Ce chalet sur une île privée près de Montréal est à vendre pour seulement 575 000 $

Pas besoin d'être millionnaire pour avoir ton île privée! 😍

Un chalet situé sur l'île Daoust en vente à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot.

Une île privée sur le lac Saint-Louis, accessible seulement par bateau, à vendre pour 575 000 $.

Josiane Esmaili | RE/MAX, Abbas Esmaili | RE/MAX, Charles-Étienne Dumoulin | RE/MAX
Éditrice sénior, Nouvelles

Si tu cherches une maison à vendre au Québec avec quelque chose de vraiment différent, arrête tout. Cette propriété sur l'île Daoust, à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, est peut-être la définition parfaite d'un chalet au bord de l'eau et même carrément dans l'eau, puisqu'on parle d'une île privée accessible seulement par bateau.

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Le prix? 575 000 $. Pour une île. Parfait quand tu as besoin d'une pause d'humain, tout en restant à 35 minutes de Montréal.

Vue a\u00e9rienne de l'\u00eele Daoust. Droite : Vue ext\u00e9rieure du chalet saisonnier sur l'\u00eele Daoust, pr\u00e8s de Montr\u00e9al. Le terrain paysager comprend un quai et une descente à l'eau directement sur le lac Saint-Louis.Josiane Esmaili | RE/MAX, Abbas Esmaili | RE/MAX, Charles-Étienne Dumoulin | RE/MAX

Le chalet saisonnier, construit en 1993, comprend trois chambres, une salle de bain et un poêle à bois pour les soirées fraîches. L'alimentation se fait de façon autonome, grâce à des panneaux solaires, du propane et une génératrice.

Salle de s\u00e9jour. Droite : Chambre \u00e0 coucher \u00e0 la mezzanine. Trois chambres, un poêle à bois et une vue sur l'eau : la vie de chalet dans toute sa simplicité.Josiane Esmaili | RE/MAX, Abbas Esmaili | RE/MAX, Charles-Étienne Dumoulin | RE/MAX

Pour y accéder, tu prends ton bateau depuis la halte riveraine municipale de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot. Pas de voisins ou voisines qui passent à n'importe quelle heure, pas de bruit de rue. Juste le lac Saint-Louis et une vue panoramique sur l'eau.

Cuisine. Droite : Salle \u00e0 manger et po\u00eale \u00e0 bois. La propriété fonctionne de façon autonome grâce à des panneaux solaires, du propane et une génératrice.Josiane Esmaili | RE/MAX, Abbas Esmaili | RE/MAX, Charles-Étienne Dumoulin | RE/MAX

L'île Daoust est entre Sainte-Anne-de-Bellevue et Notre-Dame-de-l'Île-Perrot. Elle fait un peu moins de 20 000 pieds carrés, ce qui en fait une perle rare sur le marché, autant pour sa superficie que pour son caractère unique. Terrain paysager, quai, descente à l'eau et remise complètent la propriété.

Et si tu veux sortir de ton île privée pour explorer, les services sont à proximité : restos, épiceries, pistes cyclables, et même accès aux écluses de Sainte-Anne-de-Bellevue et de Lachine si tu veux naviguer vers le Vieux-Port de Montréal ou le lac des Deux-Montagnes.

Chalet sur l'île Daoust à vendre

Prix : 575 000 $

Adresse : Île Daoust, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot

C'est ici pour voir l'annonce complète

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  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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