suis en train de réanimer un patient, j'arrête." »
Selon lui, les personnes qui choisissent cette carrière doivent être conscientes des compromis qu'elle exige.
« Il faut que le monde choisisse le travail de paramédic en connaissance de cause. Il va falloir que tu fasses des gros compromis dans ta vie familiale », lance-t-il.
L'impact sur la santé psychologique des paramédics
Au-delà des longues heures et des interventions d'urgence, la santé mentale représente aujourd'hui l'un des plus grands enjeux de la profession, alors que les paramédics font face quotidiennement au malheur des autres, que ce soit des accidents graves, des décès, des tentatives de suicide ou d'autres situations traumatisantes qui peuvent laisser des séquelles durables.
« Il y a encore un gros travail à faire en prévention », selon le vice-président exécutif de FPHQ, qui soutient que les services de soutien offerts varient énormément d'un employeur à l'autre.
« J'ai des employeurs qui sont proactifs sur la prévention, sur les outils, les programmes d'aide, les services psychologiques. Puis j'ai d'autres employeurs qui n'ont absolument rien », dit-il.
Hal Newman est fondateur du média spécialisé La Dernière ambulance et ancien paramédic. Il constate tous les jours les effets de cette réalité.
« On ne supporte pas nos intervenants. Jour après jour, ils voient le plus négatif de notre société. Ils sont quotidiennement exposés à la détresse humaine et il y a un coût à ça », confie le journaliste indépendant, qui est régulièrement contacté par des gens du milieu préhospitalier qui sont en crise.
« Ils contactent La Dernière ambulance comme dernière ressource », raconte-t-il, estimant que ces situations illustrent le manque de soutien psychologique offert à une partie du personnel d'urgence.
Quelles sont les exigences pour devenir paramédic?
Pour devenir technicien ambulancier paramédic au Québec, il faut obtenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en Soins préhospitaliers d'urgence. Les établissements qui offrent ce programme sont :
- Cégep Beauce-Appalaches
- Cégep de Baie-Comeau
- Cégep de Chicoutimi
- Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue
- Cégep de l'Outaouais
- Cégep de Rivière-du-Loup
- Cégep de Sainte-Foy
- Cégep de Shawinigan
- Cégep de Sherbrooke
- Cégep de Saint-Hyacinthe
- Cégep John Abbott
- Collège Ahuntsic
- Collège Ellis (campus de Drummondville)
- Campus Notre-Dame-de-Foy
Les personnes qui souhaitent devenir paramédics en soins avancés doivent poursuivre leur formation à l'Université de Montréal, qui est actuellement le seul établissement à offrir la majeure (2 ans) en Soins préhospitaliers d'urgence avancés.
Faut-il faire partie d'un ordre professionnel?
Pas pour l'instant. Les paramédics ne font toujours pas partie d'un ordre professionnel, même si le débat dure depuis plus de 20 ans. La situation pourrait toutefois changer prochainement, puisque le gouvernement a choisi de les intégrer à un ordre qui regroupera également les inhalothérapeutes et les perfusionnistes.
Selon Alexandre Sapone, président de la Corporation des paramédics du Québec (CPQ), cette évolution représente bien plus qu'un simple changement administratif. Elle viendrait reconnaître une profession qui s'est profondément transformée au fil des dernières décennies et dont les responsabilités se sont grandement élargies.
À l'heure actuelle, les paramédics exercent sous l'autorité médicale d'un médecin et selon des protocoles établis. Pour la Corporation, ce modèle ne reflète toutefois plus pleinement la réalité du terrain.
Alexandre Sapone tient toutefois à rassurer la population quant au regroupement avec les inhalothérapeutes et les perfusionnistes.
« Il faut vraiment prendre un bon recul. On ne veut pas tout mettre dans le même panier professionnel. Il faut qu'il y ait une cohérence. Mais chacune des professions va avoir sa particularité quand même », explique-t-il.
Les modalités du nouvel ordre restent à définir. Les travaux à venir serviront notamment à établir sa structure, sa gouvernance et même son appellation officielle.
Si jamais il y a un métier dont tu aimerais connaître le salaire et les conditions de travail, écris à notre journaliste Jean-Michel Clermont-Goulet à l’adresse jean-michel@narcity.com avec tes suggestions. On pourrait bien en faire le sujet d’un prochain article.
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