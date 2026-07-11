Ce petit chalet au bord de l'eau près de la Gaspésie coûte seulement 120 000 $

Un bord de l'eau accessible? Oui, ça existe encore! 😍

Façade du chalet au bord de l'eau. Droite : Quai au bord du lac à Gagnon.

Un chalet au bord de l'eau au Bas-Saint-Laurent à vendre pour seulement 120 000 $.

Béatrice Foord pour David Boulianne | Via Capitale Horizon
Éditrice sénior, Nouvelles

Il y a des maisons qui donnent envie de tout laisser derrière et de partir vivre au bord d'un lac. Celles où on s'imagine prendre un café sur le quai, écouter le clapotis des vagues et ne plus jamais revoir un bouchon de circulation. Au Bas-Saint-Laurent, ce chalet à vendre a justement tout pour plaire avec en prime un accès complètement privé et un prix qui donne envie de sortir la calculatrice.

À lire également : Ce chalet sur une île privée près de Montréal est à vendre pour seulement 575 000 $

Le prix? 120 000 $. Pour une propriété directement au bord de l'eau, dans un secteur de villégiature accessible uniquement par un chemin privé muni d'une barrière. Une vraie oasis de paix réservé à un nombre limité de propriétés, où la tranquillité et l'intimité font partie du décor.

La fa\u00e7ade ext\u00e9rieure du chalet au bord de l'eau. Le chalet se situe au bord du lac à Gagnon, à Saint-Donat, dans le Bas-Saint-Laurent. Béatrice Foord

Située au 70, chemin du Lac-à-Gagnon, à Saint-Donat, dans le Bas-Saint-Laurent, cette maison à étages a été construite en 1996 et offre trois pièces, dont une chambre et une salle de bain.

Espace de vie. Droite : Salle de bain. L'intérieur de la demeure est compact certes, mais il ne manque pas de potentiel. Béatrice Foord

Un format compact certes, mais parfait pour un chalet au bord de l'eau où l'objectif, de toute façon, c'est de passer le plus de temps possible dehors.

Cour et terrasse. Droite : Vue du balcon. Une terrasse avec un espace foyer est aussi aménagée. Béatrice Foord

Le terrain riverain, bien aménagé, ne se limite pas à la maison elle-même. Selon l'inscription du courtier David Boulianne de Via Capitale Horizon, on y trouve un quai, une terrasse avec espace foyer, un gazebo pouvant accueillir plusieurs personnes, deux remises et un abri à bois, question de pouvoir tout ranger sans jamais manquer d'espace.

Fa\u00e7ade ext\u00e9rieure du gazebo. Droite : Int\u00e9rieur du gazebo. La propriété offre un gazebo parfait pour la détente ou les repas. Béatrice Foord

On parle ici d'un terrain de plus de 10 000 pieds carrés, avec un plan d'eau invitant juste devant.

Niveau stationnement, une allée pouvant accueillir deux véhicules est déjà prévue, et la propriété est chauffée au propane, un incontournable pour ce genre de coin plus éloigné des grands centres.

Si ton rêve, c'est d'avoir ton lopin de terre au bord de l'eau où le calme et la nature prennent toute la place (et où la facture ne te donne pas de sueurs froides), cette petite propriété du Bas-Saint-Laurent risque fort de te faire de l'œil.

Maison à étages à vendre au Bas-Saint-Laurent

Prix : 120 000 $

Adresse : 70, chemin du Lac-à-Gagnon, Saint-Donat (Bas-Saint-Laurent), QC

C'est ici pour voir l'annonce complète

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  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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