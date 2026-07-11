Tigre Géant vend des « dupes » de meubles luxueux à prix vraiment intéressants

Ça vaut le coup d'oeil!

La façade du Tigre Géant.

Tigre Géant vend des « dupes » de meubles luxueux.

Google Maps
Éditrice Junior

Tu n'as pas besoin d'un budget digne d'une émission de rénovation pour donner un look plus haut de gamme à ton salon ou à ta chambre. Il existe de plus en plus de meubles qui s'inspirent des grandes tendances déco du moment, mais à des prix beaucoup plus accessibles. Et Tigre Géant vient justement d'ajouter des trouvailles qui risquent de te créer des besoins.

À lire également : Tigre Géant vend le « dupe » parfait de ce classique populaire d'IKEA pour 50 % moins cher

L'enseigne propose actuellement une petite collection de meubles HomeStyles qui rappelle certains modèles vendus chez Wayfair ou Amazon, mais à une fraction du prix. Bien sûr, il ne s'agit pas des mêmes fabricants ni des mêmes matériaux, mais si ton objectif est surtout de recréer l'effet sans payer le prix fort, ces articles valent le détour.

La biblioth\u00e8que de trois tablettes avec deux portes en imitation rotin au Tigre G\u00e9ant. La bibliothèque de trois tablettes avec deux portes en imitation rotin au Tigre Géant. Noémi Lincourt | Narcity Québec

Le premier meuble est une bibliothèque de trois tablettes avec deux portes en imitation rotin au bas du meuble. Les trois étagères ouvertes permettent d'exposer des livres ou des objets déco, tandis que les armoires fermées cachent le reste. Le meuble mesure 60 x 30 x 138 cm et est vendu 89 $ chez Tigre Géant.

Une biblioth\u00e8que sur Wayfair. Droite : Une biblioth\u00e8que sur Amazon. Les bibliothèques sur Wayfair et Amazon. Wayfair, Amazon

En comparaison, une bibliothèque au style très semblable est offerte sur Amazon pour 246,99 $, alors qu'un modèle comparable chez Wayfair est affiché en rabais à 599,99 $ plutôt que 959,99 $.

La table de chevet avec accent en rotin au Tigre G\u00e9ant. La table de chevet avec accent en rotin au Tigre Géant. Noémi Lincourt | Narcity Québec

Tu peux aussi mettre la main sur une jolie table d'appoint noire avec panneaux latéraux à effet rotin. Compacte avec ses dimensions de 40 x 40 x 48,3 cm, elle peut servir de table de chevet, de meuble d'appoint dans le salon ou encore de petit rangement dans un coin lecture. Son étagère ouverte ajoute un espace pratique pour déposer quelques livres ou accessoires, tandis que sa couleur lui donne un look contemporain.

Ce modèle est vendu 59 $ chez Tigre Géant, alors qu'une table de style similaire est actuellement affichée à 79,99 $ sur Amazon.

La table de chevet sur Amazon. Une table de chevet sur Amazon. Amazon

Ainsi, si tu cherches à reproduire une esthétique haut de gamme sans investir plusieurs centaines de dollars, ces meubles offrent une alternative qui donne envie de faire un tour en magasin.


Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

From Your Site Articles
trouvailles ikea tigre géant
Québec Lifestyle Canada
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

Action collective pour du bœuf acheté depuis 2015 : Voici tout ce que tu dois savoir

Les compagnies fautives acceptent de verser 8 M$ et tu pourrais avoir droit à ta part.

Solde d'été chez Canadian Tire : 14 trouvailles avec de gros rabais allant jusqu'à 60%

Des incontournables pour profiter de l'été sans faire exploser ton budget. ✨💸

Des films seront à 3,99 $ seulement dans les Cineplex du Québec lors de trois dates en juillet

Sortie ciné pas chère = OUI!

21 produits d’épicerie à TOUJOURS acheter au Dollarama au lieu du Super C pour économiser

Plusieurs produits, dans le même format et le même emballage, ont plus de 2 $ d'écart. 🤯💰

7 voyages d'été tout inclus dans le Sud de 1002$ à 1365$ au départ de Montréal (sans Cuba)

On a cherché les meilleures destinations à bon prix!

La propriétaire de Liquidation Marie se défend de bâtir sur la misère des gens (VIDÉO)

« Je ne suis pas d'accord... »

Carte de crédit en voyage : 4 choses à vérifier avant de partir en vacances cet été

Si tu ne veux pas avoir de mauvaises surprises à l'étranger! 👀

Ce meilleur vendeur au IKEA coûte 2,99 $ et c'est un « must » pour la préparation de repas

Un mini prix et une note de 4,7/5 étoiles? OUI!

13 items entre 3 $ et 30 $ pour plonger dans LA tendance déco de l'été à petit-prix

Pas besoin de te ruiner pour décorer!

Deux belles-mères de l'Outaouais ont chacune remporté 1 000 000$, merci à leur belle-fille

Oublie la « méchante belle-mère »! 🤑