Ce petit chalet au bord de l'eau près de la Gaspésie coûte seulement 120 000 $
Un bord de l'eau accessible? Oui, ça existe encore! 😍
Il y a des maisons qui donnent envie de tout laisser derrière et de partir vivre au bord d'un lac. Celles où on s'imagine prendre un café sur le quai, écouter le clapotis des vagues et ne plus jamais revoir un bouchon de circulation. Au Bas-Saint-Laurent, ce chalet à vendre a justement tout pour plaire avec en prime un accès complètement privé et un prix qui donne envie de sortir la calculatrice.
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Le prix? 120 000 $. Pour une propriété directement au bord de l'eau, dans un secteur de villégiature accessible uniquement par un chemin privé muni d'une barrière. Une vraie oasis de paix réservé à un nombre limité de propriétés, où la tranquillité et l'intimité font partie du décor.
Le chalet se situe au bord du lac à Gagnon, à Saint-Donat, dans le Bas-Saint-Laurent. Béatrice Foord
Située au 70, chemin du Lac-à-Gagnon, à Saint-Donat, dans le Bas-Saint-Laurent, cette maison à étages a été construite en 1996 et offre trois pièces, dont une chambre et une salle de bain.
L'intérieur de la demeure est compact certes, mais il ne manque pas de potentiel. Béatrice Foord
Un format compact certes, mais parfait pour un chalet au bord de l'eau où l'objectif, de toute façon, c'est de passer le plus de temps possible dehors.
Une terrasse avec un espace foyer est aussi aménagée. Béatrice Foord
Le terrain riverain, bien aménagé, ne se limite pas à la maison elle-même. Selon l'inscription du courtier David Boulianne de Via Capitale Horizon, on y trouve un quai, une terrasse avec espace foyer, un gazebo pouvant accueillir plusieurs personnes, deux remises et un abri à bois, question de pouvoir tout ranger sans jamais manquer d'espace.
La propriété offre un gazebo parfait pour la détente ou les repas. Béatrice Foord
On parle ici d'un terrain de plus de 10 000 pieds carrés, avec un plan d'eau invitant juste devant.
Niveau stationnement, une allée pouvant accueillir deux véhicules est déjà prévue, et la propriété est chauffée au propane, un incontournable pour ce genre de coin plus éloigné des grands centres.
Si ton rêve, c'est d'avoir ton lopin de terre au bord de l'eau où le calme et la nature prennent toute la place (et où la facture ne te donne pas de sueurs froides), cette petite propriété du Bas-Saint-Laurent risque fort de te faire de l'œil.
Maison à étages à vendre au Bas-Saint-Laurent
Prix : 120 000 $
Adresse : 70, chemin du Lac-à-Gagnon, Saint-Donat (Bas-Saint-Laurent), QC
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