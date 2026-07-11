Ce jardin avec sculptures, labyrinthe et minigolf coûte moins de 25 $ près de Montréal
Une sortie avec plusieurs activités et un petit prix? OUI!
Alors que quitter la maison implique souvent des dépenses, pouvoir faire plus d'une activité au même endroit pour un prix raisonnable, ça se prend toujours bien. Avec cette sortie, pas besoin de choisir entre une promenade dans des jardins ou une partie de minigolf. À environ 45 minutes de Montréal, Champs de rêves, à Vaudreuil-Dorion, propose une journée estivale qui risque de plaire autant aux amateurs et amatrices de fleurs qu'aux familles.
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Sur place, plusieurs espaces thématiques t'attendent. Tu peux te perdre dans un immense labyrinthe végétal composé de haies d'environ trois mètres de hauteur, admirer des sculptures réalisées à partir de milliers de plantes, marcher entre les champs de lavande parfumés et les tournesols en fleurs (habituellement à la fin juillet et en août), puis terminer ta visite avec une partie de mini-putt au cœur des jardins.
Pour celles et ceux qui veulent profiter de tout ce que le site a à offrir, un laissez-passer combinant l'accès aux jardins et au mini-putt est offert à partir de 22,85 $ pour les adultes. Le minigolf est aussi accessible séparément pour 6,95 $, tandis que l'entrée aux jardins débute à 15,95 $. Des forfaits familiaux sont également proposés.
L'endroit est pensé pour qu'on puisse prendre son temps. Il est permis d'apporter son propre pique-nique afin de se régaler dans les aires aménagées sur place, même si quelques boissons sont vendues au kiosque. Les chiens sont aussi admis, à condition d'être tenus en laisse et que leurs propriétaires ramassent après eux.
Contrairement à certains jardins d'autocueillette, il n'est toutefois pas permis de cueillir les fleurs. Le but est plutôt d'admirer des paysages, de flâner parmi les plantations et d'immortaliser le décor avec quelques photos. Si tu souhaites repartir avec un souvenir, une boutique vend notamment des produits à base de lavande.
Tu sais donc quoi faire pour profiter de ta prochaine belle journée d'été complètement libre de plans!
Champs de rêves
Prix : Forfait Jardin et Mini-putt à partir de 22,85 $ pour les adultes | Mini-putt seul : 6,95 $ | Jardins : à partir de 15,95 $
Quand : Du lundi au vendredi de 8 h à 17 h 30 (dernière visite à 17 h) et les samedis et dimanches de 9 h à 17 h (dernière visite à 16 h)
Adresse : 1620, ch. Daoust, Vaudreuil-Dorion, QC
Accessibilité : Les chiens en laisse sont acceptés. Les sentiers sont accessibles aux fauteuils roulants.
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