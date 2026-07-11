Tigre Géant vend des « dupes » de meubles luxueux à prix vraiment intéressants
Ça vaut le coup d'oeil!
Tu n'as pas besoin d'un budget digne d'une émission de rénovation pour donner un look plus haut de gamme à ton salon ou à ta chambre. Il existe de plus en plus de meubles qui s'inspirent des grandes tendances déco du moment, mais à des prix beaucoup plus accessibles. Et Tigre Géant vient justement d'ajouter des trouvailles qui risquent de te créer des besoins.
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L'enseigne propose actuellement une petite collection de meubles HomeStyles qui rappelle certains modèles vendus chez Wayfair ou Amazon, mais à une fraction du prix. Bien sûr, il ne s'agit pas des mêmes fabricants ni des mêmes matériaux, mais si ton objectif est surtout de recréer l'effet sans payer le prix fort, ces articles valent le détour.
La bibliothèque de trois tablettes avec deux portes en imitation rotin au Tigre Géant. Noémi Lincourt | Narcity Québec
Le premier meuble est une bibliothèque de trois tablettes avec deux portes en imitation rotin au bas du meuble. Les trois étagères ouvertes permettent d'exposer des livres ou des objets déco, tandis que les armoires fermées cachent le reste. Le meuble mesure 60 x 30 x 138 cm et est vendu 89 $ chez Tigre Géant.
Les bibliothèques sur Wayfair et Amazon. Wayfair, Amazon
En comparaison, une bibliothèque au style très semblable est offerte sur Amazon pour 246,99 $, alors qu'un modèle comparable chez Wayfair est affiché en rabais à 599,99 $ plutôt que 959,99 $.
La table de chevet avec accent en rotin au Tigre Géant. Noémi Lincourt | Narcity Québec
Tu peux aussi mettre la main sur une jolie table d'appoint noire avec panneaux latéraux à effet rotin. Compacte avec ses dimensions de 40 x 40 x 48,3 cm, elle peut servir de table de chevet, de meuble d'appoint dans le salon ou encore de petit rangement dans un coin lecture. Son étagère ouverte ajoute un espace pratique pour déposer quelques livres ou accessoires, tandis que sa couleur lui donne un look contemporain.
Ce modèle est vendu 59 $ chez Tigre Géant, alors qu'une table de style similaire est actuellement affichée à 79,99 $ sur Amazon.
Une table de chevet sur Amazon. Amazon
Ainsi, si tu cherches à reproduire une esthétique haut de gamme sans investir plusieurs centaines de dollars, ces meubles offrent une alternative qui donne envie de faire un tour en magasin.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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